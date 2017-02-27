Напевно качають вгору на новині про призначення Шевченка та на очікуваннях. Експортери точно притримають валюту. Як свідчить практика попередніх разів важливо: а) до якої значення качнуть б) чи відкотимось назад чи новий голова НБУ закріпить ріст своїми діями. Ракеті ще скоро вгору. Та й поки що ще не має на чому.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Главный кандидат на должность главы НБУ Кирилл Шевченко на заседании финансового комитета Верховной Рады сказал, что особое внимание будет уделять стабильности денежной единицы.
«Нет» неконтролируемой инфляции «На должности главы НБУ я не допущу неконтролируемой инфляции и эмиссии», — заявил Шевченко. По его убеждению, для этого у Нацбанка есть все необходимые инструменты монетарной политики.
«Да» курсовой стабильности Шевченко подчеркнул, что приоритетным для него будет вопрос курсовой стабильности. При этом он обратил внимание на проблему волатильности национальной валюты.
«Любая волатильность вызывает турбулентность среди избирателей в том числе. И 40% волатильности – 20% в одну сторону и 20% в другой, – это, как по мне, не допустимо. Поэтому на этот вопрос я лично буду обращать наибольшее внимание», — заявил он.
В целом, по словам Кирилла Шевченко, его программа деятельности пока еще формируется. Он подчеркнул, что она не может быть создана и презентована без участия Совета НБУ.
Главный кандидат на должность главы НБУ Кирилл Шевченко на заседании финансового комитета Верховной Рады сказал, что особое внимание будет уделять стабильности денежной единицы.
«Нет» неконтролируемой инфляции «На должности главы НБУ я не допущу неконтролируемой инфляции и эмиссии», — заявил Шевченко. По его убеждению, для этого у Нацбанка есть все необходимые инструменты монетарной политики.
«Да» курсовой стабильности Шевченко подчеркнул, что приоритетным для него будет вопрос курсовой стабильности. При этом он обратил внимание на проблему волатильности национальной валюты.
«Любая волатильность вызывает турбулентность среди избирателей в том числе. И 40% волатильности – 20% в одну сторону и 20% в другой, – это, как по мне, не допустимо. Поэтому на этот вопрос я лично буду обращать наибольшее внимание», — заявил он.
В целом, по словам Кирилла Шевченко, его программа деятельности пока еще формируется. Он подчеркнул, что она не может быть создана и презентована без участия Совета НБУ.
Амвросий написав:1) В Риме была демократия и это ничуть не мешало держать рабов. Рабы по сути юридически приравнивались к скоту.
У Вас несколько упрощенное понимание этого вопроса. Если бы Вы были полностью правы, то не было бы вольноотпущенников, и не было бы рассуждений на тему, раньше какого срока не стоит освобождать рабов. Кстати, срок этот оценивался примерно лет в 10, а обососновывался он тем, что за меньшее время раб не успеет цивилизоваться. Классическое вами описанное положение было разве что в каменоломнях; много меньше - в сельском хозяйстве. Невыгодное это дело - следить за рабами. А вот цивилизовывать их, превращать из дикарей во вменяемых людей - это как раз задача свободного разумного человека, и некоторые империи - Римская, Британская, Штатовская - брали на себя этот труд и решали его. Другие империи - Испанская и Российская, к примеру, такой задачи не ставили. Поэтому и результат разный.
Поскольку абсолютно независимыми вряд ли получится быть (во всяком случае, до сих пор не получалось), то, в основном, остается только выбор, следование кому принесет больше пользы. Не хотите соросят, получите медведчукят. Не хотите верховенства права, получите царепоклонство. Вот только чудес дожидаться не приходится. Нынче на роль спасителей быстрее всего приходят клоуны.
Shustoff написав:желание проголосовать за партию "внешнее управление"
Если человека ограбит бандит - это ещё пол беды. Хуже когда человек идет и голосует за другого человека или партию, который прнимает закон о введении налога (или повышения тарифа) и отдает эти деньги бандиту.
Почему хуже? Потому что если вас ограбит бандит - это единичный случай. А если вас будут грабить с помощью налогов или повышения тарифов - это будет происходить регулярно