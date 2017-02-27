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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5933593459355936>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 250
Прогнозую зростання курсу долара
68%
170
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
72
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 18:48

Обновились данные

https://bank.gov.ua/files/T-bills_nom.xlsx
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 18:55

  Amat написав:Не вынесла душа терзаний...
Откупился по 27,25.
Обычно после моих "покупок" курс идет вниз.
Посмотрим как будет в этот раз (:

Спекулянти розігнали курс, тому не буде дивним, якщо скоро побачимо рух в іншу сторону.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 18:58

  vovamuha007 написав:Скоро масово будуть іпотечні кредити видаватись під 10% в гривні :mrgreen:


Ага, будут :oops:

Зображення
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine

PS: кто там меня обвиняет в предвзятости к НБУ - тут я всецело на стороне НБУ, и сам поднял вопрос на ветке. Так что, как сами видите, моя позиция определяется ситуацией и подкрепляется аргументами, а вот от однобоких защитников "независимых и эффективных" я избирательного подхода не приминаю - всегда "за"...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:06

  zРадио написав:
  vovamuha007 написав:Скоро масово будуть іпотечні кредити видаватись під 10% в гривні :mrgreen:


Ага, будут :oops:

Зображення
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine

PS: кто там меня обвиняет в предвзятости к НБУ - тут я всецело на стороне НБУ, и сам поднял вопрос на ветке. Так что, как сами видите, моя позиция определяется ситуацией и подкрепляется аргументами, а вот от однобоких защитников "независимых и эффективных" я избирательного подхода не приминаю - всегда "за"...


Я это писал уже два года тут и у упоротых.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:07

  Amat написав:Не вынесла душа терзаний...
Откупился по 27,25.
Обычно после моих "покупок" курс идет вниз.
Посмотрим как будет в этот раз (:

Ну слава богу, теперь вниз, а то в напряжении плохо :)
скинул немного по 27.2. Завтра с главой НБУ собирались решать.
Востаннє редагувалось Proofy в Сер 15 лип, 2020 19:14, всього редагувалось 3 разів.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:07

  zРадио написав:
  vovamuha007 написав:Скоро масово будуть іпотечні кредити видаватись під 10% в гривні :mrgreen:
Ага, будут :oops:
Особисто мені пропонували сьогодні подати заявку,яка після розгляду буде діяти 2 місяці щоб підшукати житло
Варіантів два
Перший
10% на перший рік+наступні роки=облікова НБУ+4%
Другий
14% перший рік+наступні роки=облікова НБУ+3%
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:07

  vitaliian написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
в банка є вимоги щодо працевлаштування, офіційного заробітку, поручителі + куча страховок, як і до залоговогої іпотеки, початкового внесу, кредитного рейтинга ...

все верно. Читайте в контексте - МВФ изначально знает, что дает банкроту. Но у банкрота есть какое-то имущество, под отжим которого следует продавить какие-то требования, чтобы не было препонов исполнительной службе
банкрот это полбеды, Аргентина в пример. А невминяемая власть это беда. Считайте требования мвф как тест на вменяемость. Чивокуне например не дали бы. Зеля в каком то интервью тоже жаловался что тяжело идут переговоры (типа сомневаются доноры в нашей вменяемости).

Невменяемый народ ещё большая беда.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:12

  zРадио написав:
  vovamuha007 написав:Скоро масово будуть іпотечні кредити видаватись під 10% в гривні :mrgreen:


Ага, будут :oops:

Зображення
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine

PS: кто там меня обвиняет в предвзятости к НБУ - тут я всецело на стороне НБУ, и сам поднял вопрос на ветке. Так что, как сами видите, моя позиция определяется ситуацией и подкрепляется аргументами, а вот от однобоких защитников "независимых и эффективных" я избирательного подхода не приминаю - всегда "за"...

Законопроект чисто популистский.Поощрение безответственности и тех,кто ошибся,кто не хочет или не может платить.Зимбабве.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:13

  budivelnik написав:
  zРадио написав:
  vovamuha007 написав:Скоро масово будуть іпотечні кредити видаватись під 10% в гривні :mrgreen:
Ага, будут :oops:
Особисто мені пропонували сьогодні подати заявку,яка після розгляду буде діяти 2 місяці щоб підшукати житло
Варіантів два
Перший
10% на перший рік+наступні роки=облікова НБУ+4%
Другий
14% перший рік+наступні роки=облікова НБУ+3%


По ставкам похоже на Приват (только вместо "учетная НБУ" - "UIRD 12M"). Эти варианты я просчитывал длительно на ветке КРЖН - 2-й выгоднее :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:19

Amat
Вниз - крайне маловероятно
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