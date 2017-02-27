Додано: Чет 16 лип, 2020 11:44

sergey_sryvkin написав: Конечно, ибо если цену занизить, весь газ уйдет за границу, а если завьісить, то будет за границей куплен. Конечно, ибо если цену занизить, весь газ уйдет за границу, а если завьісить, то будет за границей куплен.

sergey_sryvkin написав: Таков рьінок и есть. Таков рьінок и есть.

sergey_sryvkin написав: А если вьі намекаете что он дешево добьівается, то можно компенсировать налогами и рентой добьічи. А если вьі намекаете что он дешево добьівается, то можно компенсировать налогами и рентой добьічи.

sergey_sryvkin написав: Но у вас претензии не к законотворчеству, а к бизнесу, почему-то. Но у вас претензии не к законотворчеству, а к бизнесу, почему-то.

Вы готовите себе котлеты, но где-то в другой стране, за многие тысячи километров, котлеты стоят дороже чем они обходятся вам. Значит ли это что вы запакуете свои котлеты в посылку и отправите в другую страну, оставшись голодным? Или вы вначале накормите себя сами (независимо от цены котлет где-то в Гренландии), а излишки будете продавать в другие страны?Это не рынок. Это монополия. При рынке образовалась бы очередь из желающих добывать газ за меньшую прибыль. И цена на газ мгновенно упала-бы до уровня, который пользуется спросом на местном рынке. А уже остатки газа шли бы за границу, если чтото останется.Но этому мешает монополия, захваченная олигархами и тщательно охраняемая с помощью законов и лиценций. В обход олигарха лицензию получить невозможно, поэтому конкурентов у олигарха нет и он сам устанавливает такую цену, которую захочет.Это называется монопольная цена. И монопольное положение. Рынком тут и не пахнет.Что вы собрались компенсировать налогами и рентой добычи?Любые налоги и ренты ложатся грузом на шею простого обывателя, который работает простым рабочим и получает копейки. Олигархи налогов не платят, они получают льготы и субсидии из госбюджета.Ну это же банально. Олигарх имеет монопольное положение и диктует свою цену. На его стороне закон, депутаты и чиновники - это поставленные или купленные олигархом люди. Даже если у вас получится наложить на этого олигарха налог или ренту. Он эту ренту и налог добавит в стоимость которую вы заплатите за газ. Или примет закон и повысит вам налоги и тарифы, которые субсидией из госбюджета вернутся назад олигарху.И вы ничего этими налогами и рентой кроме увеличения расходов для себя самого не сделаете. Вы на олигарха никакого влияния не имеете. Это олигарх имеет влияние на вас.Но вы даже не сможете ввести эти налоги и ренту, потому что для этого вам нужно будет получить добро от этого самого олигарха, ведь именно он обладает монополией в этой сфере и контролирует все законы связанные с этой сферой. А зачем олигарху нужен такой налог или рента?К бизнесу у меня никаких претензий нет. Речь об обратном, о том что бизнес душат, а олигархов спонсируют из госбюджета. В этом проблема. Отсюда и проблемы в экономике.Олигарх в отличие от бизнеса, предприятия не строит и не развивает, он наоборот - захватывает и разоряет предприятия. Это по сути бандит и паразит.Суть олигархии заключается в том, что олигарх использует власть государства с целью получения личной выгоды и установления своего монопольного положения. Нормальный бизнес не использует государственную власть для получения своей выгоды. В этом между бизнесом и олигархами заключается ключевая разница.