RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 59305931593259335934>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 250
Прогнозую зростання курсу долара
68%
170
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
72
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 16:11

  Сибарит написав:но уровень немного выше начала июля, а завтра увидим рост.


рост доллара на 28.5 завтра? или рост гривны?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3295
З нами з: 22.12.16
Подякував: 231 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 16:13

  vitaliian написав:за полдня рост евро с 1,140 до 1,144
таким темпом 1,4 - дело времени


Будьте аккуратны. Повторюсь - евро растет к доллару только потому что страны ЕС еще не договорились о программе эмиссии. Но торги близятся к финалу. Франция сегодня заявила, что ожидает сделку на этой неделе. На этой, или следующей - не суть. Очевидно, что как только ЕЦБ начнет выкуп долгов, евро упадет. Никакого фундамента под сильным евро на сегодня не существует
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6601
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1135 раз.
Подякували: 2591 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 16:18

16-00:
Харьков 27.18 - 27.24 (утром 27.14 - 27.16)

В целом курс наличного доллара в Харькове добавил 5 копеек в покупке и 7-8 копеек в продаже, спред увеличился до 7-8 коп. Отмечу, что текущие котировки чуть выше вчерашних утренних 27.15 - 27.22 (вт. 9-30).
Диапазон цен: 27.17..27.18 - 27.24..27.25 (ПОВ, опт).

Сумы 27.05 - 27.20 (27.10 - 27.20)
Полтава 27.10..27.15 - 27.20 (27.06 - 27.18)

PS. Пока писал в Харькове появился прием 27.20.
Patrick
 
Повідомлень: 905
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1457 раз.
Подякували: 953 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 16:45

  Сибарит написав:..
Это лучше, чем рассматривать ее как модель домохозяйства. Все же уровень чуть выше.
Для государства кредиты - это тоже средство для ускорения развития.

//*вспомнилась объява на разливайке около "Загреба" - "кредит портит отношения" *//
ОК, вернемся к бытовухе. Когда я одалживаю деньги на бутылку у соседа, он вряд ли мне поставил условием займа выставить на панель дочку или на продажу гараж. А частный бизнес берет займы в долг под залог чего-то, но без странных обязательств сделать какую-то гадость.
Тут речь шла конкретно об МВФ - и их "странных" требованиях. Интерес кредиторов МВФ я понимаю. Наш интерес не очень
sequence
 
Повідомлень: 3704
З нами з: 29.12.15
Подякував: 496 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 16:49

  sequence написав:
  Сибарит написав:..
Это лучше, чем рассматривать ее как модель домохозяйства. Все же уровень чуть выше.
Для государства кредиты - это тоже средство для ускорения развития.

//*вспомнилась объява на разливайке около "Загреба" - "кредит портит отношения" *//
ОК, вернемся к бытовухе. Когда я одалживаю деньги на бутылку у соседа, он вряд ли мне поставил условием займа выставить на панель дочку или на продажу гараж. А частный бизнес берет займы в долг под залог чего-то, но без странных обязательств сделать какую-то гадость.
Тут речь шла конкретно об МВФ - и их "странных" требованиях. Интерес кредиторов МВФ я понимаю. Наш интерес не очень

дивні умови не від МВФа,
Ротердам+, напр.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20513
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1132 раз.
Подякували: 1449 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 16:52

  Сибарит написав:Стоит обратить внимание, что все прошлые годы в середине июля наблюдался небольшой всплеск курса, за 19 год минус, но уровень немного выше начала июля, а завтра увидим рост и в 19 году.


в 2018 был резкий уход нерезов, так как, намечалась коррекция на рынке США.

они купили по 20%, и ушло по 10%. Продали с дисконтом.

А сейчас есть резкий выход нерезов??
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3295
З нами з: 22.12.16
Подякував: 231 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 16:53

  Realist написав:Доброго ранку.
Побачив, що у вас аж три плюсика за це повідомлення. Не зміг втриматись, щоб не відповісти.

Благодарствую за труд. Я ж всплакнул.
Ответил. Сообщение не дождалось адресата по случаю кремации.
Удачи в ожиданиях.
С уважением,
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 15 лип, 2020 17:03, всього редагувалось 2 разів.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9903
З нами з: 03.11.08
Подякував: 742 раз.
Подякували: 2165 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 16:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:Ну да, десь так воно і повинно бути! Особливо коли в тебе цикл виробництва в 9 -10 місяців на озимих і 6-7 місяців на ярих культурах і близько року в тваринництві і всі затрати в тебе складалися при курсі 26-27, а потім коли тобі реалізовувати продукцію на експорт, то бах і курс по 20... І все твоє майно з молотка... Хороший сценарій! І він нас продвине в розвитку на 10 років вперед! Я правильно розумію чи щось пропустив?!
есть и другой кейс, допустим закупили вы импорт по 24 курс прыгнул за 27, почем будете продавать ваш импорт? цена по 24+ ваша маржа - не хватит на следующую закупку цена по 27 + ваша маржа - никто не купит, доходы то у населения гривневые. От девала выигрывают только валютчики и экспортеры, но их всё же меньшинство по отношению к остальным группам населения.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4229
З нами з: 06.04.16
Подякував: 883 раз.
Подякували: 1197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:08

В першому півріччі 2020 року в Україну імпортували товарів на понад 24,3 мільярда доларів, в той час як експорт становив 23 мільярди доларів.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Таким чином, від'ємне сальдо становило 1,4 млрд доларів.

У порівнянні з першим півріччям 2019 року імпорт зменшився на 3,4 млрд доларів або на 12%, зменшення експорту становило 1,6 млрд доларів або на 6%.

Найбільше імпортували з Китаю – 15% від загального імпорту, Німеччини – 9% та Російської Федерації – 9%.

Найчастіше імпортували:

палива мінеральні; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні;

реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини;

засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання.

Головні партнери з експорту Китай – 13% від загального експорту, Польща – 6% та Російська Федерація – 6%.

Найчастіше експортували зернові культури; чорні метали; жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження.
jump
 
Повідомлень: 3123
З нами з: 18.08.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 665 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sequence написав:Тут речь шла конкретно об МВФ - и их "странных" требованиях. Интерес кредиторов МВФ я понимаю. Наш интерес не очень
Бывает ребенок просит 1000-100000 на игрушку, смартфон или авто, тоже ведь предьявляете какие то требования, учиться, бросить курить, устроиться на работу еще что то.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4229
З нами з: 06.04.16
Подякував: 883 раз.
Подякували: 1197 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 59305931593259335934>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Google Adsense [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 704, 705, 706
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7053 1591028
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 17:51
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1947, 1948, 1949
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19480 2399976
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 17:16
greenozon
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
495 103416
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 15:52
upravdom

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (472)
15.07.2020 17:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.