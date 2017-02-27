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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 лип, 2020 01:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так-с, интересно как завтра МБ воспримет эту новость. Скачком вниз?
Додано: Чет 16 лип, 2020 01:12
По разным. Начиная с 27,75 заканчивая 27,25 сегодня.
Могу сказать лишь, что мой средний курс до сегодняшнего дня был 26.
Текущий средний сложно сказать, так как где-то потерял свои записи. Но где-то в районе 26,2 - 26,4.
С гривневыми депозитами не играюсь с тех пор, как чистый доход стал <= 1% в месяц. Считаю, что риски выше.
Что касается курса. Я не эксперт в этом вопросе, но мое мнение - все зависит от
1)результатов выборов в США.
Если Трамп, то мы продолжим путь возврата под влияние России. Следующие пару лет экономика будет только ухудшаться. Следовательно и курс.
Если Байден, то нас начнут опять поддерживать (включая деньгами) на пути интеграции с ЕС. Опять будет независимый НБУ, судебная и другие реформы, и т.д. Будут деньши, будет стабильность. Может даже "ріст економіки".
2) Независимый от политики, но объективный фактор - спад мировой экономической активности из-за коронавируса.
Безусловно это существенно отразится на нас. Мировая экономика "свернулась" и следующие два года будет, в лучшем случае, восстанавливаться до прежних показателей ( о росте речь не идет). Для нас это значит падение валютных поступлений со всех "экспортных рынков", включая "экспорт рабочей силы" (заробітчани). Только гос. ЦБ и остануться.
А учитывая размер P&L нашей страны по отношению к мировым рынкам.... мы просто капля в море, которая абсолютно зависит от течения, в которое она попадет..
В общем, лично я не верю в "23-24-25-26" в ближайшие пол года.
Но посмотрим. Время покажет
Додано: Чет 16 лип, 2020 01:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
если будет байден и дер*краты, то опять нас заполонят соросята-поросята (хотя они сильно далеко не уходили) и доить будут с удвоенной силой.
но мы расслабляемся и получаем удовольствие, что еще делать
зачем тогда откупали по 27.25?
Додано: Чет 16 лип, 2020 01:44
Да они нас как раз и не доят.
Нас доят местные.. по чуть-чуть, год от года.
А они хотят проглотить все за раз и целиком.
Им не интересно "по чуть-чуть", поймите. У них бабла "куры не клюют", что позволяет им рассматривать целые страны и народы как средство достижения стратегических целей..., а не просто "скрутки НДС", "зеленая энергия", "посредник на трубе", "Донбас всех кормит" ну и т.д.
Бюджет всей нашей страны меньше одного Нью Йорка (я уже молчу о доходах).
Эти ребята хотят все и сразу.
И у них для этого есть самое совершенное оружие, которое только существует на этой планете на данный момент - демократия и верховенство права...что, в свою очередь, обеспечивает неприкосновенность частной собственности.
Естественно не
без помощи "контингента", авиабазы и пары корраблей в наших территориальных водах"...
З.Ы.:
Сразу отвечу всем тем, кто считает "америка нас поработит, все выкупит, все продаст, землю нашу плодородную вагонами в Аризону вывезет... и прочий "псевдопатриотический бред".
Отвечаю. Всем кто считает, что это плохо... что это экспансия...и так далее. Ну так посмотрите на нас сейчас. Как мы живем сейчас. Как у нас олигархи клоунов к власти приводят. Как у нас там дела на востоке обстоят с нашим "братом" (который кстати себя старшим считает), шо там у нас в Крыму... (без воды)... шо там у нас с венграми. Шо там у нас с P&L по итогу 28 лет. Ну и т.д.
А тут пацаны-ковбои говорят: правила просты - ты нам верховенство права и неприкосновенность частной собственности..., а мы у тебя ВСЕ купим и интегрируем в МИРОВУЮ экономику. А дальше работай себе на здоровье...
Вот так вот просто... Сразу все купим и сразу везде интегрируем.... Только перестань жить по законам "бундестана", где "закон как дышло"...
З.Ы.Ы.
Учитывая, что уже 1:40 и не хочется спать, решил поофтопить
З.Ы.Ы.Ы.:
И еще я не совсем понял вопрос "зачем тогда откупали по 27.25?"
Откупал, так как считаю, что будет расти... Или я не правильно понял вопрос ?
Додано: Чет 16 лип, 2020 01:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
извините, невнимателен, сразу чего то прочитал как "В общем, лично я верю в "23-24-25-26" в ближайшие пол года." (без НЕ).
по поводу - соросят, демократов, Трампов, Байденов, наших "патриотов" - что можно сказать, споров на эту тему множество. Посмотрим. Только время покажет, кто прав, а кто нет.
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