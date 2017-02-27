Додано: Чет 16 лип, 2020 13:48

headshaker написав: У Вас несколько упрощенное понимание этого вопроса. Если бы Вы были полностью правы, то не было бы вольноотпущенников, и не было бы рассуждений на тему, раньше какого срока не стоит освобождать рабов. Кстати, срок этот оценивался примерно лет в 10, а обососновывался он тем, что за меньшее время раб не успеет цивилизоваться. Классическое вами описанное положение было разве что в каменоломнях У Вас несколько упрощенное понимание этого вопроса. Если бы Вы были полностью правы, то не было бы вольноотпущенников, и не было бы рассуждений на тему, раньше какого срока не стоитрабов. Кстати, срок этот оценивался примерно лет в 10, а обососновывался он тем, что за меньшее время раб не успеет цивилизоваться. Классическое вами описанное положение было разве что в каменоломнях

Рабов действительно освобождали и не только по желанию господина, например после тяжелых военных поражений римские и греческие правительства освобождали и призывали в армию рабов. Но для этого рабов выкупали у их господ. Части составленные из рабов называли "волонами". Но часто призыв в армию рабов все-же считаться унизительным для римского государства. И такое массовое освобождение рабов критиковалось как противодействующее обезличиванию рабов и растворению их воли в воле господина. Считалось что это подрывает устои рабовладельческого строя и замкнутость фамилии, а интересы фамилии были выше закона.Иногда это приводило к тому что раба могли пытать после смерти его господина, подозревая в причастности раба к его смерти, а потом при вскрытии завещания оказывалось что по завещанию раб после смерти господина отпускался на волю, таким образом получалось, что пытали не раба а свободного человека...Раб все-же считался вещью, принадлежавшей господину. Хоть и признавалось что раб имеет свою волю.