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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 59395940594159425943>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 253
Прогнозую зростання курсу долара
68%
173
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
28%
72
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:16

  oleg49 написав:Альпинизм и кайтсерфинг. Т.е. явная предрасположенность к рискам. Вероятно, с таким главой НБУ скучно не будет).


Скорее всего всё будет по-старому, так как новый глава получил высокое одобрение МВФ.
Первая радостная информация о согласовании нового Главы появились от главного соросёнка Рады Железняка.
А Дубинский сказал, что он бы проголосовал за то, чтобы лучше оставить Рожкову Главой НБУ, а не за Шевченко.
Короче Джорджа с очередной победой, умён старик, развёл как котят (с). :D
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:22

  Alex2007 написав:
  Amat написав:Если Байден, то нас начнут опять поддерживать (включая деньгами) на пути интеграции с ЕС


если будет байден и дер*краты, то опять нас заполонят соросята-поросята (хотя они сильно далеко не уходили) и доить будут с удвоенной силой. :mrgreen:
но мы расслабляемся и получаем удовольствие, что еще делать :lol:


В общем, лично я не верю в "23-24-25-26" в ближайшие пол года.
зачем тогда откупали по 27.25? :D


Согласен. Насчет демокартов есть другое мнение https://youtu.be/IZugn3GhmjM
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:41

  Амвросий написав:Были на рынке Дельта и Приватбанк. Была конкуренция, выгодные условия для клиентов. Был свободный рынок. Это мешало кому-то диктовать свои условия на рынке банковских услуг. Ну исправили ситуацию. Теперь Дельты нет, Приват под полным контролем. Остальные банки сидят тише воды ниже травы. Свободного рынка нет. Кому стало от этого лучше?
Так к чему мы идём - к свободному рынку или возвращаемся назад к совку?

Ось яскравий приклад всіх наших бід.
Маніпуляція!!!!
Класика!
Автор починає із тези яку всі підтримують. Бо логіка є. Тарифи на газ встановлюються не через конкуренцію, а через монополію. Після цього автор плавно переводить тему на те, що може зачепити пересічного та отримати від нього схвальний відгук.
  Амвросий написав:Были на рынке Дельта и Приватбанк. Была конкуренция, выгодные условия для клиентов.

Але чомусь автор повність замовчує той факт, що всі ці вигідні тарифи були через те. що власники цих банків виводили кошти через кредити пов'язаним особам і їм було потрібно щоб люди несли гроші саме їм. Чомусь Райф. ОТП, УкрСибБанк, КредіАгріколь таких вигідних тарифів не давали. І клієнтів не втратили, а навпаки. Не задумувались чому????
І от як результат - маємо 7!!! плюсів за майже повністю маніпулятивне повідомлення. І вони ще питають чому така ...опа в країні.

Франківськ вчора працював в діапазоні 27,00-27,05/27,12-27,16
Сьогодні починають із 27,05/27,22
Востаннє редагувалось Realist в Чет 16 лип, 2020 09:44, всього редагувалось 1 раз.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:43

Утренние курсы, 9-30:

Харьков 27.22 - 27.29,
единодушие котировок наличного доллара, большинство цен:
27.20 - 27.30 (ПОВ, опт). Большой спред, есть курсы покупки 27.21(22) и есть продажа 27.33, но их меньшинство.

Сумы 27.15 - 27.30
Полтава 27.15..27.17 - 27.27..27.30

Вчера утром: Харьков 27.14 - 27.16, Сумы 27.10 - 27.20, Полтава 27.06 - 27.18

PS. Напрашивается интрига сегодняшнего дня: будет ли доллар по 27.30 дорогим или курс пойдет выше. Скоро узнаем.

PS/2 Получается Дубинскому рожок, а не Рожкова.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:54

Киев на моменте 27.15-19 / 27.22-24
xsh
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:56

  Realist написав:Але чомусь автор повність замовчує той факт, що всі ці вигідні тарифи були через те. що власники цих банків виводили кошти через кредити пов'язаним особам і їм було потрібно щоб люди несли гроші саме їм.


Очень сомнительный тезис. Пока эти банки нормально работали, никто ничего не выводил. Сложно судить что там происходило после того как эти банки решили убрать с рынка и владельцы это поняли. В цитате которую вы процитировали, я писал про время когда эти банки еще нормально работали и никто их банкротить и национализировать не собирался :)

И результат замены свободного рынка на монополию в сфере банковских услуг тоже наглядно видно на примере тех-же ставок по депозитам, комиссии и т.п. Они явно не стали выгоднее для простых людей даже в небольших банках. В том числе и упомянутых вами. :wink:
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 16 лип, 2020 10:01, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:57

Нерезы вчера продали ОВГЗ на 800 млн грн.

Детальные цифры будут позже . Кто купил ? - Банки. Какие банки ? - Вероятно те которые получили кредит от НБУ в пятницу 10 июля.
Пивденный - 2,5 млрд
ПУМБ - 1,9 млрд
Глобус - 0,4 млрд
Авангард - 0,2 млрд
КИБ - 57 млн
Айбокс - 40 млн
Агриголь - 10 млн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:02

  Patrick написав:
  Nazarkino написав:сьогодні мабуть буду зливати американця,питання на яких цифрах,Львів дуже обережно світить на покупку.

ПОВ в Харкові теж обережно вітають нового голову НБУ :
27.21 - 27.30 на 9 годину ранку.


нам б таку обережність 27,21 :mrgreen: 27,15 наше всьо на купівлю
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:17

Nazarkino Не надо ля-ля ОТП и Рада по 16 берут https://mustbe.ml/kurs/
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Детальные цифры будут позже . Кто купил ? - Банки. Какие банки ? - Вероятно те которые получили кредит от НБУ в пятницу 10 июля.
можно вопрос? вы как специалист по овгз считаете нормальным что бумаги выкупаются банками за кредиты НБУ? Как по мне это завуалированное финансирование бюджета эмиссионными средствами в условиях оттока капитала, который спровоцировали нерыночные условия его привлечения. Кого НБУ хочет обмануть, экономику?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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