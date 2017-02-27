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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5938593959405941>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 252
Прогнозую зростання курсу долара
68%
172
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
72
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 23:33

  vitaliian написав:
  p_vovk74 написав:Тю... вы еще не поняли? Виталиан, Флайман, ЗРадио, Монета - это всё один и тот же человек. Ну, или пара работников посменно.
вам проще навешал на всех ярлыки и весь вечер свободный. Думаете легко постоянно писать то что думаешь?
  холява написав:Я обычно читаю всех .
Например , мелочей ,которые пишет "ПАТРИК " упускать нельзя .
хорошего вечера...

ху із патрік?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 23:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:ху із патрік?
Святой Па́трик — христианский святой, покровитель Ирландии и Нигерии. Почитание распространено в католицизме,
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 23:40

  flyman написав: санітари в дорозі

К сожалению, нет - там большие сокращения с апреля, и такими персонажами уже не занимаются. Это из категории "психических патологий не выявлено - просто идиот" :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 23:45

  zРадио написав:
  flyman написав: санітари в дорозі

К сожалению, нет - там большие сокращения с апреля, и такими персонажами уже не занимаются. Это из категории "психических патологий не выявлено - просто идиот" :mrgreen:

Молодец! Отписался с обоих дежурных аккаунтов.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 23:48

  p_vovk74 написав:
  zРадио написав:
  flyman написав: санітари в дорозі

К сожалению, нет - там большие сокращения с апреля, и такими персонажами уже не занимаются. Это из категории "психических патологий не выявлено - просто идиот" :mrgreen:

Молодец! Отписался с обоих дежурных аккаунтов.


Смешной вы. Если закончились аргументы - сделайте паузу. Завтра включитесь заново как ни в чем не бывало. А так просто шкваритесь!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 23:57

Кандитатом на посаду глави НБУ став голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко.

Джерело: співрозмовник УП, нардеп "Голосу" Ярослав Железняк у Facebook, проєкт постанови на сайті Ради

Пряма мова співрозмовника: "В Раду внесли Кирила Шевченка на голову НБУ".

Деталі: Железняк розповів, що 16 липня в 9:00 відбудеться засідання Комітету, на якому розглянуть питання голови НБУ.

У Раді зареєстрували постанову №3857, яка направлена на розгляд комітету.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 00:03

  Proofy написав:
  proftpd66 написав:я продал по 28 + 12%(12%) годовых Укргаз. Критичный курс БОЛЬШЕ 30.5 на зиму для меня . Вряд ли будет зимой такой и летом 2021-2022 тем более.
В наших условиях нельзя зарекаться. Здесь некоторые уже летом 30ку видят, а вы на 21-22 год уже планируете :)


если 26млрд$ резервов? при 16 гривна была стабильная.

Изделия №2 покупать не будут. Импорт будет меньше или равно экспорту. Сальдо будет положительное! Платить НИЧЕГО не надо будет почти кроме 29 и 05 числа! (ну евробляхи в Сентрябре)

Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 00:28

  Amat написав:
  чик написав:Amat
всё общие слова, а это нормально + история с михой, платинум и т.д. также "красиво" го своих родичей вывела в безубыток из дельты. вы как бывший видимо ничего не потеряли во время этой вакханалии, то канечна легко свистеть как всё замечательно перевернули или словами батьки перетрахнули...


1. Лес рубят, щепки летят. Я понятия не имею были ли "спорные решения" направленные на чью-то прямую выгоду или нет. Для этого есть органы и пусть разбираются. Могу сказать одно - решение по рефинансу не принимаются конкретной персоной. Только комитетом. То есть всеми. И в комитете участвует не только "борд". И даже одного против в протоколе будет более чем достаточно...

2. Не вижу ничего криминального в том, что руководство Дельты, в ручном режиме, позволита вывести деньги персонам, на лояльность которых они хотели бы рассчитывать... Уверен, что в реальной жизни, 99% форумчан забрали бы свои деньги из умирающего банка, если бы им позволили. Не смотря на мораль... Если вы задумаетесь, то поймете, что эти деньги отдадут или вам, или кому-то другому. Но обоим не хватит. И вы "свои кровные" заберете. Если дадут конечно. (: Потому считаю, что аргумент о "справедливости", в наше время, это далекий отголосок советских лозунгов... Без обид.
Кроме того, я точно не знаю, но кто-то говорил, что по факту, дочь Го вывела лишь часть суммы, но большая часть таки осталась не возмещенной. И что-то мне подсказывает, что проценты по депозитам не покрыли изначально размещенной суммы. Но не берусь утверждать.

