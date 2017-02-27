oleg49 написав:Альпинизм и кайтсерфинг. Т.е. явная предрасположенность к рискам. Вероятно, с таким главой НБУ скучно не будет).
Скорее всего всё будет по-старому, так как новый глава получил высокое одобрение МВФ. Первая радостная информация о согласовании нового Главы появились от главного соросёнка Рады Железняка. А Дубинский сказал, что он бы проголосовал за то, чтобы лучше оставить Рожкову Главой НБУ, а не за Шевченко. Короче Джорджа с очередной победой, умён старик, развёл как котят (с).
Амвросий написав:Были на рынке Дельта и Приватбанк. Была конкуренция, выгодные условия для клиентов. Был свободный рынок. Это мешало кому-то диктовать свои условия на рынке банковских услуг. Ну исправили ситуацию. Теперь Дельты нет, Приват под полным контролем. Остальные банки сидят тише воды ниже травы. Свободного рынка нет. Кому стало от этого лучше? Так к чему мы идём - к свободному рынку или возвращаемся назад к совку?
Ось яскравий приклад всіх наших бід. Маніпуляція!!!! Класика! Автор починає із тези яку всі підтримують. Бо логіка є. Тарифи на газ встановлюються не через конкуренцію, а через монополію. Після цього автор плавно переводить тему на те, що може зачепити пересічного та отримати від нього схвальний відгук.
Амвросий написав:Были на рынке Дельта и Приватбанк. Была конкуренция, выгодные условия для клиентов.
Але чомусь автор повність замовчує той факт, що всі ці вигідні тарифи були через те. що власники цих банків виводили кошти через кредити пов'язаним особам і їм було потрібно щоб люди несли гроші саме їм. Чомусь Райф. ОТП, УкрСибБанк, КредіАгріколь таких вигідних тарифів не давали. І клієнтів не втратили, а навпаки. Не задумувались чому???? І от як результат - маємо 7!!! плюсів за майже повністю маніпулятивне повідомлення. І вони ще питають чому така ...опа в країні.
Франківськ вчора працював в діапазоні 27,00-27,05/27,12-27,16 Сьогодні починають із 27,05/27,22
Востаннє редагувалось Realist в Чет 16 лип, 2020 09:44, всього редагувалось 1 раз.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!