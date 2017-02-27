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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5939594059415942

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 252
Прогнозую зростання курсу долара
68%
172
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
72
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 07:40

:mrgreen: Сегодня будут скАчки. Под шумок обязательно кто-то из крупняка захочет создать подушку для резерва.

  freeze написав:
  Ukrainian написав:Шевченко Кирил Євгенович новий голова НБУ ?


Что-то на фото форма головы у этого нового главы НБУ какая-то странная, чрезмерно вытянутая в вертикальном направлении.
Видимо к широкому диапазону колебаний курса.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 08:04

сьогодні мабуть буду зливати американця,питання на яких цифрах,Львів дуже обережно світить на покупку.
Nazarkino
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  #<1 ... 5939594059415942
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