|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 лип, 2020 11:15
Всё, назначили - Шевченко.
За - 332, ого, сколько голосов набрали.
Не читаю Будивельника и Trast.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 17642
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4302 раз.
- Подякували: 6950 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
Додано: Чет 16 лип, 2020 11:19
freeze написав:
Всё, назначили - Шевченко.
За - 332, ого, сколько голосов набрали.
ИМХО, сейчас пойдём по соросятским учебникам: станок на всю, ставки в ноль. Инфляция, девальвация - в подарок
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11972
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6989 раз.
- Подякували: 3166 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Чет 16 лип, 2020 11:21
По доллару уже +15 копеек на МБ.
Интервенция НБУ должна бы быть.
-
Igneus
-
-
- Повідомлень: 609
- З нами з: 29.08.18
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 332 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лип, 2020 11:22
интервент еще до кабинета не доехал )
-
xsh
-
-
- Повідомлень: 94
- З нами з: 31.08.12
- Подякував: 180 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лип, 2020 11:30
Вкладчик1234 написав: freeze написав:
Всё, назначили - Шевченко.
За - 332, ого, сколько голосов набрали.
ИМХО, сейчас пойдём по соросятским учебникам: станок на всю, ставки в ноль. Инфляция, девальвация - в подарок
Откуда такая инфа? Или так, пальцем в небо?
Life is good.
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1532
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лип, 2020 11:31
Цікаво, коли курс 30 буде - влітку чи вже восени ?
-
maxprofit
-
-
- Повідомлень: 992
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 1116 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лип, 2020 11:34
Посмотрел выступление в Раде - так новой голове даже выступить толком не дали.
-
xsh
-
-
- Повідомлень: 94
- З нами з: 31.08.12
- Подякував: 180 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лип, 2020 11:36
maxprofit написав:
Цікаво, коли курс 30 буде - влітку чи вже восени ?
Коли Долярчик стовпчики позакривае.
Life is good.
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1532
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лип, 2020 11:38
vladus17 написав: maxprofit написав:
Цікаво, коли курс 30 буде - влітку чи вже восени ?
Коли Долярчик стовпчики позакривае.
Президент его должник, будут ждать.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 4238
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 883 раз.
- Подякували: 1199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лип, 2020 11:43
vitaliian написав:
за 100 лет недвижимость во Львове намного лучше сбережёт ваш капитал чем любая валюта мира
Учитывая, что как раз Львов за 100 лет побывал под пачкой разных юрисдикций, в т.ч. половину времени -- под отрицающей понятие частной собственности вообще, пример звучит довольно стрёмно
-
Вадюшка
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 26.09.11
- Подякував: 555 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7057
|1591882
|
Чет 16 лип, 2020 12:36
ЛОБ
|
|19480
|2400903
|
|
|495
|103881
|
|