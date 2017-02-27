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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5935593659375938

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 251
Прогнозую зростання курсу долара
68%
171
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
72
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:02

  Сибарит написав:
  sequence написав:многие проблемы нашей страны проистекают от того, что кто-то, к сожалению, и во власти, рассматривает модель государства, как модель частного бизнеса

Это лучше, чем рассматривать ее как модель домохозяйства. Все же уровень чуть выше.

Неожиданно сквозит безнадежностью.
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:03

  75stasstas75 написав:Amat
Вниз - крайне маловероятно

вверх - крайне маловерятно :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:м2 - також не ясно...особливо на тривалий період
за 100 лет недвижимость во Львове намного лучше сбережёт ваш капитал чем любая валюта мира, (при условии что не найдут способ строить небоскребы за 5 копеек, например гигантский 3д принтер) хотя бы потому что напечатать доллар почти ничего не стоит, а построить дом трудозатратно, труд с годами имеет свойство дорожать вместе с инфляцией.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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  #<1 ... 5935593659375938
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