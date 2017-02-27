Amat написав:Не вынесла душа терзаний... Откупился по 27,25. Обычно после моих "покупок" курс идет вниз. Посмотрим как будет в этот раз (:
по какой цене раньше покупали? какие есть активы в виде депозита?
я продал по 28 + 12%(12%) годовых Укргаз. Критичный курс БОЛЬШЕ 30.5 на зиму для меня . Вряд ли будет зимой такой и летом 2021-2022 тем более.
По разным. Начиная с 27,75 заканчивая 27,25 сегодня. Могу сказать лишь, что мой средний курс до сегодняшнего дня был 26. Текущий средний сложно сказать, так как где-то потерял свои записи. Но где-то в районе 26,2 - 26,4.
С гривневыми депозитами не играюсь с тех пор, как чистый доход стал <= 1% в месяц. Считаю, что риски выше.
Что касается курса. Я не эксперт в этом вопросе, но мое мнение - все зависит от 1)результатов выборов в США. Если Трамп, то мы продолжим путь возврата под влияние России. Следующие пару лет экономика будет только ухудшаться. Следовательно и курс. Если Байден, то нас начнут опять поддерживать (включая деньгами) на пути интеграции с ЕС. Опять будет независимый НБУ, судебная и другие реформы, и т.д. Будут деньши, будет стабильность. Может даже "ріст економіки".
2) Независимый от политики, но объективный фактор - спад мировой экономической активности из-за коронавируса. Безусловно это существенно отразится на нас. Мировая экономика "свернулась" и следующие два года будет, в лучшем случае, восстанавливаться до прежних показателей ( о росте речь не идет). Для нас это значит падение валютных поступлений со всех "экспортных рынков", включая "экспорт рабочей силы" (заробітчани). Только гос. ЦБ и остануться. А учитывая размер P&L нашей страны по отношению к мировым рынкам.... мы просто капля в море, которая абсолютно зависит от течения, в которое она попадет..
В общем, лично я не верю в "23-24-25-26" в ближайшие пол года. Но посмотрим. Время покажет
Amat написав:Если Байден, то нас начнут опять поддерживать (включая деньгами) на пути интеграции с ЕС
если будет байден и дер*краты, то опять нас заполонят соросята-поросята (хотя они сильно далеко не уходили) и доить будут с удвоенной силой. но мы расслабляемся и получаем удовольствие, что еще делать
В общем, лично я не верю в "23-24-25-26" в ближайшие пол года.
зачем тогда откупали по 27.25?
Да они нас как раз и не доят. Нас доят местные.. по чуть-чуть, год от года. А они хотят проглотить все за раз и целиком. Им не интересно "по чуть-чуть", поймите. У них бабла "куры не клюют", что позволяет им рассматривать целые страны и народы как средство достижения стратегических целей..., а не просто "скрутки НДС", "зеленая энергия", "посредник на трубе", "Донбас всех кормит" ну и т.д. Бюджет всей нашей страны меньше одного Нью Йорка (я уже молчу о доходах). Эти ребята хотят все и сразу. И у них для этого есть самое совершенное оружие, которое только существует на этой планете на данный момент - демократия и верховенство права...что, в свою очередь, обеспечивает неприкосновенность частной собственности. Естественно не без помощи "контингента", авиабазы и пары корраблей в наших территориальных водах"...
З.Ы.: Сразу отвечу всем тем, кто считает "америка нас поработит, все выкупит, все продаст, землю нашу плодородную вагонами в Аризону вывезет... и прочий "псевдопатриотический бред". Отвечаю. Всем кто считает, что это плохо... что это экспансия...и так далее. Ну так посмотрите на нас сейчас. Как мы живем сейчас. Как у нас олигархи клоунов к власти приводят. Как у нас там дела на востоке обстоят с нашим "братом" (который кстати себя старшим считает), шо там у нас в Крыму... (без воды)... шо там у нас с венграми. Шо там у нас с P&L по итогу 28 лет. Ну и т.д.
А тут пацаны-ковбои говорят: правила просты - ты нам верховенство права и неприкосновенность частной собственности..., а мы у тебя ВСЕ купим и интегрируем в МИРОВУЮ экономику. А дальше работай себе на здоровье... Вот так вот просто... Сразу все купим и сразу везде интегрируем.... Только перестань жить по законам "бундестана", где "закон как дышло"...
З.Ы.Ы. Учитывая, что уже 1:40 и не хочется спать, решил поофтопить
З.Ы.Ы.Ы.: И еще я не совсем понял вопрос "зачем тогда откупали по 27.25?" Откупал, так как считаю, что будет расти... Или я не правильно понял вопрос ?
Amat написав:самое совершенное оружие, которое только существует на этой планете на данный момент - демократия и верховенство права...что, в свою очередь, обеспечивает неприкосновенность частной собственности.
1) В Риме была демократия и это ничуть не мешало держать рабов. Рабы по сути юридически приравнивались к скоту.
2) Когда вы говорите о правах, уточняйте - о чьих правах вы говорите? Какие есть права у трех овец живущих среди семи волков? Поможет ли им демократия? Кого они выберут голосованием в депутаты - овец или волков? И каким окажется при такой демократии результат голосования депутатов по вопросу кого съесть на завтрак? И как сможет защитить принцип верховенства права овцу, которую волки голосованием приговорили к съедению? Овца среди волков ведь имеет право на жизнь? Или нет? Что в данном случае важнее - демократия или право овцы на жизнь?
