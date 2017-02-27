Додано: Сер 15 лип, 2020 20:36

zРадио написав: Да вы и сами это признаете, говоря о девальвации. Просто кто-то (не вы) считает ее случайностью, а я - закономерностью Да вы и сами это признаете, говоря о девальвации. Просто кто-то (не вы) считает ее случайностью, а я - закономерностью

zРадио написав: Там у меня была приписка - в длинной перспективе. Там у меня была приписка - в длинной перспективе.

спусковой крючок у всех девальваций был разный, вначале гривна падала вслед за рублем (рф был наш основной рынок), потом были мракобесия с Крымом, рефинансом банкам-банротам, опустошения звр. Сейчас таким триггером может стать низкая ставка овгз, если нерезы ринутся на выход, поскольку 10% в мягкой валюте без гарантии стабильного курса как бы совсем ничего, можно и в минус уйти.Давайте возьмём стоимость 10 украинских товаров в долларах 20 лет назад и сейчас. даже квартиры стоили в разы дешевле. Только жигуль копейка 80гв как стоил 1куе в 2000х так и стоит те же 1куе в 2020м - неподвластный инфляции актив (шутка).Инфляция доллара есть и довольно существенная. Поэтому я не рекомендую доллар в качестве средства сбережения больее чем на 5 летнем горизонте.