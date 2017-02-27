Додано: Сер 15 лип, 2020 17:47

sequence написав: vitaliian написав: sequence написав: Тут речь шла конкретно об МВФ - и их "странных" требованиях. Интерес кредиторов МВФ я понимаю. Наш интерес не очень Тут речь шла конкретно об МВФ - и их "странных" требованиях. Интерес кредиторов МВФ я понимаю. Наш интерес не очень Бывает ребенок просит 1000-100000 на игрушку, смартфон или авто, тоже ведь предьявляете какие то требования, учиться, бросить курить, устроиться на работу еще что то. Бывает ребенок просит 1000-100000 на игрушку, смартфон или авто, тоже ведь предьявляете какие то требования, учиться, бросить курить, устроиться на работу еще что то.

ну да, согласен. Идете вы, значит, в банк брать ипотеку, а вам говорят, что вам, неучу, нужно бросить курить, бездельничать, да и ребенка отдать в сексуальное рабство для компенсации отрицательного кешфлоу.

Если не хотите давать - не давайте. Чего насиловать-то? ну да, согласен. Идете вы, значит, в банк брать ипотеку, а вам говорят, что вам, неучу, нужно бросить курить, бездельничать, да и ребенка отдать в сексуальное рабство для компенсации отрицательного кешфлоу.Если не хотите давать - не давайте. Чего насиловать-то?

про сексуальное рабство это на другие форумы, но в целом так и есть, банк изучает ваше финансовое положение, требует справки о доходах (по сути требует ЛЕГАЛЬНЫЙ доход), уже лапша типа что вы работаете неофициально не канает. А если кредит для бизнеса берете, еще и бизнес план захотят увидеть, чем вы собираетесь торговать и в каком объеме, и без того вопросов много, примерно как мвф. А держатели ОВГЗ и евробонды вопросы не задают. Можете хоть пропить их деньги.