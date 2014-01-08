Додано: Сер 15 лип, 2020 16:09

sequence написав: многие проблемы нашей страны проистекают от того, что кто-то, к сожалению, и во власти, рассматривает модель государства, как модель частного бизнеса многие проблемы нашей страны проистекают от того, что кто-то, к сожалению, и во власти, рассматривает модель государства, как модель частного бизнеса

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.................15.07.2020..............16.07.2020дата розрахунку................14.07.2020...............15.07.2020Євро...................................30,8745....................31,0309Долар США........................27,1436....................После полудня доллар отыграл почти полторы копейки.Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После затянувшегося дольше обычного утреннего кофе сузили спред сверху до рабочих 2 копеек. Немного постояв на месте, пошли вверх и к 11 часам выросли на 2 копейки. Постояв 20 минут снова начали подниматься, на этот раз более уверенно. За полчаса одолели 4 копейки.После 12 приподнялись еще на копейку и уравновесились более, чем на 2 часа. Незадолго до 15 опустились на полкопейки и снова уравновесились.Официальный курс встретили котировками 27.1250 - 27.1450. За день выросли на 6.5 копеек относительно открытия и на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.Несмотря на утренний рост, сессию можно назвать достаточно спокойной. Без ажиотажа нашли приемлемый уровень, закрепились на нем и закончили основную часть сессии в полном балансе.Этот день в истории:2019 - 25.7409 (-2) +1372018 - 26.2332 (+1) +882017 - 26.0177 (+5)2016 - 24.8072 (+1)Стоит обратить внимание, что все прошлые годы в середине июля наблюдался небольшой всплеск курса, за 19 год минус, но уровень немного выше начала июля, а завтра увидим рост и в 19 году.Это лучше, чем рассматривать ее как модель домохозяйства. Все же уровень чуть выше.Для государства кредиты - это тоже средство для ускорения развития.