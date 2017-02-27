Додано: Сер 15 лип, 2020 23:57

Кандитатом на посаду глави НБУ став голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко.



Джерело: співрозмовник УП, нардеп "Голосу" Ярослав Железняк у Facebook, проєкт постанови на сайті Ради



Пряма мова співрозмовника: "В Раду внесли Кирила Шевченка на голову НБУ".



Деталі: Железняк розповів, що 16 липня в 9:00 відбудеться засідання Комітету, на якому розглянуть питання голови НБУ.



У Раді зареєстрували постанову №3857, яка направлена на розгляд комітету.

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