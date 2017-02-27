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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5928592959305931>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 248
Прогнозую зростання курсу долара
68%
168
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
72
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:В РБ хоч колгоспне болото, а в неньці деградація


потому что, политика сверхнизкой инфляции и высоких налогов работает в развитых странах, а в недоразвитых - не работает, наоборот вредит и приводит только к депрессии и вымыванию рабочей силы. мвф давно надо было послать к черту с их монетарными советами.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 15 лип, 2020 12:47, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:44

  zРадио написав:Вадюшка

Вы, вероятно, сотрудник?

Нет, и никогда не был. По-вашему, защищать НБУ могут только его сотрудники? :)

  zРадио написав:А прикрываться размытой формулировкой "вы сотоварищи" - непрофессионально!

Moneta, goldfinger,... достаточно или надо привести полный список?

  zРадио написав:Рядом с претензиями у меня всегда есть аргументация.

В том посте, который я изначально откомментировал, вся аргументация свелась к жирному шрифту и многочисленным вопросительным знакам.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sequence написав:Вы были в той Беларуси? Гладкие дороги, без засранных обочин, притом, даже в лютых ипенях; промышленность, выше нашей примерно в 2-3 раза на душу населения; свободные экономические зоны, в которых неплохо пристраиваются иностранцы и пофиг на санкции. Нет откровенной нищеты -


был, прикольно но будущего там нет, застывшее облагороженное прошлое

Нищие там как ни странно тоже есть, сам удивился когда в центре Минска увидел попрошаек. Хотя во всех столицах Европы бомжей в 100 раз больше.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

в идея можно взять евро по 30,80 и тут же сдать в отп по 30,92
на 100 тыс евро 12 тыс грн чистого дохода.
Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 лип, 2020 12:52, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:52

  Alex6 написав:
  Alex2007 написав:
  Alex6 написав:без МВФ прожить нет проблем, только развития ноль, сплошное болото и топтание на месте


пока что видим и имеем, что с мвф "развития ноль, сплошное болото и топтание на месте".



мы идем, ползем, сопротивляемся, но в правильном направлении, и МВФ указывает путь

если бы еще не воровали - были бы уже на уровне Польши

проблема на нашей стороне

100% проблема наша )))
Тіко проблема, що в процесі
идем, ползем
втрачаємо більше, ніж отримуємо.
Пам"ятаєте анекдот, про кінчай торгувати, нема чим решту давати?
сопротивляемся

кому і чому? соблазну вкрасти? так, імхо, ми вже програли...
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:57

  Alex6 написав:..
был, прикольно но будущего там нет, застывшее облагороженное прошлое
..

Что-же тогда о нас говорить? Прошлое декоммунизировали, а новое создать забыли. Заодно, забыли, что жить за свои деньги всегда перспективнее, нежели в долг.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:01

  p_vovk74 написав:
  zРадио написав:Крики о вмешательстве в дела независимого НБУ слышали. А о вмешательстве в дела независимого государства, интересно, услышим? :roll:

Вот когда государство будет способно платить по счетам и по долгам, тогда оно и будет называться независимым.
А пока что нужно выполнять условия кредиторов или не нужно было на них соглашаться изначально. В частности - на независимость Национального Банка от наркомана-государства.


Как четко сформулировано. ПЛЮСУЮ!
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:09

  Alex6 написав:
  Alex2007 написав:
  Alex6 написав:без МВФ прожить нет проблем, только развития ноль, сплошное болото и топтание на месте


пока что видим и имеем, что с мвф "развития ноль, сплошное болото и топтание на месте".



мы идем, ползем, сопротивляемся, но в правильном направлении, и МВФ указывает путь

если бы еще не воровали - были бы уже на уровне Польши

проблема на нашей стороне


т.е. нам писец :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:22

  Moneta написав:
  flyman написав:В РБ хоч колгоспне болото, а в неньці деградація


потому что, политика сверхнизкой инфляции и высоких налогов работает в развитых странах, а в недоразвитых - не работает, наоборот вредит и приводит только к депрессии и вымыванию рабочей силы. мвф давно надо было послать к черту с их монетарными советами.

МВФ рекомендації зводяться до того, що звести бюджет з невеликим дефіцитом , а решта там то вже "перегини на місцях"

Його цікавить щоб "наркоман" міг розрахуватися з кредитом, тому ставить умови, а не просто дає "до получки"
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:26

  vitaliian написав:какие риски? евро будет стоить 0,5$? максимум вернется к паритету 1:1, ну потеряете 12%. Настоящие риски сидеть в гривне, вот где можно потерять 20%-50%. или при каждом мелком шухере уходить с текущих в доллар? Таких шуxepoB по идее будет много, тогда логичнее сидеть в долларе и не мучаться мыслями о заработке.

гривна 10% (текущий счет чистыми) риск потерять 20-50% на девальвации
евро 2,4% (депозит чистыми) риск ослабления к доллару на 12% при этом вероятность дальнейшего укрепления к доллару от +5% до 30%

Ну да, потерять 12% на ровном месте - это же такая фигня. :mrgreen: Особенно при ставке валютных депозитов 2.5-4%. Держать несколько лет деньги на депозите, чтобы потом потерять весь заработок за полгода! :mrgreen: Браво, это верх стратегических мыслей по инвестированию...

Уж лучше вкладывать в доллар, чем в евро. Особенно продав сейчас евро на подъеме к 1.1450-1.15. И держать доллар до конца года. Впереди выборы в США, кандидатам нужен сильный доллар для переманивания электората на свою сторону.
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