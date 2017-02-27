Додано: Чет 16 лип, 2020 01:44

Alex2007 написав: Amat написав: Если Байден, то нас начнут опять поддерживать (включая деньгами) на пути интеграции с ЕС Если Байден, то нас начнут опять поддерживать (включая деньгами) на пути интеграции с ЕС



если будет байден и дер*краты, то опять нас заполонят соросята-поросята (хотя они сильно далеко не уходили) и доить будут с удвоенной силой.

но мы расслабляемся и получаем удовольствие, что еще делать





В общем, лично я не верю в "23-24-25-26" в ближайшие пол года.

зачем тогда откупали по 27.25? если будет байден и дер*краты, то опять нас заполонят соросята-поросята (хотя они сильно далеко не уходили) и доить будут с удвоенной силой.но мы расслабляемся и получаем удовольствие, что еще делатьзачем тогда откупали по 27.25?

Да они нас как раз и не доят.Нас доят местные.. по чуть-чуть, год от года.А они хотят проглотить все за раз и целиком.Им не интересно "по чуть-чуть", поймите. У них бабла "куры не клюют", что позволяет им рассматривать целые страны и народы как средство достижения стратегических целей..., а не просто "скрутки НДС", "зеленая энергия", "посредник на трубе", "Донбас всех кормит" ну и т.д.Бюджет всей нашей страны меньше одного Нью Йорка (я уже молчу о доходах).Эти ребята хотят все и сразу.И у них для этого есть самое совершенное оружие, которое только существует на этой планете на данный момент - демократия и верховенство права...что, в свою очередь, обеспечивает неприкосновенность частной собственности.Естественно небез помощи "контингента", авиабазы и пары корраблей в наших территориальных водах"...З.Ы.:Сразу отвечу всем тем, кто считает "америка нас поработит, все выкупит, все продаст, землю нашу плодородную вагонами в Аризону вывезет... и прочий "псевдопатриотический бред".Отвечаю. Всем кто считает, что это плохо... что это экспансия...и так далее. Ну так посмотрите на нас сейчас. Как мы живем сейчас. Как у нас олигархи клоунов к власти приводят. Как у нас там дела на востоке обстоят с нашим "братом" (который кстати себя старшим считает), шо там у нас в Крыму... (без воды)... шо там у нас с венграми. Шо там у нас с P&L по итогу 28 лет. Ну и т.д.А тут пацаны-ковбои говорят: правила просты - ты нам верховенство права и неприкосновенность частной собственности..., а мы у тебя ВСЕ купим и интегрируем в МИРОВУЮ экономику. А дальше работай себе на здоровье...Вот так вот просто... Сразу все купим и сразу везде интегрируем.... Только перестань жить по законам "бундестана", где "закон как дышло"...З.Ы.Ы.Учитывая, что уже 1:40 и не хочется спать, решил поофтопитьЗ.Ы.Ы.Ы.:И еще я не совсем понял вопрос "зачем тогда откупали по 27.25?"Откупал, так как считаю, что будет расти... Или я не правильно понял вопрос ?