3. Что значит "из бывших"? Из бывших Кравчука? Кучмы? Ющенко? Януковича? Порошенко? Почему всегда вспоминают только "последнего"... Что за "...." привычка венить в своих проё...х "попередныкив" ?

4. И кстати, если вам так интересно, то я не потерял ни при одном из упомянутых "бывших".. Может я просто живу по средствам. Несу ответсвенность за свои решения. И потому не "понощу\виню" всех "бывших" в своих финансовых просчетах.

5. А вот мои родители, да, много потеряли с 89 по 91. Почему то тех "бывших" уже никто не винит... Время, наверное.

З.Ы. К сожалению, весь этот флуд последнего "года", никак не вернет уважаемым форумчанам деньги, потерянные ими в погоне за "халявнымы 20%" или др. рисковыми вложениями.

Потому и вопрос - стоит ли хаять именно последнего "бывшего".. Или может стоить перестать генерить весь этот бесполезный "флуд" и начать уже спрашивать\уточнять\комментировать\и т.д. сугубо полезные\аргументированные\профессиональные комментарии...
Глядишь, и поумнеем все чуть-чуть. Научимся "сокральным тайнам" "больших акул финансов"... И больше не полезем в "МММ\b2b jewelry\депозиты по20%, при растущей на 8% экономике\ЦБ по 10%, при стагнирующей экономике\ и прочую херь...

А если уж Вы влазите в это, то будьте любезны - не "п..." потом, что вы не успели "сесть на стул", коих на всех не хватало.

Берите пример с Долярчика.
Он молодец, отдает себе отчет в том, что делает и не ноет. Уважаю.

А все эти "это Го,По,Пу,Тра, и т.д. виноваты, НО НЕ Яяяяя!!!! Я НЕ ВИНОВААААААТ". Это от лукаваго. Поверьте.
Писал безличностно.

Мда! Цікаве чтиво! І повністю характеризує рівень країни в якому вся оця вакханалія відбувається! Тому, напевне, і стає олігархом і власником сотень фірм, фабрик і заводів, сотень тисяч гектарів землі людина, яка більше 20 років на державних посадах з зарплатою в декілька сотень чи тисяч доларів і прямою забороною займатися бізнесом! І в нього такі його очільники державних установ найвищого рангу були... Майже всі в бігах, майже всі ні в чому не винуваті, прям до героя України представляй!
А країна за час таких реформаторів і чиновників на грані колапсу! Про відносини з банками говорити не хочеться, там цивілізованого дуже мало... А рекомендація брати приклад з Долярчика це канєшно сильний аргумент! Добре, що не з чая! Є ще такі, що не тільки в будці сидять і чимось з гуртівні торгують, є ще такі, що щось і виробляють і вирощують... Як про них думала ця Го з цим По?! Та ніяк! Ми їм до одного місця! До речі, як і нині! І перспективи явно не втішні!
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 00:29

  Amat написав:
  чик написав:Amat
всё общие слова, а это нормально + история с михой, платинум и т.д. также "красиво" го своих родичей вывела в безубыток из дельты. вы как бывший видимо ничего не потеряли во время этой вакханалии, то канечна легко свистеть как всё замечательно перевернули или словами батьки перетрахнули...


1. Лес рубят, щепки летят. Я понятия не имею были ли "спорные решения" направленные на чью-то прямую выгоду или нет. Для этого есть органы и пусть разбираются. Могу сказать одно - решение по рефинансу не принимаются конкретной персоной. Только комитетом. То есть всеми. И в комитете участвует не только "борд". И даже одного против в протоколе будет более чем достаточно...

2. Не вижу ничего криминального в том, что руководство Дельты, в ручном режиме, позволита вывести деньги персонам, на лояльность которых они хотели бы рассчитывать... Уверен, что в реальной жизни, 99% форумчан забрали бы свои деньги из умирающего банка, если бы им позволили. Не смотря на мораль... Если вы задумаетесь, то поймете, что эти деньги отдадут или вам, или кому-то другому. Но обоим не хватит. И вы "свои кровные" заберете. Если дадут конечно. (: Потому считаю, что аргумент о "справедливости", в наше время, это далекий отголосок советских лозунгов... Без обид.
Кроме того, я точно не знаю, но кто-то говорил, что по факту, дочь Го вывела лишь часть суммы, но большая часть таки осталась не возмещенной. И что-то мне подсказывает, что проценты по депозитам не покрыли изначально размещенной суммы. Но не берусь утверждать.

