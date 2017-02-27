Додано: Чет 16 лип, 2020 09:56

Realist написав: Але чомусь автор повність замовчує той факт, що всі ці вигідні тарифи були через те. що власники цих банків виводили кошти через кредити пов'язаним особам і їм було потрібно щоб люди несли гроші саме їм. Але чомусь автор повність замовчує той факт, що всі ці вигідні тарифи були через те. що власники цих банків виводили кошти через кредити пов'язаним особам і їм було потрібно щоб люди несли гроші саме їм.

Очень сомнительный тезис. Пока эти банки нормально работали, никто ничего не выводил. Сложно судить что там происходило после того как эти банки решили убрать с рынка и владельцы это поняли. В цитате которую вы процитировали, я писал про время когда эти банки еще нормально работали и никто их банкротить и национализировать не собиралсяИ результат замены свободного рынка на монополию в сфере банковских услуг тоже наглядно видно на примере тех-же ставок по депозитам, комиссии и т.п. Они явно не стали выгоднее для простых людей даже в небольших банках. В том числе и упомянутых вами.