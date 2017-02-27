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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 лип, 2020 18:48
Обновились данные
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Сер 15 лип, 2020 18:55
Додано: Сер 15 лип, 2020 18:58
Ага, будут
PS: кто там меня обвиняет в предвзятости к НБУ - тут я всецело на стороне НБУ, и сам поднял вопрос на ветке. Так что, как сами видите, моя позиция определяется ситуацией и подкрепляется аргументами, а вот от однобоких защитников "независимых и эффективных" я избирательного подхода не приминаю - всегда "за"...
Додано: Сер 15 лип, 2020 19:06
Я это писал уже два года тут и у упоротых.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Сер 15 лип, 2020 19:07
Ну слава богу, теперь вниз, а то в напряжении плохо
скинул немного по 27.2. Завтра с главой НБУ собирались решать.
Востаннє редагувалось Proofy в Сер 15 лип, 2020 19:14, всього редагувалось 3 разів.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Сер 15 лип, 2020 19:07
Особисто мені пропонували сьогодні подати заявку,яка після розгляду буде діяти 2 місяці щоб підшукати житло
Варіантів два
Перший
10% на перший рік+наступні роки=облікова НБУ+4%
Другий
14% перший рік+наступні роки=облікова НБУ+3%
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 15 лип, 2020 19:07
Невменяемый народ ещё большая беда.
Додано: Сер 15 лип, 2020 19:12
Законопроект чисто популистский.Поощрение безответственности и тех,кто ошибся,кто не хочет или не может платить.Зимбабве.
Додано: Сер 15 лип, 2020 19:13
По ставкам похоже на Приват (только вместо "учетная НБУ" - "UIRD 12M"). Эти варианты я просчитывал длительно на ветке КРЖН - 2-й выгоднее
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