|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 лип, 2020 17:48
flyman написав:
..
держава де юре, не може бути банкротом.
а де факто?
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3705
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 496 раз.
- Подякували: 897 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 15 лип, 2020 17:53
sequence написав: flyman написав:
..
в банка є вимоги щодо працевлаштування, офіційного заробітку, поручителі + куча страховок, як і до залоговогої іпотеки, початкового внесу, кредитного рейтинга ...
все верно. Читайте в контексте - МВФ изначально знает, что дает банкроту. Но у банкрота есть какое-то имущество, под отжим которого следует продавить какие-то требования, чтобы не было препонов исполнительной службе
банкрот это полбеды, Аргентина в пример. А невминяемая власть это беда. Считайте требования мвф как тест на вменяемость. Чивокуне например не дали бы. Зеля в каком то интервью тоже жаловался что тяжело идут переговоры (типа сомневаются доноры в нашей вменяемости).
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 15 лип, 2020 17:55, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 4229
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 883 раз.
- Подякували: 1197 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 лип, 2020 17:54
sequence написав: flyman написав:
..
держава де юре, не може бути банкротом.
а де факто?
СРСР відмовився від боргів РІ
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20516
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1132 раз.
- Подякували: 1450 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 15 лип, 2020 17:57
flyman написав: sequence написав: sergey_sryvkin написав:
..
А про сексуальне рабство то є ваші фантазії.
зато не фантазия закон о продаже земли и верховенстве международного судопроизводства над отечественным и прочие плюхи.
ти проти чого, Європейського Суду по правам людини?
я не зовсім розумію.
має бути як в Північіній Кореї?
это закон "коломойского" о банковской системе
остальное не угадал
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3705
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 496 раз.
- Подякували: 897 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 15 лип, 2020 17:58
vitaliian написав:
..типа сомневаются доноры в нашей вменяемости..
доноры - это те, кто жертвуют что-то во имя жизни.
это не тот случай
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3705
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 496 раз.
- Подякували: 897 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 15 лип, 2020 17:59
sequence написав: flyman написав: sequence написав:
зато не фантазия закон о продаже земли и верховенстве международного судопроизводства над отечественным и прочие плюхи.
ти проти чого, Європейського Суду по правам людини?
я не зовсім розумію.
має бути як в Північіній Кореї?
это закон "коломойского" о банковской системе
остальное не угадал
що не так із Законом?
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20516
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1132 раз.
- Подякували: 1450 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 15 лип, 2020 17:59
flyman написав: sequence написав: flyman написав:
..
держава де юре, не може бути банкротом.
а де факто?
СРСР відмовився від боргів РІ
Тем не менее их никто не забыл и не простил. И не надейтесь. Русские все до копейки по итогу выплатили
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3705
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 496 раз.
- Подякували: 897 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 15 лип, 2020 18:00
flyman написав:
..
що не так із Законом?
вникайте, мне пора, мой друг
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3705
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 496 раз.
- Подякували: 897 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 15 лип, 2020 18:30
Не вынесла душа терзаний...
Откупился по 27,25.
Обычно после моих "покупок" курс идет вниз.
Посмотрим как будет в этот раз (:
-
Amat
-
-
- Повідомлень: 1859
- З нами з: 21.12.11
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 441 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alex_2013
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7053
|1591116
|
Сер 15 лип, 2020 17:51
ЛОБ
|
|19480
|2400078
|
|
|495
|103438
|
|