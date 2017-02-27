sergey_sryvkin написав:Конечно, ибо если цену занизить, весь газ уйдет за границу, а если завьісить, то будет за границей куплен.
Вы готовите себе котлеты, но где-то в другой стране, за многие тысячи километров, котлеты стоят дороже чем они обходятся вам. Значит ли это что вы запакуете свои котлеты в посылку и отправите в другую страну, оставшись голодным? Или вы вначале накормите себя сами (независимо от цены котлет где-то в Гренландии), а излишки будете продавать в другие страны?
sergey_sryvkin написав:Таков рьінок и есть.
Это не рынок. Это монополия. При рынке образовалась бы очередь из желающих добывать газ за меньшую прибыль. И цена на газ мгновенно упала-бы до уровня, который пользуется спросом на местном рынке. А уже остатки газа шли бы за границу, если чтото останется.
Но этому мешает монополия, захваченная олигархами и тщательно охраняемая с помощью законов и лиценций. В обход олигарха лицензию получить невозможно, поэтому конкурентов у олигарха нет и он сам устанавливает такую цену, которую захочет.
Это называется монопольная цена. И монопольное положение. Рынком тут и не пахнет.
sergey_sryvkin написав:А если вьі намекаете что он дешево добьівается, то можно компенсировать налогами и рентой добьічи.
Что вы собрались компенсировать налогами и рентой добычи?
Любые налоги и ренты ложатся грузом на шею простого обывателя, который работает простым рабочим и получает копейки. Олигархи налогов не платят, они получают льготы и субсидии из госбюджета.
Ну это же банально. Олигарх имеет монопольное положение и диктует свою цену. На его стороне закон, депутаты и чиновники - это поставленные или купленные олигархом люди. Даже если у вас получится наложить на этого олигарха налог или ренту. Он эту ренту и налог добавит в стоимость которую вы заплатите за газ. Или примет закон и повысит вам налоги и тарифы, которые субсидией из госбюджета вернутся назад олигарху.
И вы ничего этими налогами и рентой кроме увеличения расходов для себя самого не сделаете. Вы на олигарха никакого влияния не имеете. Это олигарх имеет влияние на вас.
Но вы даже не сможете ввести эти налоги и ренту, потому что для этого вам нужно будет получить добро от этого самого олигарха, ведь именно он обладает монополией в этой сфере и контролирует все законы связанные с этой сферой. А зачем олигарху нужен такой налог или рента?
sergey_sryvkin написав:Но у вас претензии не к законотворчеству, а к бизнесу, почему-то.
К бизнесу у меня никаких претензий нет. Речь об обратном, о том что бизнес душат, а олигархов спонсируют из госбюджета. В этом проблема. Отсюда и проблемы в экономике.
Олигарх в отличие от бизнеса, предприятия не строит и не развивает, он наоборот - захватывает и разоряет предприятия. Это по сути бандит и паразит.
Суть олигархии заключается в том, что олигарх использует власть государства с целью получения личной выгоды и установления своего монопольного положения. Нормальный бизнес не использует государственную власть для получения своей выгоды. В этом между бизнесом и олигархами заключается ключевая разница.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 16 лип, 2020 12:01, всього редагувалось 6 разів.
vitaliian написав:за 100 лет недвижимость во Львове намного лучше сбережёт ваш капитал чем любая валюта мира
Учитывая, что как раз Львов за 100 лет побывал под пачкой разных юрисдикций, в т.ч. половину времени -- под отрицающей понятие частной собственности вообще, пример звучит довольно стрёмно
За 100 лет немного изменились ценности, если раньше ценностью были территории и население то сейчас технологии и квалифицированный персонал. Ни того ни другого во Львове нет, вероятность что его снова завоюют - низкая. Скорее львовяне выедут в более благополучные страны, но на их место заедут жители сел и пригородов, так что пустовать львовский бетон не будет. Хотя и в бурный расцвет Львовской цивилизации я не верю, мышинная возня не более.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 16 лип, 2020 12:03, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
Суть олигархии заключается в том, что олигарх использует власть государства с целью получения личной выгоды и установления своего монопольного положения. Нормальный бизнес не использует государственную власть для получения своей выгоды. В этом между бизнесом и олигархами заключается ключевая разница./// Согласен.Нормальный бизнес разве что использует условия,созданные государственной властью.У нас олигархи эту власть содержат и доят всю страну.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 16.07.2020.....................27,2765 Доллар прибавил 16 копеек. Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред до рабочих 2 копеек и уверенно пошли вверх. Чуть более, чем за час выросли на 11 копеек и основились, достигнув равновесия. Больше до 12 движений не было.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах незначительно сократились за счет роста объема суточных сертификатов. Большую часть этого роста компенсировали расходы казначейства. Немного ликвидности отобрала наличка. Скромный суточный рефинанс продлевать не стали.
Во вторник объем валютного рынка почти не изменился, символически сократившись с 408.2 до 405.3 млн. Обороты чистые. Клиентских спрос немного вырос, превысив изрядно уменьшившееся предложение.
Вкладчик1234 написав:"незалежність НБУ" от кого, чего? НБУ остаётся под Соросом, и независим от всего остального
Знаете, читая вот это вот всё про Сороса и прочих рептилоидов, возникает непреодолимое желание проголосовать за партию "внешнее управление" с ним во главе, чтоб у вас и ряда ваших коллег на этом форуме вообще все разорвалось. Взрослые люди, а в сказки верите.