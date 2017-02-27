oleg49 написав:Альпинизм и кайтсерфинг. Т.е. явная предрасположенность к рискам. Вероятно, с таким главой НБУ скучно не будет).
Скорее всего всё будет по-старому, так как новый глава получил высокое одобрение МВФ. Первая радостная информация о согласовании нового Главы появились от главного соросёнка Рады Железняка. А Дубинский сказал, что он бы проголосовал за то, чтобы лучше оставить Рожкову Главой НБУ, а не за Шевченко. Короче Джорджа с очередной победой, умён старик, развёл как котят (с).
Амвросий написав:Были на рынке Дельта и Приватбанк. Была конкуренция, выгодные условия для клиентов. Был свободный рынок. Это мешало кому-то диктовать свои условия на рынке банковских услуг. Ну исправили ситуацию. Теперь Дельты нет, Приват под полным контролем. Остальные банки сидят тише воды ниже травы. Свободного рынка нет. Кому стало от этого лучше? Так к чему мы идём - к свободному рынку или возвращаемся назад к совку?
Ось яскравий приклад всіх наших бід. Маніпуляція!!!! Класика! Автор починає із тези яку всі підтримують. Бо логіка є. Тарифи на газ встановлюються не через конкуренцію, а через монополію. Після цього автор плавно переводить тему на те, що може зачепити пересічного та отримати від нього схвальний відгук.
Амвросий написав:Были на рынке Дельта и Приватбанк. Была конкуренция, выгодные условия для клиентов.
Але чомусь автор повність замовчує той факт, що всі ці вигідні тарифи були через те. що власники цих банків виводили кошти через кредити пов'язаним особам і їм було потрібно щоб люди несли гроші саме їм. Чомусь Райф. ОТП, УкрСибБанк, КредіАгріколь таких вигідних тарифів не давали. І клієнтів не втратили, а навпаки. Не задумувались чому???? І от як результат - маємо 7!!! плюсів за майже повністю маніпулятивне повідомлення. І вони ще питають чому така ...опа в країні.
Франківськ вчора працював в діапазоні 27,00-27,05/27,12-27,16 Сьогодні починають із 27,05/27,22
Востаннє редагувалось Realist в Чет 16 лип, 2020 09:44, всього редагувалось 1 раз.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist написав:Але чомусь автор повність замовчує той факт, що всі ці вигідні тарифи були через те. що власники цих банків виводили кошти через кредити пов'язаним особам і їм було потрібно щоб люди несли гроші саме їм.
Очень сомнительный тезис. Пока эти банки нормально работали, никто ничего не выводил. Сложно судить что там происходило после того как эти банки решили убрать с рынка и владельцы это поняли. В цитате которую вы процитировали, я писал про время когда эти банки еще нормально работали и никто их банкротить и национализировать не собирался
И результат замены свободного рынка на монополию в сфере банковских услуг тоже наглядно видно на примере тех-же ставок по депозитам, комиссии и т.п. Они явно не стали выгоднее для простых людей даже в небольших банках. В том числе и упомянутых вами.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 16 лип, 2020 10:01, всього редагувалось 4 разів.
Детальные цифры будут позже . Кто купил ? - Банки. Какие банки ? - Вероятно те которые получили кредит от НБУ в пятницу 10 июля. Пивденный - 2,5 млрд ПУМБ - 1,9 млрд Глобус - 0,4 млрд Авангард - 0,2 млрд КИБ - 57 млн Айбокс - 40 млн Агриголь - 10 млн
zzzzzz написав:Детальные цифры будут позже . Кто купил ? - Банки. Какие банки ? - Вероятно те которые получили кредит от НБУ в пятницу 10 июля.
можно вопрос? вы как специалист по овгз считаете нормальным что бумаги выкупаются банками за кредиты НБУ? Как по мне это завуалированное финансирование бюджета эмиссионными средствами в условиях оттока капитала, который спровоцировали нерыночные условия его привлечения. Кого НБУ хочет обмануть, экономику?
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor