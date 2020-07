Додано: Чет 16 лип, 2020 14:58





https://censor.net.ua/news/3208508/rezk ... _marchenko



Дальновидный такой министр у нас, ясновидящий! ) "Есть все факторы считать, что до конца года резких колебаний курса не предвидится" -Дальновидный такой министр у нас, ясновидящий! )

"The quieter you become, the more you are able to hear"