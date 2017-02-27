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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5927592859295930>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 248
Прогнозую зростання курсу долара
68%
168
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
72
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex6 написав:без МВФ прожить нет проблем, только развития ноль, сплошное болото и топтание на месте


пока что видим и имеем, что с мвф "развития ноль, сплошное болото и топтание на месте".
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:03

  Хомякоид написав:
  Вадюшка написав:Напрашивается закономерный ответ -- когда ограничения отменят, тогда и посмотрим. Кстати, справки для -- резервирование вообще делается не по НБУшной нормативке уже слава богу четвёртый год. Поэтому можно и поменьше экспрессии :roll:

Можно поподробнее крупными мазками ?
Кто устанавливает и в чем отличие от предыдущей системы ?
Что-то кардинально новое.

Ну как сказать "новое", 351-й постанове как раз 4 года исполнилось, а применение стартовало с 2017 :)

Отличие в том, что банки резервируются по собственным методикам, которые должны соответствовать стандарту IFRS9. Теоретически можно вообще не резервироваться, да :mrgreen: А для НБУ рассчитывается кредитный риск по каждому активу по той самой 351-й постанове. Этот расчёт никак не отражается в учёте (т.е. анализом баланса его не увидеть, можно только динамику резервов). Превышение к.р. над резервами относится на капитал и влияет на нормативы, но тоже условно, не живыми движениями в учёте.

Поэтому если некий банк показывает мизерные по отношению к портфелю резервы, но известно, что активы у него массово дохлые, то это необязательно НБУ по умолчанию виноват ;)
Востаннє редагувалось Вадюшка в Сер 15 лип, 2020 11:36, всього редагувалось 1 раз.
Вадюшка
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:14

  freeze написав:
  Alex6 написав:без МВФ тут бы была Беларусь


В 2009 году Беларусь подписала программу стенд-бай с МВФ на 3,5 миллиарда долларов, получила, и в 2015 году отдала долг полностью. Сейчас ведут переговоры еще об одной программе.

Да и вообще, фраза "без МВФ тут была бы Беларусь" лично мне не ясна.
Alex6, Вы были в той Беларуси? Гладкие дороги, без засранных обочин, притом, даже в лютых ипенях; промышленность, выше нашей примерно в 2-3 раза на душу населения; свободные экономические зоны, в которых неплохо пристраиваются иностранцы и пофиг на санкции. Нет откровенной нищеты - пенсы получают раза в полтора-два больше наших при более дешевой коммуналке. Все платят налоги - из-за этого нет возможности расти бизесу как на дрожжах как у нас, с 15 ФОП при 1 ТОВ.
На таможне расклады любопытные - змагарские таможенники все норовятся всучить пошлины по завышенным индикативам, но это легко отсуживается. У нас сейчас влупили индикативы и никаких шансов: ничего не отсуживается - через 3 месяца бабло уходит со спецсчета
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:16

  Alex6 написав:без МВФ прожить нет проблем, только развития ноль, сплошное болото и топтание на месте


Кредиты МВФ - это наркотик. Применять наркотик разово в каких-то случаях бывает полезно, например при хирургической операции для обезболивания. А вот постоянно наркотики употребляют только наркоманы, конец которых печальный, а жизнь недолгая.

И для наркомана действительно мир без наркотиков блеклый и скучный - болото и топтание на месте. Отказаться от наркотика наркоман не может - начнется ломка из-за длительного употребления.

Если у наркомана нет силы воли, чтобы выдержать ломку без наркотиков, то ему конец. Также и МВФ для Украины.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Если у наркомана нет силы воли, чтобы выдержать ломку без наркотиков, то ему конец. Также и МВФ для Украины.
не только без мвф, без овгз тоже жить не сможем, как и без инфляции, печатного станка, девальвации, обнищания и т.д. по замкнутому кругу.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:51

Вадюшка

Вы, вероятно, сотрудник? Не принимайте на свой счет. Ни одного огульного обвинения в адрес НБУ вы у меня не найдете! А прикрываться размытой формулировкой "вы сотоварищи" - непрофессионально! Рядом с претензиями у меня всегда есть аргументация. По большей части претензии относятся к таргетированию инфляции, которое НБУ провалил, в чем сознался сам же:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/komenta ... -2020-roku

А ведь никакого велосипеда изобретать не нужно было! Если даже ключевые центральные банки мира не придумали ничего лучше увеличения денежного предложения для борьбы с упавшим потребительским и обнулившемся инвестиционном спросом, то мы тем более на это не способны! И, заметьте, деньги сегодня в рамках целевых антикризисных программ печатают не только страны-собственники твердых валют - это делают все EM, кроме нас! Мы же, благодаря "эффективному и независимому", поставляем на внешние рынки дорогой экспорт, а внутренний -заполонили дешевым импортом. Гениальная стратегия... когда работаешь на чужой интерес... И это я еще не трогал госдолг, который с помощью курса НБУ сделал самым дорогим в мире!
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:53

Ще хтось вірить що спустимся на 26..??

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Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 11:54

евро снова вверх

Зображення
  Nazarkino написав:Ще хтось вірить що спустимся на 26..??

*Відправлено з Чату
почему нет? вот накормим всех желающих по 27+ и можно снова вниз - покупать валюту у населения по 26,50
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:11

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.07.2020.......................27,1052
Гривна укрепилась на 4 копейки.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После затянувшегося дольше обычного утреннего кофе сузили спред сверху до рабочих 2 копеек. Немного постояв на месте, пошли вверх и к 11 часам выросли на 2 копейки. Постояв 20 минут снова начали подниматься, на этот раз более уверенно. За полчаса одолели 4 копейки.

НБУ вчера пятый день подряд интервенций не проводил. Полная неделя.
Остатки на коррсчетах немного снизились. Снова вырос объем суточных сертификатов. Немного ушло в наличку. Операции казначейства близки к нулю. Впервые за достаточно длительный период был выдан совсем скромный суточный рефинанс.

В понедельник объем валютного рынка вырос с 239.6 до внушительных для понедельника 408.2 млн. Обороты чистые. Рост произошел, в основном, за счет собственных операций банков. Клиентские обороты выросли не столь существенно, предложение незначительно превышало спрос.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:22

  Alex2007 написав:
  Alex6 написав:без МВФ прожить нет проблем, только развития ноль, сплошное болото и топтание на месте


пока что видим и имеем, что с мвф "развития ноль, сплошное болото и топтание на месте".

В РБ хоч колгоспне болото, а в неньці деградація
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flyman
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