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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5928592959305931

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 248
Прогнозую зростання курсу долара
68%
168
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
72
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Ну да, потерять 12% на ровном месте - это же такая фигня
те кто сидит с весны в долларе почему то не парятся что они УЖЕ потеряли несколько % к евро, а если сидеть в евро и потерять столько же, то - фсё, трахгедия.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:36

  Игорь написав:
  Автор77 написав:...Курс гривне не равновесен реальному состоянию дел в экономике..

А какой на сегодня курс соответствует состоянию дел в экономике ?

37-38 гривень за долар... Так мені озвучили мої економісти і бухгалтера... В іншому випадку великий вам всім привіт від експорт орієнтованої галузі, яку дехто з розумників називає простішою ніж збирання грибів і охоту на зайця! Можна звісно отримувати прибуток від кафе з протухлими біляшами і роками немитою кавомашиною, але то вже на любителя...
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sequence написав:Заодно, забыли, что жить за свои деньги всегда перспективнее, нежели в долг.

Далеко не всегда. Все зависит от условий кредитования. Может оказаться так, что когда появятся свои, уже и жить некогда будет. Впрочем, это действительно вопрос, жить сейчас или перспективой :) Это для бытового уровня.
На уровне выше бытового, начиная с небольшого бизнеса, работать за заемные всегда перспективнее - выше скорость развития, что дает возможность удержаться в конкурентной борьбе.
В общем случае, важна правильная оценка своих возможностей, в соответствии с которыми выбирается допустимый объем заимствования.

Только бухать однозначно лучше за свои.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:39

  vitaliian написав:
  yuri_m написав:Ну да, потерять 12% на ровном месте - это же такая фигня
те кто сидит с весны в долларе почему то не парятся что они УЖЕ потеряли несколько % к евро, а если сидеть в евро и потерять столько же, то - фсё, трахгедия.

Так цель заработать или сохранить? Если заработать, то надо было менять доллары на евро при курсе 1.06-1.07. И сейчас наоборот. А если цель просто сохранить свои деньги, то держать в долларе самое оно. Во время кризисов дорожает доллар и золото. Что и видели в марте-апреле. Сейчас просто откат идет по евро.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:42

  Qwerty написав:
  Игорь написав:
  Автор77 написав:...Курс гривне не равновесен реальному состоянию дел в экономике..

А какой на сегодня курс соответствует состоянию дел в экономике ?

37-38 гривень за долар... Так мені озвучили мої економісти і бухгалтера... В іншому випадку великий вам всім привіт від експорт орієнтованої галузі, яку дехто з розумників називає простішою ніж збирання грибів і охоту на зайця! Можна звісно отримувати прибуток від кафе з протухлими біляшами і роками немитою кавомашиною, але то вже на любителя...

Це в твоїх бугхалтерів при менше чим 37 кредет з дебетом не зійдеться,
ПА30 - це на грані розумного. Потім зривається стоп кран і летимо як у 2014 ..2015 з кусом Х раз, та інляцією в два знакомісця.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:55

  vitaliian написав:
  Автор77 написав:Но и дисбалансы только нарастают.
типа девал эти дисбалансы снимет, например в Украине самая низкая зарплата в Европе и девал ещё больше её снизит. Это вам не дисбаланс? в экономике нет столько денег чобы каждому заплатить по 500$, а ведь при курсе 8 эти деньги были.

Или дисбаланс только в конских ценниках присутствует? Девал 2014 свою роль выполнил, теперь нужно укрепление гривны, открыть двери импорту пусть давят качеством и ценой наших зажравшихся производителей, которые решили что с дорогим импортом им теперь всё можно.

Одновременно ревальвация снизит себестоимость украинской продукции, сделает доступными технологии и средства производства, увеличит покупательскую способность населения, убедит инвесторов что гривна может не только падать. Укрепляж нужен до 20, каждый девал отбрасывает нас на десятилетия назад в экономическом развитии.

Ну да, десь так воно і повинно бути! Особливо коли в тебе цикл виробництва в 9 -10 місяців на озимих і 6-7 місяців на ярих культурах і близько року в тваринництві і всі затрати в тебе складалися при курсі 26-27, а потім коли тобі реалізовувати продукцію на експорт, то бах і курс по 20... І все твоє майно з молотка... Хороший сценарій! І він нас продвине в розвитку на 10 років вперед! Я правильно розумію чи щось пропустив?!
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:04

  Qwerty написав:
  vitaliian написав:
  Автор77 написав:Но и дисбалансы только нарастают.
типа девал эти дисбалансы снимет, например в Украине самая низкая зарплата в Европе и девал ещё больше её снизит. Это вам не дисбаланс? в экономике нет столько денег чобы каждому заплатить по 500$, а ведь при курсе 8 эти деньги были.

Или дисбаланс только в конских ценниках присутствует? Девал 2014 свою роль выполнил, теперь нужно укрепление гривны, открыть двери импорту пусть давят качеством и ценой наших зажравшихся производителей, которые решили что с дорогим импортом им теперь всё можно.

Одновременно ревальвация снизит себестоимость украинской продукции, сделает доступными технологии и средства производства, увеличит покупательскую способность населения, убедит инвесторов что гривна может не только падать. Укрепляж нужен до 20, каждый девал отбрасывает нас на десятилетия назад в экономическом развитии.

Ну да, десь так воно і повинно бути! Особливо коли в тебе цикл виробництва в 9 -10 місяців на озимих і 6-7 місяців на ярих культурах і близько року в тваринництві і всі затрати в тебе складалися при курсі 26-27, а потім коли тобі реалізовувати продукцію на експорт, то бах і курс по 20... І все твоє майно з молотка... Хороший сценарій! І він нас продвине в розвитку на 10 років вперед! Я правильно розумію чи щось пропустив?!

є інструменти хеджування для уникнення курсових ризиків,
але тут нам втюхують мікроекономіку рівня часів Богдана Хмельницького

Але якщо "міцний господарник" вміє тільки пахати поле, але не вміє вести фінанси, ну то хто йому доктор? Смолій?
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:25

  vitaliian написав:в идея можно взять евро по 30,80 и тут же сдать в отп по 30,92
на 100 тыс евро 12 тыс грн чистого дохода.
Зображення

Отпишитесь, удалось ли реализовать.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:29

  Patrick написав:
  vitaliian написав:в идея можно взять евро по 30,80 и тут же сдать в отп по 30,92
на 100 тыс евро 12 тыс грн чистого дохода.
Зображення

Отпишитесь, удалось ли реализовать.

в ідеї нема євро в касі, а в отп нема гривні.
в теорії сім"я мільонерів, а на практиці пара проституток і старий піарас (с)
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:31

Сибарит очень точно сказано.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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