Додано: Сер 15 лип, 2020 12:42

flyman написав: В РБ хоч колгоспне болото, а в неньці деградація В РБ хоч колгоспне болото, а в неньці деградація



потому что, политика сверхнизкой инфляции и высоких налогов работает в развитых странах, а в недоразвитых - не работает, наоборот вредит и приводит только к депрессии и вымыванию рабочей силы. мвф давно надо было послать к черту с их монетарными советами. потому что, политика сверхнизкой инфляции и высоких налогов работает в развитых странах, а в недоразвитых - не работает, наоборот вредит и приводит только к депрессии и вымыванию рабочей силы. мвф давно надо было послать к черту с их монетарными советами.

Востаннє редагувалось Moneta в Сер 15 лип, 2020 12:47, всього редагувалось 2 разів.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.