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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 59345935593659375938>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 251
Прогнозую зростання курсу долара
68%
171
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
72
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:21

  75stasstas75 написав:Amat
Вниз - крайне маловероятно

ПРи голова НБУ незалежний технократ - тільки вниз...але ненадовго.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:27

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Особисто мені пропонували сьогодні подати заявку,яка після розгляду буде діяти 2 місяці щоб підшукати житло
Варіантів два
Перший
10% на перший рік+наступні роки=облікова НБУ+4%
Другий
14% перший рік+наступні роки=облікова НБУ+3%
По ставкам похоже на Приват (только вместо "учетная НБУ" - "UIRD 12M"). Эти варианты я просчитывал длительно на ветке КРЖН - 2-й выгоднее :mrgreen:
Ясно що у випадку5+років - другий варіант вигідніший
Але мене не цікавить кредит
Мене цікавить диверсифікація ризиків збереження вже заробленого
Долар - хитається
Євро - ковбасить
Гривня - взагалі не визначено
м2 - також не ясно...особливо на тривалий період
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:35

  alex_2013 написав:
  Искатель написав:Большое спасибо за Ваш сайт, с пользой его использую.
Есть огромная просьба: не могли бы Вы сделать так, чтобы там, где "Загалом" было отдельно тело, а отдельно - купонные проценты? Было бы очень и очень удобно!


Да, это очень просто. Сделаю в ближайшие дни.


Подправил. Сделал переходы на детализацию и ссылку на API
См. https://afrtcp.tk/services/payments_summary/
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:37

  budivelnik написав:Ясно що у випадку5+років - другий варіант вигідніший
Але мене не цікавить кредит
Мене цікавить диверсифікація ризиків збереження вже заробленого
Долар - хитається
Євро - ковбасить
Гривня - взагалі не визначено
м2 - також не ясно...особливо на тривалий період


Я насчет доллара спокоен. Тем более, что в Украине он не подвержен инфляции, а в некоторых случаях (вроде инвестиций в недвижимость) даже увеличивает свою покупательную способность в длинной перспективе.

В 2021-м, если речь о средне-большой сумме, я бы посмотрел на европейскую недвижимость - Испания, Нидерланды, Италия и Франция упадут и будет неплохое окно для входа. Для более рисковых инвестиций - американский фондовый рынок, но конкретно сейчас он снова перегрет и нужно дождаться второй коррекции (недолго)
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:39

  Proofy написав:
  Amat написав:Не вынесла душа терзаний...
Откупился по 27,25.
Обычно после моих "покупок" курс идет вниз.
Посмотрим как будет в этот раз (:

Ну слава богу, теперь вниз, а то в напряжении плохо :)
скинул немного по 27.2. Завтра с главой НБУ собирались решать.


а то яке місто приймало по 27.20,в наших краях більше ніж 27.10-27.12 не світили
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:54

  zРадио написав:Я насчет доллара спокоен. Тем более, что в Украине он не подвержен инфляции,
Якраз в цьому-я б не був такий впевнений...
В мене своя шкала вартості..
Вона привязана до середньої зарплати по Україні...
Так от в доларах - це виглядає дуже не привабливо для долара
1990 - 3-5 доларів в місяць
2000 - 50-100 доларів в місяць
2010 - 200-300 доларів в місяць
2020 - 300-400 доларів в місяць
2030-( я прогнозую)-600-800 доларів в місяць
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:58

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Я насчет доллара спокоен. Тем более, что в Украине он не подвержен инфляции,
Якраз в цьому-я б не був такий впевнений...
В мене своя шкала вартості..
Вона привязана до середньої зарплати по Україні...
Так от в доларах - це виглядає дуже не привабливо для долара
1990 - 3-5 доларів в місяць
2000 - 50-100 доларів в місяць
2010 - 200-300 доларів в місяць
2020 - 300-400 доларів в місяць
2030-( я прогнозую)-600-800 доларів в місяць

маніплулятивно.
тре брати хаї та лої,
в нас хаї були у 2008, 2013 та 2020, і кожен раз вони приблизно однакові.
А лої кожен раз пробивали нове дно.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 20:10

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Я насчет доллара спокоен. Тем более, что в Украине он не подвержен инфляции,
Якраз в цьому-я б не був такий впевнений...
В мене своя шкала вартості..
Вона привязана до середньої зарплати по Україні...
Так от в доларах - це виглядає дуже не привабливо для долара
1990 - 3-5 доларів в місяць
2000 - 50-100 доларів в місяць
2010 - 200-300 доларів в місяць
2020 - 300-400 доларів в місяць
2030-( я прогнозую)-600-800 доларів в місяць


Опыт последних 15 лет наводит на другое - после преодоления средней зарплатой отметки в 400 долларов идет коррекция.

И не забывай, кстати, что на отрезке восстановления 2016-2019 гг был использован "допинг" в виде снижения ЕСВ. Фактически, это простое перекладывание пенсий в зарплаты. Ты и сам знаешь, что если в 2019-м зарплаты вернулись к уровню 2013-го, то пенсии - нет. Если этот "допинг" вычесть задним числом, то средняя зарплата 440 долларов превращается в 390...

Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 20:12

  Amat написав:Были даны четкие указания - привести банковское законодательство в соответствие с европейскими нормами. Иначе денег не будет.
По сути, все что было сделано это:


С одной стороны банковскую систему выстроили в жесткую монополизированную иерархию и сделали легко управляемой, она стала работать полностью в ручном режиме. С другой стороны это напрочь уничтожило свободный рынок банковских услуг.

С одной стороны это хорошо, с другой плохо. Смотря с какой точки зрения смотреть и смотря в чьих интересах...

  Amat написав:Все. Из основного ВСЕ!. Что в этом плохого (для Украины) ?! Ничего. Хорошая банковская система, работающая по прозрачным правилам, единым для всех.


Что плохого в экономике Северной Кореи? Ничего. Хорошая экономика, работающая по прозрачным правилам, единым для всех. Предсказуемая. Как лидер скажет, так и будет... В этом даже никто не сомневается.

  Amat написав:Но на практике, для "старого" банковского сектора это была катастрофа.


Это катастрофа не для "старого" банковского сектора. Это катастрофа для свободного рынка. Возврат к советской системе плановой экономики и ручного управления. :(

Что по сути произошло? Произвели искусственную монополизацию банковского рынка.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 15 лип, 2020 20:22, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 20:13

  zРадио написав:
PS: кто там меня обвиняет в предвзятости к НБУ - тут я всецело на стороне НБУ, и сам поднял вопрос на ветке.

Ты всегда применяешь это прием - какой-то один, совсем зашкварный факт, принимаешь, а в остальном, склоняешь во всех падежах на всех ветках форума.

Это как с НБУ
Как со Шмыгалём - пукнешь в одном посте шмыганомика и всё. Дальше, ты не видишь и не замечаешь тупости правильства. У тебя, всё равно. НБУ виновато
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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