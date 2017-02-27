Amat написав:

чик написав: Amat

всё общие слова, а всё общие слова, а это нормально + история с михой, платинум и т.д. также "красиво" го своих родичей вывела в безубыток из дельты. вы как бывший видимо ничего не потеряли во время этой вакханалии, то канечна легко свистеть как всё замечательно перевернули или словами батьки перетрахнули...

1. Лес рубят, щепки летят. Я понятия не имею были ли "спорные решения" направленные на чью-то прямую выгоду или нет. Для этого есть органы и пусть разбираются. Могу сказать одно - решение по рефинансу не принимаются конкретной персоной. Только комитетом. То есть всеми. И в комитете участвует не только "борд". И даже одного против в протоколе будет более чем достаточно...2. Не вижу ничего криминального в том, что руководство Дельты, в ручном режиме, позволита вывести деньги персонам, на лояльность которых они хотели бы рассчитывать... Уверен, что в реальной жизни, 99% форумчан забрали бы свои деньги из умирающего банка, если бы им позволили. Не смотря на мораль... Если вы задумаетесь, то поймете, что эти деньги отдадут или вам, или кому-то другому. Но обоим не хватит. И вы "свои кровные" заберете. Если дадут конечно. (: Потому считаю, что аргумент о "справедливости", в наше время, это далекий отголосок советских лозунгов... Без обид.Кроме того, я точно не знаю, но кто-то говорил, что по факту, дочь Го вывела лишь часть суммы, но большая часть таки осталась не возмещенной. И что-то мне подсказывает, что проценты по депозитам не покрыли изначально размещенной суммы. Но не берусь утверждать.3. Что значит "из бывших"? Из бывших Кравчука? Кучмы? Ющенко? Януковича? Порошенко? Почему всегда вспоминают только "последнего"... Что за "...." привычка венить в своих проё...х "попередныкив" ?4. И кстати, если вам так интересно, то я не потерял ни при одном из упомянутых "бывших".. Может я просто живу по средствам. Несу ответсвенность за свои решения. И потому не "понощу\виню" всех "бывших" в своих финансовых просчетах.5. А вот мои родители, да, много потеряли с 89 по 91. Почему то тех "бывших" уже никто не винит... Время, наверное.З.Ы. К сожалению, весь этот флуд последнего "года", никак не вернет уважаемым форумчанам деньги, потерянные ими в погоне за "халявнымы 20%" или др. рисковыми вложениями.Потому и вопрос - стоит ли хаять именно последнего "бывшего".. Или может стоить перестать генерить весь этот бесполезный "флуд" и начать уже спрашивать\уточнять\комментировать\и т.д. сугубо полезные\аргументированные\профессиональные комментарии...Глядишь, и поумнеем все чуть-чуть. Научимся "сокральным тайнам" "больших акул финансов"... И больше не полезем в "МММ\b2b jewelry\депозиты по20%, при растущей на 8% экономике\ЦБ по 10%, при стагнирующей экономике\ и прочую херь...А если уж Вы влазите в это, то будьте любезны - не "п..." потом, что вы не успели "сесть на стул", коих на всех не хватало.Берите пример с Долярчика.Он молодец, отдает себе отчет в том, что делает и не ноет. Уважаю.А все эти "это Го,По,Пу,Тра, и т.д. виноваты, НО НЕ Яяяяя!!!! Я НЕ ВИНОВААААААТ". Это от лукаваго. Поверьте.Писал безличностно.