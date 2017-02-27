Додано: Чет 16 лип, 2020 12:46

Амвросий написав: 1) В Риме была демократия и это ничуть не мешало держать рабов. Рабы по сути юридически приравнивались к скоту. 1) В Риме была демократия и это ничуть не мешало держать рабов. Рабы по сути юридически приравнивались к скоту.

У Вас несколько упрощенное понимание этого вопроса. Если бы Вы были полностью правы, то не было бы вольноотпущенников, и не было бы рассуждений на тему, раньше какого срока не стоитрабов. Кстати, срок этот оценивался примерно лет в 10, а обососновывался он тем, что за меньшее время раб не успеет цивилизоваться. Классическое вами описанное положение было разве что в каменоломнях; много меньше - в сельском хозяйстве. Невыгодное это дело - следить за рабами. А вот цивилизовывать их, превращать из дикарей во вменяемых людей - это как раз задача свободного разумного человека, и некоторые империи - Римская, Британская, Штатовская - брали на себя этот труд и решали его. Другие империи - Испанская и Российская, к примеру, такой задачи не ставили. Поэтому и результат разный.Поскольку абсолютно независимыми вряд ли получится быть (во всяком случае, до сих пор не получалось), то, в основном, остается только выбор, следование кому принесет больше пользы. Не хотите соросят, получите медведчукят. Не хотите верховенства права, получите царепоклонство. Вот только чудес дожидаться не приходится. Нынче на роль спасителей быстрее всего приходят клоуны.