Qwerty написав:людина, яка більше 20 років на державних посадах з зарплатою в декілька сотень чи тисяч доларів і прямою забороною займатися бізнесом!
Тут на форумі навіть пишуть люди з порадамі всесвітнього масштабу, а не мають уяви різниці між "займатися бізнесом" і мати корпоративні права. Будьякий урядовець чи депутат у нас є власником декількох фірм особисто чи частково, починаючи з діючого президента і це ніяк не заборонено. Як і отримувати прибуток з власності у вигляді корпоративних прав.
Вчера нерезиденты продали ОВГЗ почти на 800 млн.грн. Всего за три торговых дня их портфель сократился на 1,2 млрд.грн.
Большую часть ( 1,1 млрд ) откупили банки. Скорее всего откупали те банки которые получили в пятницу кредиты рефинансирования от НБУ, , всего было выдано 5,1 млрд.грн. ПУМБ - 1,9 млрд Глобус - 0,4 млрд Авангард - 0,2 млрд КИБ - 57 млн Айбокс - 40 млн Агриголь - 10 млн
Вообщем не плохой бизнес, у НБУ берешь под 6% у нерезов откупаешь по 10-13%
Сегодняшний рост курса на межбанке, частично связан с выходом нерезидентов. За 3 дня, курс вырос на 35 копеек.
Понимаю, что в Раде это нужно было сказать, но все равно как-то тревожно. Попытки обеспечивать стабильность мы видели очень долго - ничего хорошего из этого не получается
Вы немного путаете наше прошлое извращенное понятие стабильности валюты с нормальным. Обратите внимание на современный Китай (20+ лет). Только для этого нужно уметь хоть немного прогнозировать на перед, а не смотреть принимать решения исключительно по прошедшим данным... И главное.. не допускать чрезмерного укрепления денежной единицы под действием временных факторов. И да, сами китайцы в основной массе не особо хотят укрепления юаня, т.к. понимают что в итоге больше не станут зарабатывать, а в перспективе даже меньше.
Ну, может, и не соврал - перманентная девальвация на 50-70 коп в месяц до конца года не противоречит утверждению о том, что резких колебаний курса не предвидится
А вот хватит ли мастерства так деликатно распорядится монетарными инструментами - поглядим.
Поддержу выше высказавшегося starsn. Таргетирование внутренней инфляции - это стратегия развитых стран, чей бизнес давно и плотно экспансирует внешние рынки. Для развивающихся же экономик со слабым внутренним рынком гораздо больше пользы приносит поддержка экспорта и защита от импорта с помощью мягкой девальвации.
Такую стратегию успешно эксплуатируют не только китайцы, но и индусы, турки, индонезийцы, бразильцы и мексиканцы - все, чья доля на мировых рынках (а вместе с ней - и внутреннее благосостояние) стабильно растет!
headshaker написав:Если бы Вы были полностью правы, то не было бы вольноотпущенников, и не было бы рассуждений на тему, раньше какого срока не стоит освобождать рабов. Кстати, срок этот оценивался примерно лет в 10, а обососновывался он тем, что за меньшее время раб не успеет цивилизоваться.
интересно, а где вы про ограничение в 10 лет информацию нашли?
И как быть с цивилизованными рабами, например захваченными иностранцами или попавшими в рабство из-за долгов? За долги можно было на три месяца заковать в оковы и держать у себя дома. Было требование кормить в этот период. Периодически нужно было выходить на базар и объявлять долг, если за три месяца никто не соглашался выкупить долг, то должник становился рабом. К таким рабам тоже ограничение 10 лет применялось?