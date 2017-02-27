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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 59355936593759385939>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 252
Прогнозую зростання курсу долара
68%
172
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
72
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 20:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Да вы и сами это признаете, говоря о девальвации. Просто кто-то (не вы) считает ее случайностью, а я - закономерностью
спусковой крючок у всех девальваций был разный, вначале гривна падала вслед за рублем (рф был наш основной рынок), потом были мракобесия с Крымом, рефинансом банкам-банротам, опустошения звр. Сейчас таким триггером может стать низкая ставка овгз, если нерезы ринутся на выход, поскольку 10% в мягкой валюте без гарантии стабильного курса как бы совсем ничего, можно и в минус уйти.
  zРадио написав:Там у меня была приписка - в длинной перспективе.

Давайте возьмём стоимость 10 украинских товаров в долларах 20 лет назад и сейчас. даже квартиры стоили в разы дешевле. Только жигуль копейка 80гв как стоил 1куе в 2000х так и стоит те же 1куе в 2020м - неподвластный инфляции актив (шутка).

Инфляция доллара есть и довольно существенная. Поэтому я не рекомендую доллар в качестве средства сбережения больее чем на 5 летнем горизонте.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 лип, 2020 21:02, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 20:54

  Striker написав:
  Amat написав:Не вынесла душа терзаний...
Откупился по 27,25.
Обычно после моих "покупок" курс идет вниз.
Посмотрим как будет в этот раз (:

Спекулянти розігнали курс, тому не буде дивним, якщо скоро побачимо рух в іншу сторону.



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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 20:57

  ruvex написав:Тарифы в энергетике, конец августа 2020.

С 1 июля 2020 тарифы на газ в Украине окончательно становятся рыночными (исключение – поставки газа коммунальным предприятиям, для них есть отсрочка до мая 2021).


под "рыночными" тарифами почему-то понимают цену определяемую монополией.

На свободном рынке цена определяется спросом и предложением, когда нет монополий. Какая может быть "рыночная цена" при ручной установке цены специально созданной монополией. Это абсурд. :?

Тут правильней говорить "тарифы становятся монопольными", а не рыночными.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 15 лип, 2020 21:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:03

  75stasstas75 написав:Amat
Вниз - крайне маловероятно

вверх - крайне маловерятно :)
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:м2 - також не ясно...особливо на тривалий період
за 100 лет недвижимость во Львове намного лучше сбережёт ваш капитал чем любая валюта мира, (при условии что не найдут способ строить небоскребы за 5 копеек, например гигантский 3д принтер) хотя бы потому что напечатать доллар почти ничего не стоит, а построить дом трудозатратно, труд с годами имеет свойство дорожать вместе с инфляцией.
  ruvex написав:Неожиданно сквозит безнадежностью.
даже в Сомали есть жизнь, просто на много не рассчитывайте и никакой безнадежности.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 лип, 2020 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:18

  vitaliian написав:труд с годами имеет свойство дорожать вместе с инфляцией.


наоборот, с развитием технологий низкоквалифицированный труд становится дешевле. Вы сами пример привели с 3д принтерами. Новые технологии дают возможность делать дешевле то, что раньше было дорого делать.

Тот-же дом спроектировать раньше было целое дело, нужно было нанимать инженеров, чертежников. Сейчас это может сделать на компьютере даже неподготовленный человек, довольно быстро научившись по инструкциям в интернете.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 15 лип, 2020 21:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:19

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Да вы и сами это признаете, говоря о девальвации. Просто кто-то (не вы) считает ее случайностью, а я - закономерностью
спусковой крючок у всех девальваций был разный, вначале гривна падала вслед за рублем (рф был наш основной рынок), потом были мракобесия с Крымом, рефинансом банкам-банротам, опустошения звр. Сейчас таким триггером может стать низкая ставка овгз, если нерезы ринутся на выход, поскольку 10% в мягкой валюте без гарантии стабильного курса как бы совсем ничего, можно и в минус уйти.
  zРадио написав:Там у меня была приписка - в длинной перспективе.

Давайте возьмём стоимость 10 украинских товаров в долларах 20 лет назад и сейчас. даже квартиры стоили в разы дешевле. Только жигуль копейка 80гв как стоил 1куе в 2000х так и стоит те же 1куе в 2020м - неподвластный инфляции актив (шутка).

Инфляция доллара есть и довольно существенная. Поэтому я не рекомендую доллар в качестве средства сбережения больее чем на 5 летнем горизонте.

Выделил существенный рычаг для девальвации гривны. Но он пока не действует.

Сейчас действовать только начинает другой рычаг - ожидается низкий урожай экспортируемых сельскохозяйственных культур в Украине на фоне ~16%-го падения спроса на зерновые в мире. А для Украины это 70% от всего товарного экспорта в долларовом выражении по прогнозам. Экспорт услуг в данном контексте не учитывался, но надеюсь он чуть вырастет в связи с коронавирусом в этом году. Ведь популяризация удаленной работы в мире требует наличия на рынке дополнительных услуг, которые теоретически может поставлять и Украина. Но тренд на рост доллара в Украине уже устойчивый.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:22

  Амвросий написав:
  vitaliian написав:труд с годами имеет свойство дорожать вместе с инфляцией.


наоборот, с развитием технологий низкоквалифицированный труд становится дешевле. Вы сами пример привели с 3д принтерами. Новые технологии дают возможность делать дешевле то, что раньше было дорого делать.

Несмотря на камеру в каждом смартфоне, ценник на свадебного фотографа или фоторепортера выше чем 20 лет назад.

приведите пример какой труд за 20 лет подешевел?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 лип, 2020 21:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:30

  vitaliian написав:Несмотря на камеру в каждом смартфоне, ценник на свадебного фотографа или фоторепортера выше чем 20 лет назад.

приведите пример какой труд за 20 лет подешевел?


вы сами пример привели - труд того-же фотографа подешевел настолько, что их просто не стало. Помните раньше были фотоателье, где можно было сделать фотографию. Сейчас этого нет. Каждый может сам фотографию сделать, сам распечатать.

Фотограф на свадьбу - это скорее традиция. В большинстве своём сейчас такие фотографы не обладают какими-либо знаниями и умениями в фотоделе. Чтобы стать свадебным фотографом нужно просто купить или одолжить фотоаппарат и разрекламировать себя, чтобы ктото пригласил... :D

С таким-же успехом роль свадебного фотографа может выполнить любой неквалифицированный человек.

Те кто серьезно фотографией увлекается и хорошо разбирается в этом деле, на свадьбы фотографами не ходят.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 15 лип, 2020 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:30

  Amat написав:Не вынесла душа терзаний...
Откупился по 27,25.
Обычно после моих "покупок" курс идет вниз.
Посмотрим как будет в этот раз (:

Сделал все правильно! От гривны нужно избавляться. Ее становится слишком много. А поступления валюты постоянно снижаются.

Кстати, в Украине уже нет старых привычных трендов, когда доллар начинает дорожать к августу и откатывается лишь в ноябре. Так было, когда мы были промышленной державой с экспортом продукции машиностроения. Сегодня мы уже сельскохозяйственная страна (довольно узкая специализация, но это факт) поэтому все внимание на урожай, цены на зерновые и возможные фито-санитарные ограничения для нашего зерна.

В прошлом году урожай был рекордным и экспорт зерна обеспечил приток валюты на межбанк в существенных количествах именно с сентября, сломав привычный всем осенний тренд на девальвацию гривны, вместо которой все наблюдали ревальвацию.
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