flyman написав:В РБ хоч колгоспне болото, а в неньці деградація
потому что, политика сверхнизкой инфляции и высоких налогов работает в развитых странах, а в недоразвитых - не работает, наоборот вредит и приводит только к депрессии и вымыванию рабочей силы. мвф давно надо было послать к черту с их монетарными советами.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 15 лип, 2020 12:47, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
sequence написав:Вы были в той Беларуси? Гладкие дороги, без засранных обочин, притом, даже в лютых ипенях; промышленность, выше нашей примерно в 2-3 раза на душу населения; свободные экономические зоны, в которых неплохо пристраиваются иностранцы и пофиг на санкции. Нет откровенной нищеты -
был, прикольно но будущего там нет, застывшее облагороженное прошлое
Нищие там как ни странно тоже есть, сам удивился когда в центре Минска увидел попрошаек. Хотя во всех столицах Европы бомжей в 100 раз больше.
zРадио написав:Крики о вмешательстве в дела независимого НБУ слышали. А о вмешательстве в дела независимого государства, интересно, услышим?
Вот когда государство будет способно платить по счетам и по долгам, тогда оно и будет называться независимым. А пока что нужно выполнять условия кредиторов или не нужно было на них соглашаться изначально. В частности - на независимость Национального Банка от наркомана-государства.
flyman написав:В РБ хоч колгоспне болото, а в неньці деградація
потому что, политика сверхнизкой инфляции и высоких налогов работает в развитых странах, а в недоразвитых - не работает, наоборот вредит и приводит только к депрессии и вымыванию рабочей силы. мвф давно надо было послать к черту с их монетарными советами.
МВФ рекомендації зводяться до того, що звести бюджет з невеликим дефіцитом , а решта там то вже "перегини на місцях"
Його цікавить щоб "наркоман" міг розрахуватися з кредитом, тому ставить умови, а не просто дає "до получки"
vitaliian написав:какие риски? евро будет стоить 0,5$? максимум вернется к паритету 1:1, ну потеряете 12%. Настоящие риски сидеть в гривне, вот где можно потерять 20%-50%. или при каждом мелком шухере уходить с текущих в доллар? Таких шуxepoB по идее будет много, тогда логичнее сидеть в долларе и не мучаться мыслями о заработке.
гривна 10% (текущий счет чистыми) риск потерять 20-50% на девальвации евро 2,4% (депозит чистыми) риск ослабления к доллару на 12% при этом вероятность дальнейшего укрепления к доллару от +5% до 30%
Ну да, потерять 12% на ровном месте - это же такая фигня. Особенно при ставке валютных депозитов 2.5-4%. Держать несколько лет деньги на депозите, чтобы потом потерять весь заработок за полгода! Браво, это верх стратегических мыслей по инвестированию...
Уж лучше вкладывать в доллар, чем в евро. Особенно продав сейчас евро на подъеме к 1.1450-1.15. И держать доллар до конца года. Впереди выборы в США, кандидатам нужен сильный доллар для переманивания электората на свою сторону.