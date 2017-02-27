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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5937593859395940>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 252
Прогнозую зростання курсу долара
68%
172
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
72
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:08

  vitaliian написав:
  flyman написав:повірю в риночні тарифи, якщо я як в Польщі зможу вибирати постачальника е.е.
а если за всеми поставщиками будет стоять Ахметов?

не варіант, мають зайти європейські,
напр. Таурон з Польщі.
А якщо місцеві прокладки, то не рахується за ринок.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:12

  холява написав:vitaliian

Ветик , Привет !

Откуда у Вас с Флуманом столько времени , чтобы постоянно писать на форуме ?
.....ну , Вы же сами можете посчитать сколько раз сегодня писали .....

Тю... вы еще не поняли? Виталиан, Флайман, ЗРадио, Монета - это всё один и тот же человек. Ну, или пара работников посменно.
Работа у них такая, нелегкая, зараза.
А, не, Монета - отдельный чел. Он продвигает помойки.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:19

Шевченко Кирил Євгенович новий голова НБУ ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:23

  buratinyo написав:Уважаемые господа, реальные интересующиеся сельским хозяйством !

Надеюсь, что такие здесь есть.

Меня интересует мнения и прогнозы на урожай зерновых этой осенью. У меня есть собственные данные, но они очень косвенные и могут использоваться лишь для оценки правдивости официальных данных про урожайность. Есть мнение некоторых знакомых предпринимателей, что эти собственные данные использовать нужно осторожно, так как они очень косвенные и могут ввести в заблуждение.

Поэтому очень прошу поделиться имеющимися прогнозами, полученными из всевозможных источников данных.

Ніхто вам зараз нічого не скаже! Зараз саме формуються качани кукурудзи, станом на сьогодні не все в цьому процесі добре, але зараз пройшли дощі і ситуація може виправитися! З соняшником справи більш-менш нормально!
Але це мій суб’єктивний погляд в центральній Україні, де з погодою не було таких катаклізмів як на півдні! А там наскільки відомо є втрати урожаю як ранніх зернових так і пізніх!
І ще хочеться нагадати таку істину - не той урожай, що в полі, а той, що в коморі! Так що час покаже!
Для нормального економічного стану сільгоспгосподарств потрібна девальвація національної валюти! Якщо цього не буде - будуть великі фінансові проблеми у всіх виробників!
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:25

  vitaliian написав:
  холява написав:vitaliian

Ветик , Привет !

Откуда у Вас с Флуманом столько времени , чтобы постоянно писать на форуме ?
.....ну , Вы же сами можете посчитать сколько раз сегодня писали .....

драсьте, откуда у вас столько времени читать что мы пишем и считать сколько чего мы пишем?



Я обычно читаю всех .
Например , мелочей ,которые пишет "ПАТРИК " упускать нельзя .
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:41

  Сибарит написав:Это лучше, чем рассматривать ее как модель домохозяйства. Все же уровень чуть выше.

  ruvex написав:Неожиданно сквозит безнадежностью.

Даже здесь у метлы подгорело. Излишняя мнительность в уборке вредит делу.
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 16 лип, 2020 00:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:я продал по 28 + 12%(12%) годовых Укргаз. Критичный курс БОЛЬШЕ 30.5 на зиму для меня . Вряд ли будет зимой такой и летом 2021-2022 тем более.
В наших условиях нельзя зарекаться. Здесь некоторые уже летом 30ку видят, а вы на 21-22 год уже планируете :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:51

Кому могла помешать динамика средней зарплаты в долларах? Настаиваю, чтобы она осталась. С комментарием о том, что после достижения отметки 400 долларов, она уходит на коррекцию. Спасибо!

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zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 23:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  p_vovk74 написав:Тю... вы еще не поняли? Виталиан, Флайман, ЗРадио, Монета - это всё один и тот же человек. Ну, или пара работников посменно.
вам проще навешал на всех ярлыки и весь вечер свободный. Думаете легко каждой голове змей горыныча писать то что она думает?
  холява написав:Я обычно читаю всех .
Например , мелочей ,которые пишет "ПАТРИК " упускать нельзя .
хорошего вечера...
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 лип, 2020 23:33, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 23:31

  p_vovk74 написав:
  холява написав:vitaliian

Ветик , Привет !

Откуда у Вас с Флуманом столько времени , чтобы постоянно писать на форуме ?
.....ну , Вы же сами можете посчитать сколько раз сегодня писали .....

Тю... вы еще не поняли? Виталиан, Флайман, ЗРадио, Монета - это всё один и тот же человек. Ну, или пара работников посменно.
Работа у них такая, нелегкая, зараза.
А, не, Монета - отдельный чел. Он продвигает помойки.

я копітан, а то старлєі
а тебе по ІР пробили, санітари в дорозі
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flyman
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