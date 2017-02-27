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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.3 5 17
Різких коливань курсу валют не очікую
35%
6
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
12%
2
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
41%
7
Ніяких змін не очікую
12%
2
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:15

Всё, назначили - Шевченко.
За - 332, ого, сколько голосов набрали.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:19

  freeze написав:Всё, назначили - Шевченко.
За - 332, ого, сколько голосов набрали.

ИМХО, сейчас пойдём по соросятским учебникам: станок на всю, ставки в ноль. Инфляция, девальвация - в подарок
Украина - богатая страна!
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:21

По доллару уже +15 копеек на МБ.
Интервенция НБУ должна бы быть.
Igneus
 
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интервент еще до кабинета не доехал )
xsh
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:30

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Всё, назначили - Шевченко.
За - 332, ого, сколько голосов набрали.

ИМХО, сейчас пойдём по соросятским учебникам: станок на всю, ставки в ноль. Инфляция, девальвация - в подарок

Откуда такая инфа? Или так, пальцем в небо?
Life is good.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Цікаво, коли курс 30 буде - влітку чи вже восени ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:34

Посмотрел выступление в Раде - так новой голове даже выступить толком не дали.
xsh
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:36

  maxprofit написав:Цікаво, коли курс 30 буде - влітку чи вже восени ?

Коли Долярчик стовпчики позакривае.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:38

  vladus17 написав:
  maxprofit написав:Цікаво, коли курс 30 буде - влітку чи вже восени ?

Коли Долярчик стовпчики позакривае.
Президент его должник, будут ждать.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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  vitaliian написав:за 100 лет недвижимость во Львове намного лучше сбережёт ваш капитал чем любая валюта мира

Учитывая, что как раз Львов за 100 лет побывал под пачкой разных юрисдикций, в т.ч. половину времени -- под отрицающей понятие частной собственности вообще, пример звучит довольно стрёмно :)
Вадюшка
 
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