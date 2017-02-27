Автор77 написав:...Курс гривне не равновесен реальному состоянию дел в экономике..
А какой на сегодня курс соответствует состоянию дел в экономике ?
37-38 гривень за долар... Так мені озвучили мої економісти і бухгалтера... В іншому випадку великий вам всім привіт від експорт орієнтованої галузі, яку дехто з розумників називає простішою ніж збирання грибів і охоту на зайця! Можна звісно отримувати прибуток від кафе з протухлими біляшами і роками немитою кавомашиною, але то вже на любителя...
sequence написав:Заодно, забыли, что жить за свои деньги всегда перспективнее, нежели в долг.
Далеко не всегда. Все зависит от условий кредитования. Может оказаться так, что когда появятся свои, уже и жить некогда будет. Впрочем, это действительно вопрос, жить сейчас или перспективой Это для бытового уровня. На уровне выше бытового, начиная с небольшого бизнеса, работать за заемные всегда перспективнее - выше скорость развития, что дает возможность удержаться в конкурентной борьбе. В общем случае, важна правильная оценка своих возможностей, в соответствии с которыми выбирается допустимый объем заимствования.
yuri_m написав:Ну да, потерять 12% на ровном месте - это же такая фигня
те кто сидит с весны в долларе почему то не парятся что они УЖЕ потеряли несколько % к евро, а если сидеть в евро и потерять столько же, то - фсё, трахгедия.
Так цель заработать или сохранить? Если заработать, то надо было менять доллары на евро при курсе 1.06-1.07. И сейчас наоборот. А если цель просто сохранить свои деньги, то держать в долларе самое оно. Во время кризисов дорожает доллар и золото. Что и видели в марте-апреле. Сейчас просто откат идет по евро.
Автор77 написав:...Курс гривне не равновесен реальному состоянию дел в экономике..
А какой на сегодня курс соответствует состоянию дел в экономике ?
37-38 гривень за долар... Так мені озвучили мої економісти і бухгалтера... В іншому випадку великий вам всім привіт від експорт орієнтованої галузі, яку дехто з розумників називає простішою ніж збирання грибів і охоту на зайця! Можна звісно отримувати прибуток від кафе з протухлими біляшами і роками немитою кавомашиною, але то вже на любителя...
Це в твоїх бугхалтерів при менше чим 37 кредет з дебетом не зійдеться, ПА30 - це на грані розумного. Потім зривається стоп кран і летимо як у 2014 ..2015 з кусом Х раз, та інляцією в два знакомісця.
типа девал эти дисбалансы снимет, например в Украине самая низкая зарплата в Европе и девал ещё больше её снизит. Это вам не дисбаланс? в экономике нет столько денег чобы каждому заплатить по 500$, а ведь при курсе 8 эти деньги были.
Или дисбаланс только в конских ценниках присутствует? Девал 2014 свою роль выполнил, теперь нужно укрепление гривны, открыть двери импорту пусть давят качеством и ценой наших зажравшихся производителей, которые решили что с дорогим импортом им теперь всё можно.
Одновременно ревальвация снизит себестоимость украинской продукции, сделает доступными технологии и средства производства, увеличит покупательскую способность населения, убедит инвесторов что гривна может не только падать. Укрепляж нужен до 20, каждый девал отбрасывает нас на десятилетия назад в экономическом развитии.
Ну да, десь так воно і повинно бути! Особливо коли в тебе цикл виробництва в 9 -10 місяців на озимих і 6-7 місяців на ярих культурах і близько року в тваринництві і всі затрати в тебе складалися при курсі 26-27, а потім коли тобі реалізовувати продукцію на експорт, то бах і курс по 20... І все твоє майно з молотка... Хороший сценарій! І він нас продвине в розвитку на 10 років вперед! Я правильно розумію чи щось пропустив?!
типа девал эти дисбалансы снимет, например в Украине самая низкая зарплата в Европе и девал ещё больше её снизит. Это вам не дисбаланс? в экономике нет столько денег чобы каждому заплатить по 500$, а ведь при курсе 8 эти деньги были.
Или дисбаланс только в конских ценниках присутствует? Девал 2014 свою роль выполнил, теперь нужно укрепление гривны, открыть двери импорту пусть давят качеством и ценой наших зажравшихся производителей, которые решили что с дорогим импортом им теперь всё можно.
Одновременно ревальвация снизит себестоимость украинской продукции, сделает доступными технологии и средства производства, увеличит покупательскую способность населения, убедит инвесторов что гривна может не только падать. Укрепляж нужен до 20, каждый девал отбрасывает нас на десятилетия назад в экономическом развитии.
Ну да, десь так воно і повинно бути! Особливо коли в тебе цикл виробництва в 9 -10 місяців на озимих і 6-7 місяців на ярих культурах і близько року в тваринництві і всі затрати в тебе складалися при курсі 26-27, а потім коли тобі реалізовувати продукцію на експорт, то бах і курс по 20... І все твоє майно з молотка... Хороший сценарій! І він нас продвине в розвитку на 10 років вперед! Я правильно розумію чи щось пропустив?!
є інструменти хеджування для уникнення курсових ризиків, але тут нам втюхують мікроекономіку рівня часів Богдана Хмельницького
Але якщо "міцний господарник" вміє тільки пахати поле, але не вміє вести фінанси, ну то хто йому доктор? Смолій?