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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 лип, 2020 23:33
vitaliian написав: p_vovk74 написав:
Тю... вы еще не поняли? Виталиан, Флайман, ЗРадио, Монета - это всё один и тот же человек. Ну, или пара работников посменно.
вам проще навешал на всех ярлыки и весь вечер свободный. Думаете легко постоянно писать то что думаешь?
холява написав:
Я обычно читаю всех .
Например , мелочей ,которые пишет "ПАТРИК " упускать нельзя .
хорошего вечера...
ху із патрік?
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Сер 15 лип, 2020 23:35
flyman написав:
ху із патрік?
Святой Па́трик — христианский святой, покровитель Ирландии и Нигерии. Почитание распространено в католицизме,
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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Додано: Сер 15 лип, 2020 23:40
flyman написав:
санітари в дорозі
К сожалению, нет - там большие сокращения с апреля, и такими персонажами уже не занимаются. Это из категории "психических патологий не выявлено - просто идиот"
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Додано: Сер 15 лип, 2020 23:48
p_vovk74 написав: zРадио написав: flyman написав:
санітари в дорозі
К сожалению, нет - там большие сокращения с апреля, и такими персонажами уже не занимаются. Это из категории "психических патологий не выявлено - просто идиот"
Молодец! Отписался с обоих дежурных аккаунтов.
Смешной вы. Если закончились аргументы - сделайте паузу. Завтра включитесь заново как ни в чем не бывало. А так просто шкваритесь!
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Додано: Сер 15 лип, 2020 23:57
Кандитатом на посаду глави НБУ став голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко.
Джерело: співрозмовник УП, нардеп "Голосу" Ярослав Железняк у Facebook, проєкт постанови на сайті Ради
Пряма мова співрозмовника: "В Раду внесли Кирила Шевченка на голову НБУ".
Деталі: Железняк розповів, що 16 липня в 9:00 відбудеться засідання Комітету, на якому розглянуть питання голови НБУ.
У Раді зареєстрували постанову №3857, яка направлена на розгляд комітету.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 00:03
Proofy написав: proftpd66 написав:
я продал по 28 + 12%(12%) годовых Укргаз. Критичный курс БОЛЬШЕ 30.5 на зиму для меня . Вряд ли будет зимой такой и летом 2021-2022 тем более.
В наших условиях нельзя зарекаться. Здесь некоторые уже летом 30ку видят, а вы на 21-22 год уже планируете
если 26млрд$ резервов? при 16 гривна была стабильная.Изделия №2
покупать не будут. Импорт будет меньше или равно экспорту. Сальдо будет положительное! Платить НИЧЕГО
не надо будет почти кроме 29 и 05 числа! (ну евробляхи в Сентрябре)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 00:13
Амвросий написав:
Те кто серьезно фотографией увлекается и хорошо разбирается в этом деле, на свадьбы фотографами не ходят.
идут в депутаты
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