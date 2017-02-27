Додано: Сер 15 лип, 2020 11:51

у меня

у меня

Вы, вероятно, сотрудник? Не принимайте на свой счет. Ни одного огульного обвинения в адрес НБУ выне найдете! А прикрываться размытой формулировкой "вы сотоварищи" - непрофессионально! Рядом с претензиямивсегда есть аргументация. По большей части претензии относятся к таргетированию инфляции, которое НБУ провалил, в чем сознался сам же:А ведь никакого велосипеда изобретать не нужно было! Если даже ключевые центральные банки мира не придумали ничего лучше увеличения денежного предложения для борьбы с упавшим потребительским и обнулившемся инвестиционном спросом, то мы тем более на это не способны! И, заметьте, деньги сегодня в рамках целевых антикризисных программ печатают не только страны-собственники твердых валют - это делают все EM, кроме нас! Мы же, благодаря "эффективному и независимому", поставляем на внешние рынки дорогой экспорт, а внутренний -заполонили дешевым импортом. Гениальная стратегия... когда работаешь на чужой интерес... И это я еще не трогал госдолг, который с помощью курса НБУ сделал самым дорогим в мире!