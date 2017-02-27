Откуда у Вас с Флуманом столько времени , чтобы постоянно писать на форуме ? .....ну , Вы же сами можете посчитать сколько раз сегодня писали .....
Тю... вы еще не поняли? Виталиан, Флайман, ЗРадио, Монета - это всё один и тот же человек. Ну, или пара работников посменно. Работа у них такая, нелегкая, зараза. А, не, Монета - отдельный чел. Он продвигает помойки.
Меня интересует мнения и прогнозы на урожай зерновых этой осенью. У меня есть собственные данные, но они очень косвенные и могут использоваться лишь для оценки правдивости официальных данных про урожайность. Есть мнение некоторых знакомых предпринимателей, что эти собственные данные использовать нужно осторожно, так как они очень косвенные и могут ввести в заблуждение.
Поэтому очень прошу поделиться имеющимися прогнозами, полученными из всевозможных источников данных.
Ніхто вам зараз нічого не скаже! Зараз саме формуються качани кукурудзи, станом на сьогодні не все в цьому процесі добре, але зараз пройшли дощі і ситуація може виправитися! З соняшником справи більш-менш нормально! Але це мій суб’єктивний погляд в центральній Україні, де з погодою не було таких катаклізмів як на півдні! А там наскільки відомо є втрати урожаю як ранніх зернових так і пізніх! І ще хочеться нагадати таку істину - не той урожай, що в полі, а той, що в коморі! Так що час покаже! Для нормального економічного стану сільгоспгосподарств потрібна девальвація національної валюти! Якщо цього не буде - будуть великі фінансові проблеми у всіх виробників!
Откуда у Вас с Флуманом столько времени , чтобы постоянно писать на форуме ? .....ну , Вы же сами можете посчитать сколько раз сегодня писали .....
Тю... вы еще не поняли? Виталиан, Флайман, ЗРадио, Монета - это всё один и тот же человек. Ну, или пара работников посменно. Работа у них такая, нелегкая, зараза. А, не, Монета - отдельный чел. Он продвигает помойки.
я копітан, а то старлєі а тебе по ІР пробили, санітари в дорозі