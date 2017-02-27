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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 лип, 2020 13:18
Амвросий написав: Shustoff написав:
желание проголосовать за партию "внешнее управление"
Если человека ограбит бандит - это ещё пол беды. Хуже когда человек идет и голосует за другого человека или партию, который прнимает закон о введении налога (или повышения тарифа) и отдает эти деньги бандиту.
Почему хуже? Потому что если вас ограбит бандит - это единичный случай. А если вас будут грабить с помощью налогов или повышения тарифов - это будет происходить регулярно
Это логика человека со стокгольмским синдромом. Как вас тут грабят? Ставок в 25% больше нет? Гривна кратно не девальвирует 5 лет, что не даёт слить в плюс баксы? Бред.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 13:22
r-tiger написав:
«Да» курсовой стабильности
Шевченко подчеркнул, что приоритетным для него будет вопрос курсовой стабильности. При этом он обратил внимание на проблему волатильности национальной валюты.
«Любая волатильность вызывает турбулентность среди избирателей в том числе. И 40% волатильности – 20% в одну сторону и 20% в другой, – это, как по мне, не допустимо. Поэтому на этот вопрос я лично буду обращать наибольшее внимание», — заявил он.
Понимаю, что в Раде это нужно было сказать, но все равно как-то тревожно. Попытки обеспечивать стабильность мы видели очень долго - ничего хорошего из этого не получается
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Додано: Чет 16 лип, 2020 13:38
kianushkolosov написав:Альфа 27.15 на себя онлайн, вторая производная вот вот поменяет знак.
А годину тому був 27.17. Йдемо на 21
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Додано: Чет 16 лип, 2020 13:40
Вкладчик1234 написав: vladus17 написав:
Откуда такая инфа? Или так, пальцем в небо?
Это кандидатура Зеленского, которая устраивает соросят.
Т.е. будет проводиться политика, которую заявлял Зеленский, и которую соросята получают на семинарах в метрополии
Скажем так: "мягкая монетарная политика"
Який дебіл вигадав цей пропагандонський штамп "сарасята"
Якщо вже й дотепничати, то краще вести мову про "криворізьку школу економіки"
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Додано: Чет 16 лип, 2020 13:43
freeze написав:
Всё, назначили - Шевченко.
За - 332, ого, сколько голосов набрали.
Ну тогда сушите вёсла... На этого Шевченко у Венедиктовой заведено еще месяц назад уголовное дело за махинации в банковской сфере. Товарищ на конкретном крючке у "зеленых" сидит! И будет делать всё, что прикажут с Банковой. Иначе чудным образом это дело получит ход. Конечно для электората Шевченко будет весь такой независимый. Однако дело есть дело. Пока его не закрыли, оно всегда будет висеть как способ давления.
Вот на это назначение и рынок так реагирует, уже 27.28 на прием светят. А ведь только пара часов прошла с момента назначения. Это он еще рот не открывал о планах НБУ.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 13:48
headshaker написав:
У Вас несколько упрощенное понимание этого вопроса. Если бы Вы были полностью правы, то не было бы вольноотпущенников, и не было бы рассуждений на тему, раньше какого срока не стоит освобождать
рабов. Кстати, срок этот оценивался примерно лет в 10, а обососновывался он тем, что за меньшее время раб не успеет цивилизоваться. Классическое вами описанное положение было разве что в каменоломнях
Рабов действительно освобождали и не только по желанию господина, например после тяжелых военных поражений римские и греческие правительства освобождали и призывали в армию рабов. Но для этого рабов выкупали у их господ. Части составленные из рабов называли "волонами". Но часто призыв в армию рабов все-же считаться унизительным для римского государства. И такое массовое освобождение рабов критиковалось как противодействующее обезличиванию рабов и растворению их воли в воле господина. Считалось что это подрывает устои рабовладельческого строя и замкнутость фамилии, а интересы фамилии были выше закона.
Иногда это приводило к тому что раба могли пытать после смерти его господина, подозревая в причастности раба к его смерти, а потом при вскрытии завещания оказывалось что по завещанию раб после смерти господина отпускался на волю, таким образом получалось, что пытали не раба а свободного человека...
Раб все-же считался вещью, принадлежавшей господину. Хоть и признавалось что раб имеет свою волю.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 13:49
Teo написав: Вкладчик1234 написав:
Шевченка безупречная деловая репутация?
Ничего не могу сказать о его деловой репутации.
Но то что он почти 10 лет у руля гос.банка, как минимум говорит о том, что флюгер у него работает хорошо)
Якщо не помиляюсь, ще після пані Го перед призначенням Смолія теж ходили чутки про його амбіції на крісло голови НБУ. Думаю п. Шевченко ретельно готувався до цієї посади і на відміну від наших очільників Мінфіну чи МОЗу "ділов" не начудить.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Чет 16 лип, 2020 13:55
Ой+ Поспішав.. Виправив, дякую ))
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Додано: Чет 16 лип, 2020 14:00
Realist
Цікаво, коли під домом Шевченка почнут з'являтися вінки із трунами.
Думаю, зараз йде боротьба за місце Чурія та переформатування правління в цілому.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 14:03
yuri_m написав:
Ну тогда сушите вёсла... На этого Шевченко у Венедиктовой заведено еще месяц назад уголовное дело за махинации в банковской сфере. Товарищ на конкретном крючке у "зеленых" сидит! И будет делать всё, что прикажут с Банковой.
Они все там на крючке сидят. Покажите кто без крючка...
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