Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 лип, 2020 21:35
Амвросий написав:
вы сами пример привели - труд того-же фотографа подешевел настолько, что их просто не стало. Помните раньше были фотоателье, где можно было сделать фотографию. Сейчас этого нет.
труд не подешевел, а выросла безработица. Задаром ателье не работают, но те что остались берут дороже чем 20 лет назад, потому что за тарелку супа желающих работать нет. Посмотрите на ценник свадебного фотографа, 5 лет назад в Киеве был 3000 за 2 дня, сейчас не знаю. Это студент с примитивной зеркалкой и мыльным KITом вместо объектива.
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vitaliian
в Сер 15 лип, 2020 21:58, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Додано: Сер 15 лип, 2020 21:40
Proofy написав: Amat написав:
Не вынесла душа терзаний...
Откупился по 27,25.
Обычно после моих "покупок" курс идет вниз.
Посмотрим как будет в этот раз (:
Ну слава богу, теперь вниз, а то в напряжении плохо
скинул немного по 27.2. Завтра с главой НБУ собирались решать.
Уважаемый мною человек , который бы мог иметь инсайдерскую инфу, вполне осознанно откупился !
Вы решили , что это сигнал к сбросу доллара ?
Ну , проверим Вашу чуйку.
холява
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Додано: Сер 15 лип, 2020 21:43
flyman написав:
СРСР відмовився від боргів РІ
За це отримав інтервенцію, а потім і борги віддавав, ще навіть РФ виплачувала -
https://cyberleninka.ru/article/n/vnesh ... iya/viewer
Зараз мутиться ситуація, яка може мати більш негативні наслідки, ніж відставка Смолія
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 22:00
Амвросий написав: ruvex написав: Тарифы в энергетике, конец августа 2020.
С 1 июля 2020 тарифы на газ в Украине окончательно становятся рыночными (исключение – поставки газа коммунальным предприятиям, для них есть отсрочка до мая 2021).
под "рыночными" тарифами почему-то понимают цену определяемую монополией.
На свободном рынке цена определяется спросом и предложением, когда нет монополий. Какая может быть "рыночная цена" при ручной установке цены специально созданной монополией. Это абсурд.
Тут правильней говорить "тарифы становятся монопольными", а не рыночными.
повірю в риночні тарифи, якщо я як в Польщі зможу вибирати постачальника е.е.
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flyman
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Додано: Сер 15 лип, 2020 22:01
vitaliian Ветик , Привет ! Откуда у Вас с Флуманом столько времени , чтобы постоянно писать на форуме ? .....ну , Вы же сами можете посчитать сколько раз сегодня писали .....
Востаннє редагувалось
холява
в Сер 15 лип, 2020 22:02, всього редагувалось 1 раз.
холява
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Додано: Сер 15 лип, 2020 22:02
flyman написав:
повірю в риночні тарифи, якщо я як в Польщі зможу вибирати постачальника е.е.
а если за всеми поставщиками будет стоять Ахметов?
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Додано: Сер 15 лип, 2020 22:02
Amat написав:
Не вынесла душа терзаний...
Откупился по 27,25.
Обычно после моих "покупок" курс идет вниз.
Посмотрим как будет в этот раз (:
по какой цене раньше покупали? какие есть активы в виде депозита?
я продал по 28 + 12%(12%) годовых Укргаз. Критичный курс
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30.5 на зиму для меня . Вряд ли будет зимой такой и летом 2021-2022 тем более.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Сер 15 лип, 2020 22:06
Шевченко будут назначать.
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Shustoff
в Сер 15 лип, 2020 22:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 22:06
холява написав: vitaliian
Ветик , Привет !
Откуда у Вас с Флуманом столько времени , чтобы постоянно писать на форуме ?
.....ну , Вы же сами можете посчитать сколько раз сегодня писали .....
драсьте, откуда у вас столько времени читать что мы пишем и считать сколько чего мы пишем?
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Додано: Сер 15 лип, 2020 22:07
Shustoff написав:
Шевченко будут назначать.
главное чтобы мудило не пришел в УкрГаз
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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