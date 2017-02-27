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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 лип, 2020 07:40
Сегодня будут скАчки. Под шумок обязательно кто-то из крупняка захочет создать подушку для резерва.
freeze написав: Ukrainian написав:
Шевченко Кирил Євгенович новий голова НБУ ?
Что-то на фото форма головы у этого нового главы НБУ какая-то странная, чрезмерно вытянутая в вертикальном направлении.
Видимо к широкому диапазону колебаний курса.
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buratinyo
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Додано: Чет 16 лип, 2020 08:04
сьогодні мабуть буду зливати американця,питання на яких цифрах,Львів дуже обережно світить на покупку.
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Nazarkino
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