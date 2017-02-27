75stasstas75 написав:Amat Вниз - крайне маловероятно
ПРи голова НБУ незалежний технократ - тільки вниз...але ненадовго.
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budivelnik написав:Особисто мені пропонували сьогодні подати заявку,яка після розгляду буде діяти 2 місяці щоб підшукати житло Варіантів два Перший 10% на перший рік+наступні роки=облікова НБУ+4% Другий 14% перший рік+наступні роки=облікова НБУ+3%
По ставкам похоже на Приват (только вместо "учетная НБУ" - "UIRD 12M"). Эти варианты я просчитывал длительно на ветке КРЖН - 2-й выгоднее
Ясно що у випадку5+років - другий варіант вигідніший Але мене не цікавить кредит Мене цікавить диверсифікація ризиків збереження вже заробленого Долар - хитається Євро - ковбасить Гривня - взагалі не визначено м2 - також не ясно...особливо на тривалий період
Искатель написав:Большое спасибо за Ваш сайт, с пользой его использую. Есть огромная просьба: не могли бы Вы сделать так, чтобы там, где "Загалом" было отдельно тело, а отдельно - купонные проценты? Было бы очень и очень удобно!
budivelnik написав:Ясно що у випадку5+років - другий варіант вигідніший Але мене не цікавить кредит Мене цікавить диверсифікація ризиків збереження вже заробленого Долар - хитається Євро - ковбасить Гривня - взагалі не визначено м2 - також не ясно...особливо на тривалий період
Я насчет доллара спокоен. Тем более, что в Украине он не подвержен инфляции, а в некоторых случаях (вроде инвестиций в недвижимость) даже увеличивает свою покупательную способность в длинной перспективе.
В 2021-м, если речь о средне-большой сумме, я бы посмотрел на европейскую недвижимость - Испания, Нидерланды, Италия и Франция упадут и будет неплохое окно для входа. Для более рисковых инвестиций - американский фондовый рынок, но конкретно сейчас он снова перегрет и нужно дождаться второй коррекции (недолго)