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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5931593259335934

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 250
Прогнозую зростання курсу долара
68%
170
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
72
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:48

  flyman написав:..
держава де юре, не може бути банкротом.

а де факто?
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:53

  sequence написав:
  flyman написав:..
в банка є вимоги щодо працевлаштування, офіційного заробітку, поручителі + куча страховок, як і до залоговогої іпотеки, початкового внесу, кредитного рейтинга ...

все верно. Читайте в контексте - МВФ изначально знает, что дает банкроту. Но у банкрота есть какое-то имущество, под отжим которого следует продавить какие-то требования, чтобы не было препонов исполнительной службе
банкрот это полбеды, Аргентина в пример. А невминяемая власть это беда. Считайте требования мвф как тест на вменяемость. Чивокуне например не дали бы. Зеля в каком то интервью тоже жаловался что тяжело идут переговоры (типа сомневаются доноры в нашей вменяемости).
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 лип, 2020 17:55, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:54

  sequence написав:
  flyman написав:..
держава де юре, не може бути банкротом.

а де факто?

СРСР відмовився від боргів РІ
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:57

  flyman написав:
  sequence написав:
  sergey_sryvkin написав:..
А про сексуальне рабство то є ваші фантазії.

зато не фантазия закон о продаже земли и верховенстве международного судопроизводства над отечественным и прочие плюхи.

ти проти чого, Європейського Суду по правам людини?
я не зовсім розумію.
має бути як в Північіній Кореї?

это закон "коломойского" о банковской системе
остальное не угадал
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:58

  vitaliian написав:..типа сомневаются доноры в нашей вменяемости..

доноры - это те, кто жертвуют что-то во имя жизни.
это не тот случай
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:59

  sequence написав:
  flyman написав:
  sequence написав:зато не фантазия закон о продаже земли и верховенстве международного судопроизводства над отечественным и прочие плюхи.

ти проти чого, Європейського Суду по правам людини?
я не зовсім розумію.
має бути як в Північіній Кореї?

это закон "коломойского" о банковской системе
остальное не угадал

що не так із Законом?
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:59

  flyman написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
держава де юре, не може бути банкротом.

а де факто?

СРСР відмовився від боргів РІ

Тем не менее их никто не забыл и не простил. И не надейтесь. Русские все до копейки по итогу выплатили
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 18:00

  flyman написав:..
що не так із Законом?

вникайте, мне пора, мой друг
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