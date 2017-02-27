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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5945594659475948>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 44
Різких коливань курсу валют не очікую
34%
15
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
3
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
39%
17
Ніяких змін не очікую
20%
9
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:07

  Qwerty написав:людина, яка більше 20 років на державних посадах з зарплатою в декілька сотень чи тисяч доларів і прямою забороною займатися бізнесом!

Тут на форумі навіть пишуть люди з порадамі всесвітнього масштабу, а не мають уяви різниці між "займатися бізнесом" і мати корпоративні права.
Будьякий урядовець чи депутат у нас є власником декількох фірм особисто чи частково, починаючи з діючого президента і це ніяк не заборонено.
Як і отримувати прибуток з власності у вигляді корпоративних прав.
komp
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:12

Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

Игорный бизнес, "низкая" инфляция и прогноз курса

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С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:14

Злив американця по 27.17,нажаль не те що планував,но нічого якось переживем)))

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:35

Вчера нерезиденты продали ОВГЗ почти на 800 млн.грн. Всего за три торговых дня их портфель сократился на 1,2 млрд.грн.

Большую часть ( 1,1 млрд ) откупили банки. Скорее всего откупали те банки которые получили в пятницу кредиты рефинансирования от НБУ, , всего было выдано 5,1 млрд.грн.
ПУМБ - 1,9 млрд
Глобус - 0,4 млрд
Авангард - 0,2 млрд
КИБ - 57 млн
Айбокс - 40 млн
Агриголь - 10 млн

Вообщем не плохой бизнес, у НБУ берешь под 6% у нерезов откупаешь по 10-13%

Сегодняшний рост курса на межбанке, частично связан с выходом нерезидентов. За 3 дня, курс вырос на 35 копеек.


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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:48

  zzzzzz написав:
Вообщем не плохой бизнес, у НБУ берешь под 6% у нерезов откупаешь по 10-13%



Что-то мне все это напоминает анекдот про скупщика обезьян:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analit ... bez-ianakh
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:52

  Сибарит написав:
  r-tiger написав:

Понимаю, что в Раде это нужно было сказать, но все равно как-то тревожно. Попытки обеспечивать стабильность мы видели очень долго - ничего хорошего из этого не получается :(


Вы немного путаете наше прошлое извращенное понятие стабильности валюты с нормальным. Обратите внимание на современный Китай (20+ лет). Только для этого нужно уметь хоть немного прогнозировать на перед, а не смотреть принимать решения исключительно по прошедшим данным... И главное.. не допускать чрезмерного укрепления денежной единицы под действием временных факторов. И да, сами китайцы в основной массе не особо хотят укрепления юаня, т.к. понимают что в итоге больше не станут зарабатывать, а в перспективе даже меньше.
Дурень думкою багатіє
starsn
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"Есть все факторы считать, что до конца года резких колебаний курса не предвидится" -

https://censor.net.ua/news/3208508/rezk ... _marchenko

Дальновидный такой министр у нас, ясновидящий! )
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:13

  rasmus написав:"Есть все факторы считать, что до конца года резких колебаний курса не предвидится" -

https://censor.net.ua/news/3208508/rezk ... _marchenko

Дальновидный такой министр у нас, ясновидящий! )


Ну, может, и не соврал - перманентная девальвация на 50-70 коп в месяц до конца года не противоречит утверждению о том, что резких колебаний курса не предвидится :D

А вот хватит ли мастерства так деликатно распорядится монетарными инструментами - поглядим.

Поддержу выше высказавшегося starsn. Таргетирование внутренней инфляции - это стратегия развитых стран, чей бизнес давно и плотно экспансирует внешние рынки. Для развивающихся же экономик со слабым внутренним рынком гораздо больше пользы приносит поддержка экспорта и защита от импорта с помощью мягкой девальвации.

Такую стратегию успешно эксплуатируют не только китайцы, но и индусы, турки, индонезийцы, бразильцы и мексиканцы - все, чья доля на мировых рынках (а вместе с ней - и внутреннее благосостояние) стабильно растет!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:20

  headshaker написав:Если бы Вы были полностью правы, то не было бы вольноотпущенников, и не было бы рассуждений на тему, раньше какого срока не стоит освобождать рабов. Кстати, срок этот оценивался примерно лет в 10, а обососновывался он тем, что за меньшее время раб не успеет цивилизоваться.


интересно, а где вы про ограничение в 10 лет информацию нашли?

И как быть с цивилизованными рабами, например захваченными иностранцами или попавшими в рабство из-за долгов? За долги можно было на три месяца заковать в оковы и держать у себя дома. Было требование кормить в этот период. Периодически нужно было выходить на базар и объявлять долг, если за три месяца никто не соглашался выкупить долг, то должник становился рабом. К таким рабам тоже ограничение 10 лет применялось?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:26

zzzzzz

Нету данных какие именно бумаги были проданы и когда они будут гасится ? Может были проданные ближние?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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