ПРи голова НБУ незалежний технократ - тільки вниз...але ненадовго.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 лип, 2020 19:21
ПРи голова НБУ незалежний технократ - тільки вниз...але ненадовго.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 15 лип, 2020 19:27
Ясно що у випадку5+років - другий варіант вигідніший
Але мене не цікавить кредит
Мене цікавить диверсифікація ризиків збереження вже заробленого
Долар - хитається
Євро - ковбасить
Гривня - взагалі не визначено
м2 - також не ясно...особливо на тривалий період
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 15 лип, 2020 19:35
Подправил. Сделал переходы на детализацию и ссылку на API
См.
Додано: Сер 15 лип, 2020 19:37
Я насчет доллара спокоен. Тем более, что в Украине он не подвержен инфляции, а в некоторых случаях (вроде инвестиций в недвижимость) даже увеличивает свою покупательную способность в длинной перспективе.
В 2021-м, если речь о средне-большой сумме, я бы посмотрел на европейскую недвижимость - Испания, Нидерланды, Италия и Франция упадут и будет неплохое окно для входа. Для более рисковых инвестиций - американский фондовый рынок, но конкретно сейчас он снова перегрет и нужно дождаться второй коррекции (недолго)
Додано: Сер 15 лип, 2020 19:39
а то яке місто приймало по 27.20,в наших краях більше ніж 27.10-27.12 не світили
Додано: Сер 15 лип, 2020 19:54
Якраз в цьому-я б не був такий впевнений...
В мене своя шкала вартості..
Вона привязана до середньої зарплати по Україні...
Так от в доларах - це виглядає дуже не привабливо для долара
1990 - 3-5 доларів в місяць
2000 - 50-100 доларів в місяць
2010 - 200-300 доларів в місяць
2020 - 300-400 доларів в місяць
2030-( я прогнозую)-600-800 доларів в місяць
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 15 лип, 2020 19:58
маніплулятивно.
тре брати хаї та лої,
в нас хаї були у 2008, 2013 та 2020, і кожен раз вони приблизно однакові.
А лої кожен раз пробивали нове дно.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 15 лип, 2020 20:10
Опыт последних 15 лет наводит на другое - после преодоления средней зарплатой отметки в 400 долларов идет коррекция.
И не забывай, кстати, что на отрезке восстановления 2016-2019 гг был использован "допинг" в виде снижения ЕСВ. Фактически, это простое перекладывание пенсий в зарплаты. Ты и сам знаешь, что если в 2019-м зарплаты вернулись к уровню 2013-го, то пенсии - нет. Если этот "допинг" вычесть задним числом, то средняя зарплата 440 долларов превращается в 390...
Додано: Сер 15 лип, 2020 20:12
С одной стороны банковскую систему выстроили в жесткую монополизированную иерархию и сделали легко управляемой, она стала работать полностью в ручном режиме. С другой стороны это напрочь уничтожило свободный рынок банковских услуг.
С одной стороны это хорошо, с другой плохо. Смотря с какой точки зрения смотреть и смотря в чьих интересах...
Что плохого в экономике Северной Кореи? Ничего. Хорошая экономика, работающая по прозрачным правилам, единым для всех. Предсказуемая. Как лидер скажет, так и будет... В этом даже никто не сомневается.
Это катастрофа не для "старого" банковского сектора. Это катастрофа для свободного рынка. Возврат к советской системе плановой экономики и ручного управления.
Что по сути произошло? Произвели искусственную монополизацию банковского рынка.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 15 лип, 2020 20:22, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Сер 15 лип, 2020 20:13
Ты всегда применяешь это прием - какой-то один, совсем зашкварный факт, принимаешь, а в остальном, склоняешь во всех падежах на всех ветках форума.
Это как с НБУ
Как со Шмыгалём - пукнешь в одном посте шмыганомика и всё. Дальше, ты не видишь и не замечаешь тупости правильства. У тебя, всё равно. НБУ виновато
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
|