Могут ли волки демократическим голосованием отменить право овцы на жизнь?
3) Налогообложение - это принудительная форма изъятия частной собственности, поэтому любая форма налогообложения - это нарушение неприкосновенности частной собственности. Вы слышали, чтобы принцип неприкосновенности частной собственности где-то соблюдался в полной мере? Это означало бы недопустимость взымания налогов.
Если считать что народ - это олигархи, имеющие права и частную собственность, а остальное население - это рабы, тогда всё сходится. В этом случае мы уже пришли к идеальной демократии, верховенству права и неприкосновенности частной собственности. Ведь частной собственностью могут владеть только олигархи, поэтому понятно почему их не облагают налогами. Точно также как и правами обладает только народ, т.е. олигархи, а не рабы...
PS: между прочим, почему-то вы забываете, что США строились на основе республиканства и свободы, а не демократии. И основная ценность в США - это именно свобода (liberty), а не демократия.
Кстати, вы знаете за что боролись во время войны за независимость в США?
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 16 лип, 2020 05:36, всього редагувалось 1 раз.
Amat написав:самое совершенное оружие, которое только существует на этой планете на данный момент - демократия и верховенство права...что, в свою очередь, обеспечивает неприкосновенность частной собственности.
1) В Риме была демократия и это ничуть не мешало держать рабов. Рабы по сути юридически приравнивались к скоту.
2) Когда вы говорите о правах, уточняйте - о чьих правах вы говорите? Какие есть права у трех овец живущих среди семи волков? Поможет ли им демократия? Кого они выберут голосованием в депутаты - овец или волков? И каким окажется при такой демократии результат голосования депутатов по вопросу кого съесть на завтрак? И как сможет защитить принцип верховенства права овцу, которую волки голосованием приговорили к съедению? Овца среди волков ведь имеет право на жизнь? Или нет? Что в данном случае важнее - демократия или право овцы на жизнь?
3) Налогообложение - это принудительная форма изъятия частной собственности, поэтому любая форма налогообложения - это нарушение неприкосновенности частной собственности. Вы слышали, чтобы принцип неприкосновенности частной собственности где-то соблюдался в полной мере? Это означало бы недопустимость взымания налогов.
Если считать что народ - это олигархи, имеющие права и частную собственность, а остальное население - это рабы, тогда всё сходится. В этом случае мы уже пришли к идеальной демократии, верховенству права и неприкосновенности частной собственности. Ведь частной собственностью могут владеть только олигархи, поэтому понятно почему их не облагают налогами. Точно также как и правами обладает только народ, т.е. олигархи, а не рабы...
PS: между прочим, почему-то вы забываете, что США строились на основе республиканства и свободы, а не демократии. И основная ценность в США - это именно свобода (liberty), а не демократия.
Кстати, вы знаете за что боролись во время войны за независимость в США?
Почему, я живу и не раб у олигархов ?
У нас налоговая вообще отменяются, налоги платят только олигархи, типо Ахметова и Медвичука . Наш народ не любит платить налоги.
Если если коротко, то там тупо ФРС печатает деньги и всё. Но потом изымает в виде налогов!
А если подробно, то менталитет другой в жителей США. Наример, у нас молодые девушки ищут содержанта на лексусе, а в США не много другой менталитет.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66 написав:А если подробно, то менталитет другой в жителей США. Наример, у нас молодые девушки ищут содержанта на лексусе, а в США не много другой менталитет.
Менталитет действительно другой. У нас люди наивные и неопытные, поэтому их легко разводить сказками про демократию, права и рынок, прикрывая этим рабство и монополию.
Посмотрите как упорно пытаются называть "рыночными" тарифы на электроэнергию, газ, коммунальные услуги. При том что тарифы эти устанавливаются вручную монополиями. Но это почему-то упорно называют "рынком"...
Тот-же газ, добываемый в Украине по украинской себестоимости, украинскими рабочими, продаётся почему-то в той-же Украине по цене установленной где-то за границей, ориентируясь на какие-то цены где-то за границей. Никого не интересует сколько готовы платить за газ на рынке Украины. Ктото создал монополию и установил вручную цену такую, какую захотел. И это называют "рыночной" ценой Либо плати сколько скажут, либо останешься без газа, потому что всех конкурентов законодательно изжили и запретили.
И куда ни глянь везде одинаково - кругом создают монополию, чтобы затем установить завышенные цены в ручном режиме. Называя такие цены "рыночными".
Даже на рынке банковских услуг тоже самое. Всех кто мог предоставлять людям выгодные банковские услуги с рынка выгнали, создали монополию. А теперь ктото удивляется почему на рынке банковских услуг все стало дорого, не надёжно и не выгодно
Были на рынке Дельта и Приватбанк. Была конкуренция, выгодные условия для клиентов. Был свободный рынок. Это мешало кому-то диктовать свои условия на рынке банковских услуг. Ну исправили ситуацию. Теперь Дельты нет, Приват под полным контролем. Остальные банки сидят тише воды ниже травы. Свободного рынка нет. Кому стало от этого лучше?
Такое закручивание гаек с шантажом было популярным при советах:
Так к чему мы идём - к свободному рынку или возвращаемся назад к совку?