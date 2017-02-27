zРадио написав: PS: кто там меня обвиняет в предвзятости к НБУ - тут я всецело на стороне НБУ, и сам поднял вопрос на ветке.
Ты всегда применяешь это прием - какой-то один, совсем зашкварный факт, принимаешь, а в остальном, склоняешь во всех падежах на всех ветках форума.
Это как с НБУ Как со Шмыгалём - пукнешь в одном посте шмыганомика и всё. Дальше, ты не видишь и не замечаешь тупости правильства. У тебя, всё равно. НБУ виновато
Не страдай фигней - нет такого! Просто на правах порохобота ты высматриваешь каждую соринку в глазу представителей нынешней власти. Я же комментирую преимущественно существенные события. Вот и вся разница, почему по сравнению с тобой я мало критикую шмыганомистов
zРадио написав:Я насчет доллара спокоен. Тем более, что в Украине он не подвержен инфляции,
ну привет, при относительно стабильном курсе за последний год медикаменты (даже местного разлива) прибавили 10-30% , интенсивно дорожают междугородние пассажирские перевозки (я давал ссылку на то сколько стоит 4х часовой переезд в купе из провинции в Киев), некоторые продукты питания (сезонным фруктам башню сорвало). Доллар в Украине подвержен такой же инфляции как гривна хотя бы потому что курс никак не реагирует на новые ценники. После девальвации наступает коррекция, но то другая история,
бывало например укрепляж, а цены вниз никто не пересматривал. ТОпливо подешевело, а проезд в маршрутках - нет и тд таких примеров много. У доллара в Украине собственная жизнь, и своя инфляция независимо от американской.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 лип, 2020 20:28, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
zРадио написав:Я насчет доллара спокоен. Тем более, что в Украине он не подвержен инфляции,
ну привет, при относительно стабильном курсе медикаменты даже местного разлива прибавили 10-30% в цене, дорожают пассажирские перевозки (я давал ссылку на то сколько стоит 4х часовой переезд в купе из провинции в Киев), некоторые продукты питания (особенно сезонным фруктам башню сорвало). Доллар в Украине подвержен такой же инфляции как гривна хотя бы потому что курс не реагирует на ценники каждый день. После девальвации наступает коррекция.
Там у меня была приписка - в длинной перспективе.
В 2005-2008, 2011-2013 и 2016-2019 покупательная способность доллара падала, в 2009-2010, 2014-2015 - росла. Вероятно, что сейчас мы снова находимся в преддверии коррекци, т.е. начала роста покупательной способности доллара.
Да вы и сами это признаете, говоря о девальвации. Просто кто-то (не вы) считает ее случайностью, а я - закономерностью
zРадио написав:Да вы и сами это признаете, говоря о девальвации. Просто кто-то (не вы) считает ее случайностью, а я - закономерностью
спусковой крючок у всех девальваций был разный, вначале гривна падала вслед за рублем (рф был наш основной рынок), потом были мракобесия с Крымом, рефинансом банкам-банротам, опустошения звр. Сейчас таким триггером может стать низкая ставка овгз, если нерезы ринутся на выход, поскольку 10% в мягкой валюте без гарантии стабильного курса как бы совсем ничего, можно и в минус уйти.
zРадио написав:Там у меня была приписка - в длинной перспективе.
Давайте возьмём стоимость 10 украинских товаров в долларах 20 лет назад и сейчас. даже квартиры стоили в разы дешевле. Только жигуль копейка 80гв как стоил 1куе в 2000х так и стоит те же 1куе в 2020м - неподвластный инфляции актив (шутка).
Инфляция доллара есть и довольно существенная. Поэтому я не рекомендую доллар в качестве средства сбережения больее чем на 5 летнем горизонте.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 лип, 2020 21:02, всього редагувалось 5 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
Пересичному сейчас приходится кормить в первую очередь МВФ и уже потом олигархов и чиновников. В долг МВФ дает по сути олигархам, а возвращать приходится пересичным. Тарифы на коммунальные услуги МВФ не просто так требует повышать, а чтобы было чем назад долг забрать.
ну бред же
кредит МВФ стоит копейки за обслуживание и постоянно перекладывается, там нечего особо оттадать
ОВГЗ в 10 раз дороже обходятся
и никто повышать тарифы не требует, предлагают варианты, или тарифи или уменьшить пайку мафии, наши выбирают тарифы
без МВФ тут бы была Беларусь
Обязательства в обмен на транш дает Украина. Пора бы это запомнить и не спекулировать на мифе. В новой "программе" - Реформы, тарифы, приватизация, ФОПы, нулевая декларация.
Госбюджет: после пандемии снова жизнь по средствам
В 2021 году правительство вернется к обычному для последних лет дефициту бюджета (2-2,5%).
Ограничение зарплат в госсекторе (на период карантина – 47 000 грн) нужно отменить с конца июня 2020.
Срок действия COVID-фонда ограничен 2020 годом.
Тарифы в энергетике, конец августа 2020.
С 1 июля 2020 тарифы на газ в Украине окончательно становятся рыночными (исключение – поставки газа коммунальным предприятиям, для них есть отсрочка до мая 2021).
Вводится законодательное требование, согласно которому с 1 октября 2020 компании-поставщики тепла смогут несколько раз за год пересматривать тарифы с учетом рыночных цен на газ.
На рынке газоснабжения появляется механизм "поставщика последней надежды" (для бесперебойных поставок населению).
и т.д.
Black Jack - White Business [*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
sequence написав: многие проблемы нашей страны проистекают от того, что кто-то, к сожалению, и во власти, рассматривает модель государства, как модель частного бизнеса. Это вам для уровня "чуть выше бытового". Вот только риски подобного управления несет народ, у которого, в случае неудачливого управления (обыденность), появляется чудесная необходимость сменить страну (вместо работы, в случае с бизнесом), притом бывший управленец, как правило "уходит со своими"
Именно потому, что даже здесь так не думают или боятся отреагировать согласившись, описанный сценарий будет продолжаться с нарастанием снежного кома.
Мусимо. Інакше ніяк.
Black Jack - White Business [*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.