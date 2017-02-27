Додано: Сер 15 лип, 2020 20:12

Amat написав: Были даны четкие указания - привести банковское законодательство в соответствие с европейскими нормами. Иначе денег не будет.

По сути, все что было сделано это: Были даны четкие указания - привести банковское законодательство в соответствие с европейскими нормами. Иначе денег не будет.По сути, все что было сделано это:

Amat написав: Все. Из основного ВСЕ!. Что в этом плохого (для Украины) ?! Ничего. Хорошая банковская система, работающая по прозрачным правилам, единым для всех. Все. Из основного ВСЕ!. Что в этом плохого (для Украины) ?! Ничего. Хорошая банковская система, работающая по прозрачным правилам, единым для всех.

Amat написав: Но на практике, для "старого" банковского сектора это была катастрофа. Но на практике, для "старого" банковского сектора это была катастрофа.

С одной стороны банковскую систему выстроили в жесткую монополизированную иерархию и сделали легко управляемой, она стала работать полностью в ручном режиме. С другой стороны это напрочь уничтожило свободный рынок банковских услуг.С одной стороны это хорошо, с другой плохо. Смотря с какой точки зрения смотреть и смотря в чьих интересах...Что плохого в экономике Северной Кореи? Ничего. Хорошая экономика, работающая по прозрачным правилам, единым для всех. Предсказуемая. Как лидер скажет, так и будет... В этом даже никто не сомневается.Это катастрофа не для "старого" банковского сектора. Это катастрофа для свободного рынка. Возврат к советской системе плановой экономики и ручного управления.Что по сути произошло? Произвели искусственную монополизацию банковского рынка.