если сохранить тогда вообще смысл этого обсуждения, и доллар кстати не идеальный вариант для сбережения (хотя и самый доступный), особенно наличный.
Я бы выбрал банковское золото на горизонте от 10 лет и больше. Но мой горизонт меньше (2-3 года). Чтобы заработать я выбрал евро, купив евру по 1,1 жду курс 1,4 в течении 2-3 лет. % по евродепозитам немного ниже чем по доллару, но перекрываются ростом курса. Главное нет таких рисков девальвации как с гривной.
за полдня рост евро с 1,140 до 1,144 таким темпом 1,4 - дело времени
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 лип, 2020 14:46, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
sequence написав:Заодно, забыли, что жить за свои деньги всегда перспективнее, нежели в долг.
Далеко не всегда. Все зависит от условий кредитования. Может оказаться так, что когда появятся свои, уже и жить некогда будет. Впрочем, это действительно вопрос, жить сейчас или перспективой Это для бытового уровня. На уровне выше бытового, начиная с небольшого бизнеса, работать за заемные всегда перспективнее - выше скорость развития, что дает возможность удержаться в конкурентной борьбе. В общем случае, важна правильная оценка своих возможностей, в соответствии с которыми выбирается допустимый объем заимствования.
Только бухать однозначно лучше за свои.
многие проблемы нашей страны проистекают от того, что кто-то, к сожалению, и во власти, рассматривает модель государства, как модель частного бизнеса. Это вам для уровня "чуть выше бытового". Вот только риски подобного управления несет народ, у которого, в случае неудачливого управления (обыденность), появляется чудесная необходимость сменить страну (вместо работы, в случае с бизнесом), притом бывший управленец, как правило "уходит со своими"
vitaliian написав:какие риски? евро будет стоить 0,5$? максимум вернется к паритету 1:1, ну потеряете 12%. Настоящие риски сидеть в гривне, вот где можно потерять 20%-50%. или при каждом мелком шухере уходить с текущих в доллар? Таких шуxepoB по идее будет много, тогда логичнее сидеть в долларе и не мучаться мыслями о заработке.
гривна 10% (текущий счет чистыми) риск потерять 20-50% на девальвации евро 2,4% (депозит чистыми) риск ослабления к доллару на 12% при этом вероятность дальнейшего укрепления к доллару от +5% до 30%
Ну да, потерять 12% на ровном месте - это же такая фигня. Особенно при ставке валютных депозитов 2.5-4%. Держать несколько лет деньги на депозите, чтобы потом потерять весь заработок за полгода! Браво, это верх стратегических мыслей по инвестированию...
Уж лучше вкладывать в доллар, чем в евро. Особенно продав сейчас евро на подъеме к 1.1450-1.15. И держать доллар до конца года. Впереди выборы в США, кандидатам нужен сильный доллар для переманивания электората на свою сторону.
Раньше 4% давал УкрГаз до восстребования. У меня до сих пор 4%.
от 1.08-1.14=6% + 3.2% 9.2%
от 1.08-1.24=16% + 3.2% 19.2%
И кстати, я купил по такой цене. 4% в газе не всегда было
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................15.07.2020..............16.07.2020 дата розрахунку................14.07.2020...............15.07.2020 Євро...................................30,8745....................31,0309 Долар США........................27,1436....................27,119 После полудня доллар отыграл почти полторы копейки. Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После затянувшегося дольше обычного утреннего кофе сузили спред сверху до рабочих 2 копеек. Немного постояв на месте, пошли вверх и к 11 часам выросли на 2 копейки. Постояв 20 минут снова начали подниматься, на этот раз более уверенно. За полчаса одолели 4 копейки. После 12 приподнялись еще на копейку и уравновесились более, чем на 2 часа. Незадолго до 15 опустились на полкопейки и снова уравновесились. Официальный курс встретили котировками 27.1250 - 27.1450. За день выросли на 6.5 копеек относительно открытия и на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия. Несмотря на утренний рост, сессию можно назвать достаточно спокойной. Без ажиотажа нашли приемлемый уровень, закрепились на нем и закончили основную часть сессии в полном балансе.
Этот день в истории: 2019 - 25.7409 (-2) +137 2018 - 26.2332 (+1) +88
2017 - 26.0177 (+5) 2016 - 24.8072 (+1) Стоит обратить внимание, что все прошлые годы в середине июля наблюдался небольшой всплеск курса, за 19 год минус, но уровень немного выше начала июля, а завтра увидим рост и в 19 году.
sequence написав:многие проблемы нашей страны проистекают от того, что кто-то, к сожалению, и во власти, рассматривает модель государства, как модель частного бизнеса
Это лучше, чем рассматривать ее как модель домохозяйства. Все же уровень чуть выше. Для государства кредиты - это тоже средство для ускорения развития.
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 15 лип, 2020 16:14, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:за полдня рост евро с 1,140 до 1,144 таким темпом 1,4 - дело времени
Будьте аккуратны. Повторюсь - евро растет к доллару только потому что страны ЕС еще не договорились о программе эмиссии. Но торги близятся к финалу. Франция сегодня заявила, что ожидает сделку на этой неделе. На этой, или следующей - не суть. Очевидно, что как только ЕЦБ начнет выкуп долгов, евро упадет. Никакого фундамента под сильным евро на сегодня не существует