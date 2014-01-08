RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5929593059315932

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 250
Прогнозую зростання курсу долара
68%
170
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
72
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Так цель заработать или сохранить?
если сохранить тогда вообще смысл этого обсуждения, и доллар кстати не идеальный вариант для сбережения (хотя и самый доступный), особенно наличный.

Я бы выбрал банковское золото на горизонте от 10 лет и больше. Но мой горизонт меньше (2-3 года). Чтобы заработать я выбрал евро, купив евру по 1,1 жду курс 1,4 в течении 2-3 лет. % по евродепозитам немного ниже чем по доллару, но перекрываются ростом курса. Главное нет таких рисков девальвации как с гривной.

за полдня рост евро с 1,140 до 1,144
Зображення
таким темпом 1,4 - дело времени
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 лип, 2020 14:46, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4226
З нами з: 06.04.16
Подякував: 883 раз.
Подякували: 1196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:за полдня рост евро с 1,140 до 1,144
Изображение
таким темпом 1,4 - дело времени

А чё "такими темпами" не ждать сразу 11.4? :mrgreen: Давайте сравним евро и доллар через неделю. Думаю оптимизм Ваш резко куда-то улетучится...
yuri_m
 
Повідомлень: 805
З нами з: 25.11.08
Подякував: 66 раз.
Подякували: 605 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:А чё "такими темпами" не ждать сразу 11.4? Давайте сравним евро и доллар через неделю. Думаю оптимизм Ваш резко куда-то улетучится...
я уже месяц пишу про рост евро на этой ветке. viewtopic.php?p=4998298#p4998298
Думаете за неделю этот тренд измениться? Через неделю так через неделю.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 лип, 2020 15:27, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4226
З нами з: 06.04.16
Подякував: 883 раз.
Подякували: 1196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:57

Только не говорите Баксику,что депо бывает замораживают на неопределённый период времени,плюс могут подложить какую-то гадость типа первой декларации и влупить с них подоходный и военный сбор.

Ну и полюбилось банкам вкладываться в ОВГЗ,может напрямую ему оформят пятилетки под 6% годовых.Принудительно,если надо партии,то все адепты велосипедиста просто обязаны сказать "хочу".

А что это межбанк лихорадит,они что не понимают,что уплата квартальных налогов на носу?
Вот хулиганы,закрепились выше 27.10 и прямо там окопались 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11447
З нами з: 30.12.09
Подякував: 346 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:1.145 или выше видите? до осени.
даже не пришлось ждать осени, получите 1,145. На осень планирую 1,25
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4226
З нами з: 06.04.16
Подякував: 883 раз.
Подякували: 1196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:28

  Сибарит написав:
  sequence написав:Заодно, забыли, что жить за свои деньги всегда перспективнее, нежели в долг.

Далеко не всегда. Все зависит от условий кредитования. Может оказаться так, что когда появятся свои, уже и жить некогда будет. Впрочем, это действительно вопрос, жить сейчас или перспективой :) Это для бытового уровня.
На уровне выше бытового, начиная с небольшого бизнеса, работать за заемные всегда перспективнее - выше скорость развития, что дает возможность удержаться в конкурентной борьбе.
В общем случае, важна правильная оценка своих возможностей, в соответствии с которыми выбирается допустимый объем заимствования.

Только бухать однозначно лучше за свои.

многие проблемы нашей страны проистекают от того, что кто-то, к сожалению, и во власти, рассматривает модель государства, как модель частного бизнеса. Это вам для уровня "чуть выше бытового". Вот только риски подобного управления несет народ, у которого, в случае неудачливого управления (обыденность), появляется чудесная необходимость сменить страну (вместо работы, в случае с бизнесом), притом бывший управленец, как правило "уходит со своими"
sequence
 
Повідомлень: 3694
З нами з: 29.12.15
Подякував: 496 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:49

  yuri_m написав:
  vitaliian написав:какие риски? евро будет стоить 0,5$? максимум вернется к паритету 1:1, ну потеряете 12%. Настоящие риски сидеть в гривне, вот где можно потерять 20%-50%. или при каждом мелком шухере уходить с текущих в доллар? Таких шуxepoB по идее будет много, тогда логичнее сидеть в долларе и не мучаться мыслями о заработке.

