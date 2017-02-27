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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5942594359445945

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.3 5 17
Різких коливань курсу валют не очікую
35%
6
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
12%
2
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
41%
7
Ніяких змін не очікую
12%
2
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:20

  Teo написав:
  Вкладчик1234 написав:ИМХО, сейчас пойдём по соросятским учебникам

Тут вот народного депутата Железняка назвали чуть ли не главным адептом институтов открытого общества спонсируемых Дж. Соросом. А его фракция и он сам как раз за Шевченко не голосовали.

Судя по тому как пищит дубинеску по поводу нового главы НБУ, то не всё так плохо как могло быть)

У Шевченка безупречная деловая репутация?

Сейчас это назначение известного схемача, с явно небезупречной деловой репутацией, выглядит как назначение генпрокурора без юридического образования
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:26

  Shustoff написав:желание проголосовать за партию "внешнее управление"


Так это ничего не изменит :lol:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:34

  Patrick написав:Из наблюдений:
пробили месячный максимум на межбанке от 2 июля (27.22 - 27.25).
3 месяца назад, 15 апреля курс также был ниже: 27.26 - 27.29.
https://charts.finance.ua/ru/currency/interbank/-/1/usd

Курс в Харькове на момент: 26.27 - 26.36

Напевно качають вгору на новині про призначення Шевченка та на очікуваннях. Експортери точно притримають валюту.
Як свідчить практика попередніх разів важливо:
а) до якої значення качнуть
б) чи відкотимось назад чи новий голова НБУ закріпить ріст своїми діями.
Ракеті ще скоро вгору. Та й поки що ще не має на чому.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Шевченка безупречная деловая репутация?

Ничего не могу сказать о его деловой репутации.
Но то что он почти 10 лет у руля гос.банка, как минимум говорит о том, что флюгер у него работает хорошо)
Teo
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:38

Главный кандидат на должность главы НБУ Кирилл Шевченко на заседании финансового комитета Верховной Рады сказал, что особое внимание будет уделять стабильности денежной единицы.

«Нет» неконтролируемой инфляции
«На должности главы НБУ я не допущу неконтролируемой инфляции и эмиссии», — заявил Шевченко. По его убеждению, для этого у Нацбанка есть все необходимые инструменты монетарной политики.

«Да» курсовой стабильности
Шевченко подчеркнул, что приоритетным для него будет вопрос курсовой стабильности. При этом он обратил внимание на проблему волатильности национальной валюты.

«Любая волатильность вызывает турбулентность среди избирателей в том числе. И 40% волатильности – 20% в одну сторону и 20% в другой, – это, как по мне, не допустимо. Поэтому на этот вопрос я лично буду обращать наибольшее внимание», — заявил он.

В целом, по словам Кирилла Шевченко, его программа деятельности пока еще формируется. Он подчеркнул, что она не может быть создана и презентована без участия Совета НБУ.

https://minfin.com.ua/2020/07/16/48923043/
r-tiger
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Patrick написав:Курс в Харькове на момент: 26.27 - 26.36


Може 27,...
А то народ зараз пожене у Харків
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:42

  Teo написав:
  Вкладчик1234 написав:Шевченка безупречная деловая репутация?

Ничего не могу сказать о его деловой репутации.
Но то что он почти 10 лет у руля гос.банка, как минимум говорит о том, что флюгер у него работает хорошо)

Ага з постійною докапіталізацію :)
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:44

  r-tiger написав:
Главный кандидат на должность главы НБУ Кирилл Шевченко на заседании финансового комитета Верховной Рады сказал, что особое внимание будет уделять стабильности денежной единицы.

«Нет» неконтролируемой инфляции
«На должности главы НБУ я не допущу неконтролируемой инфляции и эмиссии», — заявил Шевченко. По его убеждению, для этого у Нацбанка есть все необходимые инструменты монетарной политики.

«Да» курсовой стабильности
Шевченко подчеркнул, что приоритетным для него будет вопрос курсовой стабильности. При этом он обратил внимание на проблему волатильности национальной валюты.

«Любая волатильность вызывает турбулентность среди избирателей в том числе. И 40% волатильности – 20% в одну сторону и 20% в другой, – это, как по мне, не допустимо. Поэтому на этот вопрос я лично буду обращать наибольшее внимание», — заявил он.

В целом, по словам Кирилла Шевченко, его программа деятельности пока еще формируется. Он подчеркнул, что она не может быть создана и презентована без участия Совета НБУ.

https://minfin.com.ua/2020/07/16/48923043/


было бы странно если он сказал, да здравствует печатный станок, всех сделаю миллионерами. :lol:

по сути кадр бессменно работал с оранжевых времен руководителем в госбанке, значит очень лоялен к власти и сделает, что потребуется. панамским владельцам овгз стоит напрячься.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:1) В Риме была демократия и это ничуть не мешало держать рабов. Рабы по сути юридически приравнивались к скоту.


У Вас несколько упрощенное понимание этого вопроса. Если бы Вы были полностью правы, то не было бы вольноотпущенников, и не было бы рассуждений на тему, раньше какого срока не стоит освобождать рабов. Кстати, срок этот оценивался примерно лет в 10, а обососновывался он тем, что за меньшее время раб не успеет цивилизоваться. Классическое вами описанное положение было разве что в каменоломнях; много меньше - в сельском хозяйстве. Невыгодное это дело - следить за рабами. А вот цивилизовывать их, превращать из дикарей во вменяемых людей - это как раз задача свободного разумного человека, и некоторые империи - Римская, Британская, Штатовская - брали на себя этот труд и решали его. Другие империи - Испанская и Российская, к примеру, такой задачи не ставили. Поэтому и результат разный.

Поскольку абсолютно независимыми вряд ли получится быть (во всяком случае, до сих пор не получалось), то, в основном, остается только выбор, следование кому принесет больше пользы. Не хотите соросят, получите медведчукят. Не хотите верховенства права, получите царепоклонство. Вот только чудес дожидаться не приходится. Нынче на роль спасителей быстрее всего приходят клоуны.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:48

  Shustoff написав:желание проголосовать за партию "внешнее управление"


Если человека ограбит бандит - это ещё пол беды. Хуже когда человек идет и голосует за другого человека или партию, который прнимает закон о введении налога (или повышения тарифа) и отдает эти деньги бандиту.

Почему хуже? Потому что если вас ограбит бандит - это единичный случай. А если вас будут грабить с помощью налогов или повышения тарифов - это будет происходить регулярно :|
Амвросий
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