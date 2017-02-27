рост доллара на 28.5 завтра? или рост гривны?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 лип, 2020 16:11
рост доллара на 28.5 завтра? или рост гривны?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Сер 15 лип, 2020 16:13
Будьте аккуратны. Повторюсь - евро растет к доллару только потому что страны ЕС еще не договорились о программе эмиссии. Но торги близятся к финалу. Франция сегодня заявила, что ожидает сделку на этой неделе. На этой, или следующей - не суть. Очевидно, что как только ЕЦБ начнет выкуп долгов, евро упадет. Никакого фундамента под сильным евро на сегодня не существует
Додано: Сер 15 лип, 2020 16:18
16-00:
Харьков 27.18 - 27.24 (утром 27.14 - 27.16)
В целом курс наличного доллара в Харькове добавил 5 копеек в покупке и 7-8 копеек в продаже, спред увеличился до 7-8 коп. Отмечу, что текущие котировки чуть выше вчерашних утренних 27.15 - 27.22 (вт. 9-30).
Диапазон цен: 27.17..27.18 - 27.24..27.25 (ПОВ, опт).
Сумы 27.05 - 27.20 (27.10 - 27.20)
Полтава 27.10..27.15 - 27.20 (27.06 - 27.18)
PS. Пока писал в Харькове появился прием 27.20.
Додано: Сер 15 лип, 2020 16:45
//*вспомнилась объява на разливайке около "Загреба" - "кредит портит отношения" *//
ОК, вернемся к бытовухе. Когда я одалживаю деньги на бутылку у соседа, он вряд ли мне поставил условием займа выставить на панель дочку или на продажу гараж. А частный бизнес берет займы в долг под залог чего-то, но без странных обязательств сделать какую-то гадость.
Тут речь шла конкретно об МВФ - и их "странных" требованиях. Интерес кредиторов МВФ я понимаю. Наш интерес не очень
Додано: Сер 15 лип, 2020 16:49
дивні умови не від МВФа,
Ротердам+, напр.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 15 лип, 2020 16:52
в 2018 был резкий уход нерезов, так как, намечалась коррекция на рынке США.
они купили по 20%, и ушло по 10%. Продали с дисконтом.
А сейчас есть резкий выход нерезов??
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Сер 15 лип, 2020 16:53
Благодарствую за труд. Я ж всплакнул.
Ответил. Сообщение не дождалось адресата по случаю кремации.
Удачи в ожиданиях.
С уважением,
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 15 лип, 2020 17:03, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 16:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
есть и другой кейс, допустим закупили вы импорт по 24 курс прыгнул за 27, почем будете продавать ваш импорт? цена по 24+ ваша маржа - не хватит на следующую закупку цена по 27 + ваша маржа - никто не купит, доходы то у населения гривневые. От девала выигрывают только валютчики и экспортеры, но их всё же меньшинство по отношению к остальным группам населения.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
Додано: Сер 15 лип, 2020 17:08
В першому півріччі 2020 року в Україну імпортували товарів на понад 24,3 мільярда доларів, в той час як експорт становив 23 мільярди доларів.
Про це повідомляє Державна митна служба.
Таким чином, від'ємне сальдо становило 1,4 млрд доларів.
У порівнянні з першим півріччям 2019 року імпорт зменшився на 3,4 млрд доларів або на 12%, зменшення експорту становило 1,6 млрд доларів або на 6%.
Найбільше імпортували з Китаю – 15% від загального імпорту, Німеччини – 9% та Російської Федерації – 9%.
Найчастіше імпортували:
палива мінеральні; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні;
реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини;
засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання.
Головні партнери з експорту Китай – 13% від загального експорту, Польща – 6% та Російська Федерація – 6%.
Найчастіше експортували зернові культури; чорні метали; жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження.
Додано: Сер 15 лип, 2020 17:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Бывает ребенок просит 1000-100000 на игрушку, смартфон или авто, тоже ведь предьявляете какие то требования, учиться, бросить курить, устроиться на работу еще что то.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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