гривна 10% (текущий счет чистыми) риск потерять 20-50% на девальвации
евро 2,4% (депозит чистыми) риск ослабления к доллару на 12% при этом вероятность дальнейшего укрепления к доллару от +5% до 30%

Ну да, потерять 12% на ровном месте - это же такая фигня. :mrgreen: Особенно при ставке валютных депозитов 2.5-4%. Держать несколько лет деньги на депозите, чтобы потом потерять весь заработок за полгода! :mrgreen: Браво, это верх стратегических мыслей по инвестированию...

Уж лучше вкладывать в доллар, чем в евро. Особенно продав сейчас евро на подъеме к 1.1450-1.15. И держать доллар до конца года. Впереди выборы в США, кандидатам нужен сильный доллар для переманивания электората на свою сторону.



Раньше 4% давал УкрГаз до восстребования. У меня до сих пор 4%.

от 1.08-1.14=6% + 3.2%
9.2%

от 1.08-1.24=16% + 3.2%
19.2%

И кстати, я купил по такой цене. 4% в газе не всегда было
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3293
З нами з: 22.12.16
Подякував: 231 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 16:09

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................15.07.2020..............16.07.2020
дата розрахунку................14.07.2020...............15.07.2020
Євро...................................30,8745....................31,0309
Долар США........................27,1436....................27,119
После полудня доллар отыграл почти полторы копейки.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После затянувшегося дольше обычного утреннего кофе сузили спред сверху до рабочих 2 копеек. Немного постояв на месте, пошли вверх и к 11 часам выросли на 2 копейки. Постояв 20 минут снова начали подниматься, на этот раз более уверенно. За полчаса одолели 4 копейки.
После 12 приподнялись еще на копейку и уравновесились более, чем на 2 часа. Незадолго до 15 опустились на полкопейки и снова уравновесились.
Официальный курс встретили котировками 27.1250 - 27.1450. За день выросли на 6.5 копеек относительно открытия и на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Несмотря на утренний рост, сессию можно назвать достаточно спокойной. Без ажиотажа нашли приемлемый уровень, закрепились на нем и закончили основную часть сессии в полном балансе.

Этот день в истории:
2019 - 25.7409 (-2) +137
2018 - 26.2332 (+1) +88

2017 - 26.0177 (+5)
2016 - 24.8072 (+1)
Стоит обратить внимание, что все прошлые годы в середине июля наблюдался небольшой всплеск курса, за 19 год минус, но уровень немного выше начала июля, а завтра увидим рост и в 19 году.

  sequence написав:многие проблемы нашей страны проистекают от того, что кто-то, к сожалению, и во власти, рассматривает модель государства, как модель частного бизнеса

Это лучше, чем рассматривать ее как модель домохозяйства. Все же уровень чуть выше.
Для государства кредиты - это тоже средство для ускорения развития.
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 15 лип, 2020 16:14, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5040
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2820 раз.
Подякували: 7312 раз.
 
Профіль
13
8
13
1
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 16:11

  Сибарит написав:но уровень немного выше начала июля, а завтра увидим рост.


рост доллара на 28.5 завтра? или рост гривны?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3293
З нами з: 22.12.16
Подякував: 231 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 16:13

  vitaliian написав:за полдня рост евро с 1,140 до 1,144
таким темпом 1,4 - дело времени


Будьте аккуратны. Повторюсь - евро растет к доллару только потому что страны ЕС еще не договорились о программе эмиссии. Но торги близятся к финалу. Франция сегодня заявила, что ожидает сделку на этой неделе. На этой, или следующей - не суть. Очевидно, что как только ЕЦБ начнет выкуп долгов, евро упадет. Никакого фундамента под сильным евро на сегодня не существует
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6599
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1134 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
4
5
3
  #<1 ... 5929593059315932
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Patrick, zРадио і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 704, 705, 706
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7052 1590953
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 11:06
Patrick
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1947, 1948, 1949
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19480 2399885
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 17:16
greenozon
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
495 103394
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 15:52
upravdom

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25254)
15.07.2020 16:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.