3. Что значит "из бывших"? Из бывших Кравчука? Кучмы? Ющенко? Януковича? Порошенко? Почему всегда вспоминают только "последнего"... Что за "...." привычка венить в своих проё...х "попередныкив" ?

4. И кстати, если вам так интересно, то я не потерял ни при одном из упомянутых "бывших".. Может я просто живу по средствам. Несу ответсвенность за свои решения. И потому не "понощу\виню" всех "бывших" в своих финансовых просчетах.

5. А вот мои родители, да, много потеряли с 89 по 91. Почему то тех "бывших" уже никто не винит... Время, наверное.

З.Ы. К сожалению, весь этот флуд последнего "года", никак не вернет уважаемым форумчанам деньги, потерянные ими в погоне за "халявнымы 20%" или др. рисковыми вложениями.

Потому и вопрос - стоит ли хаять именно последнего "бывшего".. Или может стоить перестать генерить весь этот бесполезный "флуд" и начать уже спрашивать\уточнять\комментировать\и т.д. сугубо полезные\аргументированные\профессиональные комментарии...
Глядишь, и поумнеем все чуть-чуть. Научимся "сокральным тайнам" "больших акул финансов"... И больше не полезем в "МММ\b2b jewelry\депозиты по20%, при растущей на 8% экономике\ЦБ по 10%, при стагнирующей экономике\ и прочую херь...

А если уж Вы влазите в это, то будьте любезны - не "п..." потом, что вы не успели "сесть на стул", коих на всех не хватало.

Берите пример с Долярчика.
Он молодец, отдает себе отчет в том, что делает и не ноет. Уважаю.

А все эти "это Го,По,Пу,Тра, и т.д. виноваты, НО НЕ Яяяяя!!!! Я НЕ ВИНОВААААААТ". Это от лукаваго. Поверьте.
Писал безличностно.

Мда! Цікаве чтиво! І повністю характеризує рівень країни в якому вся оця вакханалія відбувається! Тому, напевне, і стає олігархом і власником сотень фірм, фабрик і заводів, сотень тисяч гектарів землі людина, яка більше 20 років на державних посадах з зарплатою в декілька сотень чи тисяч доларів і прямою забороною займатися бізнесом! І в нього такі його очільники державних установ найвищого рангу були... Майже всі в бігах, майже всі ні в чому не винуваті, прям до героя України представляй!
А країна за час таких реформаторів і чиновників на грані колапсу! Про відносини з банками говорити не хочеться, там цивілізованого дуже мало... А рекомендація брати приклад з Долярчика це канєшно сильний аргумент! Добре, що не з чая! Є ще такі, що не тільки в будці сидять і чимось з гуртівні торгують, є ще такі, що щось і виробляють і вирощують... Як про них думала ця Го з цим По?! Та ніяк! Ми їм до одного місця! До речі, як і нині! І перспективи явно не втішні!
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 00:33

  flyman написав:
  Amat написав:А все эти "это Го,По,Пу,Тра, и т.д. виноваты, НО НЕ Яяяяя!!!! Я НЕ ВИНОВААААААТ". Это от лукаваго. Поверьте.
Писал безличностно.

поясни, людина кладе в банк 10куе, при курсі 8, це 80000 грн, набагато менши ФГВФО,
політика НБУ веде до курсу 24 і вклад стає еквівалентом 240 000 грн,
потім приходить ліквідація, і людина втрачає 40 000 грн.

Амат, то що ти пропонуєш, то відмова від НБУ і ФГВФО.
Тобто люди які там працювали отримували зарпалати ні за що.
Просто сиділи там і займалися оборудками.
Ось це ти своїми постами тільки що довів.

Та це в нашій системі координат і так всім зрозуміло! Класти вони хотіли на якусь там державу і економіку! На першому плані було своє, ну і головного, хто туди їх повсовував! Як для них всіх це вийшло?! Чудово! Всі стали ну дуже багатими людьми!
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