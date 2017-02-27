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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 лип, 2020 22:08
vitaliian написав: flyman написав:
повірю в риночні тарифи, якщо я як в Польщі зможу вибирати постачальника е.е.
а если за всеми поставщиками будет стоять Ахметов?
не варіант, мають зайти європейські,
напр. Таурон з Польщі.
А якщо місцеві прокладки, то не рахується за ринок.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 22:12
холява написав:vitaliian
Ветик , Привет !
Откуда у Вас с Флуманом столько времени , чтобы постоянно писать на форуме ?
.....ну , Вы же сами можете посчитать сколько раз сегодня писали .....
Тю... вы еще не поняли? Виталиан, Флайман, ЗРадио, Монета - это всё один и тот же человек. Ну, или пара работников посменно.
Работа у них такая, нелегкая, зараза.
А, не, Монета - отдельный чел. Он продвигает помойки.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 22:19
Шевченко Кирил Євгенович новий голова НБУ ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: Сер 15 лип, 2020 22:23
buratinyo написав:
Уважаемые господа, реальные интересующиеся сельским хозяйством !
Надеюсь, что такие здесь есть.
Меня интересует мнения и прогнозы на урожай зерновых этой осенью. У меня есть собственные данные, но они очень косвенные и могут использоваться лишь для оценки правдивости официальных данных про урожайность. Есть мнение некоторых знакомых предпринимателей, что эти собственные данные использовать нужно осторожно, так как они очень косвенные и могут ввести в заблуждение.
Поэтому очень прошу поделиться имеющимися прогнозами, полученными из всевозможных источников данных.
Ніхто вам зараз нічого не скаже! Зараз саме формуються качани кукурудзи, станом на сьогодні не все в цьому процесі добре, але зараз пройшли дощі і ситуація може виправитися! З соняшником справи більш-менш нормально!
Але це мій суб’єктивний погляд в центральній Україні, де з погодою не було таких катаклізмів як на півдні! А там наскільки відомо є втрати урожаю як ранніх зернових так і пізніх!
І ще хочеться нагадати таку істину - не той урожай, що в полі, а той, що в коморі! Так що час покаже!
Для нормального економічного стану сільгоспгосподарств потрібна девальвація національної валюти! Якщо цього не буде - будуть великі фінансові проблеми у всіх виробників!
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Додано: Сер 15 лип, 2020 22:25
vitaliian написав: холява написав:vitaliian
Ветик , Привет !
Откуда у Вас с Флуманом столько времени , чтобы постоянно писать на форуме ?
.....ну , Вы же сами можете посчитать сколько раз сегодня писали .....
драсьте, откуда у вас столько времени читать что мы пишем и считать сколько чего мы пишем?
Я обычно читаю всех .
Например , мелочей ,которые пишет "ПАТРИК " упускать нельзя .
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Додано: Сер 15 лип, 2020 22:41
Сибарит написав:
Это лучше, чем рассматривать ее как модель домохозяйства. Все же уровень чуть выше.
ruvex написав:
Неожиданно сквозит безнадежностью.
Даже здесь подгорело. Излишняя мнительность в уборке вредит делу.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 22:51
proftpd66 написав:
я продал по 28 + 12%(12%) годовых Укргаз. Критичный курс БОЛЬШЕ 30.5 на зиму для меня . Вряд ли будет зимой такой и летом 2021-2022 тем более.
В наших условиях нельзя зарекаться. Здесь некоторые уже летом 30ку видят, а вы на 21-22 год уже планируете
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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