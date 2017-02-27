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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5936593759385939>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 252
Прогнозую зростання курсу долара
68%
172
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
72
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:вы сами пример привели - труд того-же фотографа подешевел настолько, что их просто не стало. Помните раньше были фотоателье, где можно было сделать фотографию. Сейчас этого нет.
труд не подешевел, а выросла безработица. Задаром ателье не работают, но те что остались берут дороже чем 20 лет назад, потому что за тарелку супа желающих работать нет. Посмотрите на ценник свадебного фотографа, 5 лет назад в Киеве был 3000 за 2 дня, сейчас не знаю. Это студент с примитивной зеркалкой и мыльным KITом вместо объектива.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 лип, 2020 21:58, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:40

  Proofy написав:
  Amat написав:Не вынесла душа терзаний...
Откупился по 27,25.
Обычно после моих "покупок" курс идет вниз.
Посмотрим как будет в этот раз (:

Ну слава богу, теперь вниз, а то в напряжении плохо :)
скинул немного по 27.2. Завтра с главой НБУ собирались решать.


Уважаемый мною человек , который бы мог иметь инсайдерскую инфу, вполне осознанно откупился !

Вы решили , что это сигнал к сбросу доллара ?
Ну , проверим Вашу чуйку.
холява
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:СРСР відмовився від боргів РІ


За це отримав інтервенцію, а потім і борги віддавав, ще навіть РФ виплачувала - https://cyberleninka.ru/article/n/vnesh ... iya/viewer

Зараз мутиться ситуація, яка може мати більш негативні наслідки, ніж відставка Смолія
Сергій Фурса
Зеленський підписує смертний вирок економіці https://wz.lviv.ua/blogs/416470-zelensk ... ekonomitsi
Якщо ще не всі інвестори вловили сигнал, що реформам тут не місце, то після знищення незалежності Нацбанку влада приготувалася знищити незалежність НАБУ
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:00

  Амвросий написав:
  ruvex написав:Тарифы в энергетике, конец августа 2020.

С 1 июля 2020 тарифы на газ в Украине окончательно становятся рыночными (исключение – поставки газа коммунальным предприятиям, для них есть отсрочка до мая 2021).


под "рыночными" тарифами почему-то понимают цену определяемую монополией.

На свободном рынке цена определяется спросом и предложением, когда нет монополий. Какая может быть "рыночная цена" при ручной установке цены специально созданной монополией. Это абсурд. :?

Тут правильней говорить "тарифы становятся монопольными", а не рыночными.

повірю в риночні тарифи, якщо я як в Польщі зможу вибирати постачальника е.е.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:01

vitaliian

Ветик , Привет !

Откуда у Вас с Флуманом столько времени , чтобы постоянно писать на форуме ?
.....ну , Вы же сами можете посчитать сколько раз сегодня писали .....
Востаннє редагувалось холява в Сер 15 лип, 2020 22:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:повірю в риночні тарифи, якщо я як в Польщі зможу вибирати постачальника е.е.
а если за всеми поставщиками будет стоять Ахметов?
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:02

  Amat написав:Не вынесла душа терзаний...
Откупился по 27,25.
Обычно после моих "покупок" курс идет вниз.
Посмотрим как будет в этот раз (:



по какой цене раньше покупали? какие есть активы в виде депозита?

я продал по 28 + 12%(12%) годовых Укргаз. Критичный курс БОЛЬШЕ 30.5 на зиму для меня . Вряд ли будет зимой такой и летом 2021-2022 тем более.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:06

Шевченко будут назначать.
Востаннє редагувалось Shustoff в Сер 15 лип, 2020 22:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:06

  холява написав:vitaliian

Ветик , Привет !

Откуда у Вас с Флуманом столько времени , чтобы постоянно писать на форуме ?
.....ну , Вы же сами можете посчитать сколько раз сегодня писали .....

драсьте, откуда у вас столько времени читать что мы пишем и считать сколько чего мы пишем?
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:07

  Shustoff написав:Шевченко будут назначать.


главное чтобы мудило не пришел в УкрГаз :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
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