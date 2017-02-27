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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 лип, 2020 17:19
Киев тоже 27.20 на себя.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 17:25
vitaliian написав: sequence написав:
Тут речь шла конкретно об МВФ - и их "странных" требованиях. Интерес кредиторов МВФ я понимаю. Наш интерес не очень
Бывает ребенок просит 1000-100000 на игрушку, смартфон или авто, тоже ведь предьявляете какие то требования, учиться, бросить курить, устроиться на работу еще что то.
ну да, согласен. Идете вы, значит, в банк брать ипотеку, а вам говорят, что вам, неучу, нужно бросить курить, бездельничать, да и ребенка отдать в сексуальное рабство для компенсации отрицательного кешфлоу.
Если не хотите давать - не давайте. Чего насиловать-то?
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Додано: Сер 15 лип, 2020 17:32
zРадио написав: vitaliian написав:
за полдня рост евро с 1,140 до 1,144
таким темпом 1,4 - дело времени
Будьте аккуратны. Повторюсь - евро растет к доллару только потому что страны ЕС еще не договорились о программе эмиссии. Но торги близятся к финалу. Франция сегодня заявила, что ожидает сделку на этой неделе. На этой, или следующей - не суть. Очевидно, что как только ЕЦБ начнет выкуп долгов, евро упадет. Никакого фундамента под сильным евро на сегодня не существует
А учитывая то, что завтра заседание ЕЦБ по ставке, которая, вероятно, останется на прежнем уровне, или, во-всяком случае, не будет повышена, завтра возможен откат по евро.
Кстати, его признаки видны уже сегодня, с открытием американской сессии.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 17:33
sequence написав: vitaliian написав: sequence написав:
Тут речь шла конкретно об МВФ - и их "странных" требованиях. Интерес кредиторов МВФ я понимаю. Наш интерес не очень
Бывает ребенок просит 1000-100000 на игрушку, смартфон или авто, тоже ведь предьявляете какие то требования, учиться, бросить курить, устроиться на работу еще что то.
ну да, согласен. Идете вы, значит, в банк брать ипотеку, а вам говорят, что вам, неучу, нужно бросить курить, бездельничать, да и ребенка отдать в сексуальное рабство для компенсации отрицательного кешфлоу.
Если не хотите давать - не давайте. Чего насиловать-то?
в банка є вимоги щодо працевлаштування, офіційного заробітку, поручителі + куча страховок, як і до залоговогої іпотеки, початкового внесу, кредитного рейтинга ...
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Додано: Сер 15 лип, 2020 17:37
sequence написав: vitaliian написав: sequence написав:
Тут речь шла конкретно об МВФ - и их "странных" требованиях. Интерес кредиторов МВФ я понимаю. Наш интерес не очень
Бывает ребенок просит 1000-100000 на игрушку, смартфон или авто, тоже ведь предьявляете какие то требования, учиться, бросить курить, устроиться на работу еще что то.
ну да, согласен. Идете вы, значит, в банк брать ипотеку, а вам говорят, что вам, неучу, нужно бросить курить, бездельничать, да и ребенка отдать в сексуальное рабство для компенсации отрицательного кешфлоу.
Якщо будете "бєздєльнічать", то вам іпотеку ніхто й не дасть.
А про сексуальне рабство то є ваші фантазії.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 17:38
flyman написав:
..
в банка є вимоги щодо працевлаштування, офіційного заробітку, поручителі + куча страховок, як і до залоговогої іпотеки, початкового внесу, кредитного рейтинга ...
все верно. Читайте в контексте - МВФ изначально знает, что дает банкроту. Но у банкрота есть какое-то имущество, под отжим которого следует продавить какие-то требования, чтобы не было препонов исполнительной службе
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Додано: Сер 15 лип, 2020 17:41
sergey_sryvkin написав:
..
А про сексуальне рабство то є ваші фантазії.
зато не фантазия закон о продаже земли и верховенстве международного судопроизводства над отечественным и прочие плюхи.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 17:45
sequence написав: flyman написав:
..
в банка є вимоги щодо працевлаштування, офіційного заробітку, поручителі + куча страховок, як і до залоговогої іпотеки, початкового внесу, кредитного рейтинга ...
все верно. Читайте в контексте - МВФ изначально знает, что дает банкроту. Но у банкрота есть какое-то имущество, под отжим которого следует продавить какие-то требования, чтобы не было препонов исполнительной службе
ти перепутав МВФ з РФ на рахунок отжать,
держава де юре, не може бути банкротом.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 17:47
sequence написав: vitaliian написав: sequence написав:
Тут речь шла конкретно об МВФ - и их "странных" требованиях. Интерес кредиторов МВФ я понимаю. Наш интерес не очень
Бывает ребенок просит 1000-100000 на игрушку, смартфон или авто, тоже ведь предьявляете какие то требования, учиться, бросить курить, устроиться на работу еще что то.
ну да, согласен. Идете вы, значит, в банк брать ипотеку, а вам говорят, что вам, неучу, нужно бросить курить, бездельничать, да и ребенка отдать в сексуальное рабство для компенсации отрицательного кешфлоу.
Если не хотите давать - не давайте. Чего насиловать-то?
про сексуальное рабство это на другие форумы, но в целом так и есть, банк изучает ваше финансовое положение, требует справки о доходах (по сути требует ЛЕГАЛЬНЫЙ доход), уже лапша типа что вы работаете неофициально не канает. А если кредит для бизнеса берете, еще и бизнес план захотят увидеть, чем вы собираетесь торговать и в каком объеме, и без того вопросов много, примерно как мвф. А держатели ОВГЗ и евробонды вопросы не задают. Можете хоть пропить их деньги.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 15 лип, 2020 17:50, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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Додано: Сер 15 лип, 2020 17:47
sequence написав: sergey_sryvkin написав:
..
А про сексуальне рабство то є ваші фантазії.
зато не фантазия закон о продаже земли и верховенстве международного судопроизводства над отечественным и прочие плюхи.
ти проти чого, Європейського Суду по правам людини?
я не зовсім розумію.
має бути як в Північіній Кореї?
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