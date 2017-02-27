Неожиданно сквозит безнадежностью.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 лип, 2020 21:02
Неожиданно сквозит безнадежностью.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 21:03
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Додано: Сер 15 лип, 2020 21:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
за 100 лет недвижимость во Львове намного лучше сбережёт ваш капитал чем любая валюта мира, (при условии что не найдут способ строить небоскребы за 5 копеек, например гигантский 3д принтер) хотя бы потому что напечатать доллар почти ничего не стоит, а построить дом трудозатратно, труд с годами имеет свойство дорожать вместе с инфляцией.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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