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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5940594159425943>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 253
Прогнозую зростання курсу долара
68%
173
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
28%
72
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:24

  Амвросий написав:
  Realist написав:Але чомусь автор повність замовчує той факт, що всі ці вигідні тарифи були через те. що власники цих банків виводили кошти через кредити пов'язаним особам і їм було потрібно щоб люди несли гроші саме їм.


Очень сомнительный тезис. Пока эти банки нормально работали, никто ничего не выводил. Сложно судить что там происходило после того как эти банки решили убрать с рынка и владельцы это поняли. В цитате которую вы процитировали, я писал про время когда эти банки еще нормально работали и никто их банкротить и национализировать не собирался :)


Ви член правління обох тих банків, чи свічку тримали?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:26

  xsh написав:Nazarkino Не надо ля-ля ОТП и Рада по 16 берут https://mustbe.ml/kurs/


з банками це лотто забава то в них гривні нема, то настрою у касирш
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Коллеги, бухгалтера,с Днём!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:38

  Амвросий написав:Тот-же газ, добываемый в Украине по украинской себестоимости, украинскими рабочими, продаётся почему-то в той-же Украине по цене установленной где-то за границей, ориентируясь на какие-то цены где-то за границей. Никого не интересует сколько готовы платить за газ на рынке Украины.

Конечно, ибо если цену занизить, весь газ уйдет за границу, а если завьісить, то будет за границей куплен. Таков рьінок и есть.

А если вьі намекаете что он дешево добьівается, то можно компенсировать налогами и рентой добьічи. Но у вас претензии не к законотворчеству, а к бизнесу, почему-то.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Короче Джорджа с очередной победой, умён старик, развёл как котят (с)

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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:45

  zРадио написав:Кому могла помешать динамика средней зарплаты в долларах? Настаиваю, чтобы она осталась. С комментарием о том, что после достижения отметки 400 долларов, она уходит на коррекцию. Спасибо!

Зображення

Тут даже не динамика,не график.Включаются законы мироздания.Общество,в большинстве своем голосующее за телевизионный персонаж(почему не за Чебурашку или Бивиса с Батхедом),-априори не может жить хорошо,а тем более,богато,не заслуживает.Ок,можно сказать,что при нынешних-то технологиях общества легко внушаемы,манипулируемы,но одно дело хоть какая-то определенность,направленность,Янукович или Ющенко, русский язык или Українська мова,-вместо защиты реальных экономических интересов большинства и просто осознания их,понимания противоречия с интересами олигархических кланов...но хотя бы это.А тут вообще история про ХЗ что!!!цЫрк!При нынешнем экономическом укладе здесь не то что 400,даже 200 долларов средней зарплаты это много.А курс сейчас тяжело прогнозировать,впрочем,тренд на девальвацию понятен.Заслужили.Разом.Эта учеба будет дорогой,вопрос пойдет ли впрок?
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:50

  vitaliian написав:
  zzzzzz написав:Детальные цифры будут позже . Кто купил ? - Банки. Какие банки ? - Вероятно те которые получили кредит от НБУ в пятницу 10 июля.
можно вопрос? вы как специалист по овгз считаете нормальным что бумаги выкупаются банками за кредиты НБУ? Как по мне это завуалированное финансирование бюджета эмиссионными средствами в условиях оттока капитала, который спровоцировали нерыночные условия его привлечения. Кого НБУ хочет обмануть, экономику?


Нет, это не нормально
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:57

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Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:59

  xsh написав:Nazarkino Не надо ля-ля ОТП и Рада по 16 берут https://mustbe.ml/kurs/

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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:08

  ricardo написав:
  xsh написав:Nazarkino Не надо ля-ля ОТП и Рада по 16 берут https://mustbe.ml/kurs/

Вже 27.22

Белка малюе 27.24 на себе.
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