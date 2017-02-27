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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5940594159425943>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 252
Прогнозую зростання курсу долара
68%
172
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
72
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 07:40

:mrgreen: Сегодня будут скАчки. Под шумок обязательно кто-то из крупняка захочет создать подушку для резерва.

  freeze написав:
  Ukrainian написав:Шевченко Кирил Євгенович новий голова НБУ ?


Что-то на фото форма головы у этого нового главы НБУ какая-то странная, чрезмерно вытянутая в вертикальном направлении.
Видимо к широкому диапазону колебаний курса.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 08:04

сьогодні мабуть буду зливати американця,питання на яких цифрах,Львів дуже обережно світить на покупку.
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 08:27

  freeze написав:
  Ukrainian написав:Шевченко Кирил Євгенович новий голова НБУ ?


Что-то на фото форма головы у этого нового главы НБУ какая-то странная, чрезмерно вытянутая в вертикальном направлении.
Видимо к широкому диапазону колебаний курса.

И любит альпинизм))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 08:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Мизантрóп написав:И любит альпинизм))
это точно к падению.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 08:46

  Мизантрóп написав:
  freeze написав:
  Ukrainian написав:Шевченко Кирил Євгенович новий голова НБУ ?


Что-то на фото форма головы у этого нового главы НБУ какая-то странная, чрезмерно вытянутая в вертикальном направлении.
Видимо к широкому диапазону колебаний курса.

И любит альпинизм))

Альпинизм и кайтсерфинг. Т.е. явная предрасположенность к рискам. Вероятно, с таким главой НБУ скучно не будет).
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:04

  freeze написав:
  Ukrainian написав:Шевченко Кирил Євгенович новий голова НБУ ?


Что-то на фото форма головы у этого нового главы НБУ какая-то странная, чрезмерно вытянутая в вертикальном направлении.
Видимо к широкому диапазону колебаний курса.

рептілоід
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:11

  Nazarkino написав:сьогодні мабуть буду зливати американця,питання на яких цифрах,Львів дуже обережно світить на покупку.

ПОВ в Харкові теж обережно вітають нового голову НБУ :
27.21 - 27.30 на 9 годину ранку.
Востаннє редагувалось Patrick в Чет 16 лип, 2020 09:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:16

  oleg49 написав:Альпинизм и кайтсерфинг. Т.е. явная предрасположенность к рискам. Вероятно, с таким главой НБУ скучно не будет).


Скорее всего всё будет по-старому, так как новый глава получил высокое одобрение МВФ.
Первая радостная информация о согласовании нового Главы появились от главного соросёнка Рады Железняка.
А Дубинский сказал, что он бы проголосовал за то, чтобы лучше оставить Рожкову Главой НБУ, а не за Шевченко.
Короче Джорджа с очередной победой, умён старик, развёл как котят (с). :D
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:22

  Alex2007 написав:
  Amat написав:Если Байден, то нас начнут опять поддерживать (включая деньгами) на пути интеграции с ЕС


если будет байден и дер*краты, то опять нас заполонят соросята-поросята (хотя они сильно далеко не уходили) и доить будут с удвоенной силой. :mrgreen:
но мы расслабляемся и получаем удовольствие, что еще делать :lol:


В общем, лично я не верю в "23-24-25-26" в ближайшие пол года.
зачем тогда откупали по 27.25? :D


Согласен. Насчет демокартов есть другое мнение https://youtu.be/IZugn3GhmjM
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:41

  Амвросий написав:Были на рынке Дельта и Приватбанк. Была конкуренция, выгодные условия для клиентов. Был свободный рынок. Это мешало кому-то диктовать свои условия на рынке банковских услуг. Ну исправили ситуацию. Теперь Дельты нет, Приват под полным контролем. Остальные банки сидят тише воды ниже травы. Свободного рынка нет. Кому стало от этого лучше?
Так к чему мы идём - к свободному рынку или возвращаемся назад к совку?

Ось яскравий приклад всіх наших бід.
Маніпуляція!!!!
Класика!
Автор починає із тези яку всі підтримують. Бо логіка є. Тарифи на газ встановлюються не через конкуренцію, а через монополію. Після цього автор плавно переводить тему на те, що може зачепити пересічного та отримати від нього схвальний відгук.
  Амвросий написав:Были на рынке Дельта и Приватбанк. Была конкуренция, выгодные условия для клиентов.

Але чомусь автор повність замовчує той факт, що всі ці вигідні тарифи були через те. що власники цих банків виводили кошти через кредити пов'язаним особам і їм було потрібно щоб люди несли гроші саме їм. Чомусь Райф. ОТП, УкрСибБанк, КредіАгріколь таких вигідних тарифів не давали. І клієнтів не втратили, а навпаки. Не задумувались чому????
І от як результат - маємо 7!!! плюсів за майже повністю маніпулятивне повідомлення. І вони ще питають чому така ...опа в країні.

Франківськ вчора працював в діапазоні 27,00-27,05/27,12-27,16
Сьогодні починають із 27,05/27,22
Востаннє редагувалось Realist в Чет 16 лип, 2020 09:44, всього редагувалось 1 раз.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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